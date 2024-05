VIDEO: Najavljujemo nastup RBA na .debugu

U seriji razgovora u .debug TV studiju najavljujemo nastupe partnerskih kompanija na .debugu 2024. Predstavljamo tvrtku RBA, gost je Dalibor Kovačević, Head of IT

Na .debugu s vremena na vrijeme nastupaju i nedeveloperske kompanije, ali one u kojima je developerski sektor prilično jak i značajan. Jedna od njih je i RBA, koja je ozbiljno zagazila u digitalizaciju, pa i veće IT projekte danas može izvesti isključivo vlastitim snagama. Kako to čine i u kojim tehnologijama rade, objasnio je Dalibor Kovačević, voditelj njihovog IT odjela.

Za .debug pripremaju zanimljivo predavanje o migraciji mikroservisa u cloud, što im je trenutačno vrlo aktualna tema, dok će se na izlagačkom boothu tamo nalaziti predstavnici kako banke, tako i njezinog IT odjela, koji će moći odgovoriti na sva pitanja posjetitelja, naravno i potencijalnih zaposlenika.

.debug se održava 6. i 7. lipnja, osigurajte si ulaznicu na vrijeme!

