VIDEO: Predstavljamo EPAM, partnera .debuga

U seriji razgovora u .debug TV studiju najavljujemo nastupe partnerskih kompanija na .debugu 2023. Predstavljamo tvrtku EPAM, gost je Petar Kozjak; EPAM Country Head

EPAM Hrvatska ponovno stiže na .debug jednim vrlo zanimljivim predavanjem o strojnom učenju i računalnom vidu i izlagačkim boothom u našem “šatorskom naselju” – .debugu na otvorenom. Tamo ćete moći popričati s njihovim predstavnicima i saznati čime se to sve bavi globalna IT kompanija s preko 60.000 zaposlenih – i koja pokriva gotovo sve tehnologije prisutne u IT svijetu.

Nekoliko činjenica o EPAM-u otkrio je u našem studiju Petar Kozjak, voditelj ureda u Hrvatskoj. Najavio je širenje ureda u Hrvatskoj, daljnja zapošljavanja, a otkrio je i koje sve benefite developeri kod njih mogu očekivati, jednom kad se priključe velikim međunarodnim timovima te počnu raditi na projektima za velike globalne tvrtke.

