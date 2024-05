VIDEO: Partner .debuga ove je godine i Shape

U seriji razgovora u .debug TV studiju najavljujemo nastupe partnerskih kompanija na .debugu 2024. Predstavljamo tvrtku Shape, gost je Marko Lokas, VP of design

Developerska tvrtka Shape dio je poznate agencije 404, s kojom je dio MYTY grupe, pa su tako u stanju rješavati razne komunikacijske i poslovne izazove za klijente diljem Europe i šire. Shape će se ove godine prvi put predstaviti i na .debugu, a njihov je nastup najavio potpredsjednik za dizajn, Marko Lokas.

Za one koji ih još ne znaju, Marko je predstavio Shape i njihov način rada te područja koja pokrivaju u projektima za svoje klijente. Od mobilnih aplikacija u fintechu, preko turističkih aplikacija pa do web aplikacija i stranica – sve to Shape danas isporučuje, kombinirjući svoju stručnost u području razvoja i dizajna. Na dizajn će se fokusirati i njihovo predavanje na .debugu, smješteno u novom #design tracku (powered by Sofascore) u kojem će opisati kako izgleda razvoj cjelovitog digitalnog brenda i proizvoda “od nule”.

Poslušajte i ostale zanimljivosti o Shapeu, pa dođite i na njihovo predavanje – ako uspijete uhvatiti jednu od posljednjih ulaznica u ponudi!

Kupi ulaznicu

250 € Ulaznica 50 € Studentska ulaznica 100 € Online ulaznica 30 € Studentska online ulaznica