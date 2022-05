VIDEO: Predstavljamo About You, partnera .debuga

U seriji razgovora kroz koje u .debug TV studiju najavljujemo nastupe partnerskih kompanija na .debugu 2022, ovaj put predstavljamo tvrtku About you. Gost je Ivan Jović, Tech Hub Manager

About You je platforma za internetsku trgovinu za koju možda ne biste očekivali da će sudjelovati na developerskoj konferenciji. Međutim, ova tvrtka itekako je tehnološki potkovana, zapošljava brojne developere, a u Hrvatskoj je nedavno otvorila Tech Hub, čiji voditelj Ivan Jović je stigao u .debug studio ispričati nam sve o njima.

“Tehnologija i development su u samoj srži kompanije”, kaže Ivan za About You koji na svjetskoj razini vrijedi više od milijardu dolara – tj. predstavlja ono što zovemo jednorogom. Koliko u Hrvatskoj imaju zaposlenih, koliko ih još traže, što im od pogodnosti nude te kakav tech stack koriste, sve to poslušajte u videu.

Ivan je najavio i predavanje njihovog tehnološkog direktora Roberta Mertena koji stiže na .debug govoriti o React Nativeu.

Kupi ulaznicu