VIDEO: najavljujemo završnu točku .debuga

Urednik Mreže Oleg Maštruko već tradicionalno će zatvoriti program na glavnoj pozornici .debuga svojim intervjuom. Ove godine razgovarat će s doajenom IT scene u Hrvata, Damirom Sabolom

“Fotografija i matematika za pobjednike – Maštruko vs. Sabol”, naslov je intervjua kojim će završiti program ovogodišnjeg .debuga. Talk show s jednim od najiskusnijih igrača i najvećih inovatora i genijalaca hrvatske IT i startup scene, Damirom Sabolom, vodit će Oleg Maštruko, urednik i kolumnist Mreže, medija za IT profesionalce, i vodeći putopisac hrvatskog techa. Evo njihove najave…

.debug se održava 2. i 3. lipnja u zagrebačkoj Algebri i susjednoj Laubi. Za slučaj da ulaznicu imate, vidimo se tamo. Ako je nemate, i dalje možete nabaviti kartu za online gledanje cijelog programa, uživo ili u snimci…

Kupi ulaznicu