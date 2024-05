VIDEO: Predstavljamo Erste banku, novog partnera .debuga

U seriji razgovora u .debug TV studiju najavljujemo nastupe partnerskih kompanija na .debugu 2024. Predstavljamo Erste banku, gost je Ivan Brezić, Full stack software developer

Približava nam se početak .debuga, predstavili smo gotovo sve partnere i ostalo nam je za predstaviti još njih tek nekoliko. Jedan od posljednjih u seriji videa iz .debug studija je Erste banka, koja će se ove godine prvi puta pridružiti najvećoj developerskoj konferenciji u regiji, a njihov je nastup u našem studiju najavio Ivan Brezić, Full stack software developer.

Erste banka ima IT odjel od čak 360 članova, od čega je oko trećina developera. Od razvoja vlastitih aplikacija, preko obveznih regulatornih dodataka koje moraju implementirati, pa sve do osmišljavanja novih inovativnih funkcija – sve to rade u IT odjelu. U tom dinamičnom okruženju aktivni su i u zapošljavanju studenata i iskusnih stručnjaka.

Na .debugu će nam se predstaviti zanimljivim predavanjem u #design tracku, a pripremaju i razna iznenađenja za svoj izlagački šator. Dođite i provjerite što su sve osmislili! Dostupnih ulaznica sve je manje…

