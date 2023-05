VIDEO: Predstavljamo partnera .debuga, Aircash

U seriji razgovora u .debug TV studiju najavljujemo nastupe partnerskih kompanija na .debugu 2023. Predstavljamo tvrtku Aircash, gošća je Ivana Arambašić, Head of IT Operations

Vjerovali ili ne, došli smo do posljednje emisije iz .debug studija, u kojoj predstavljamo ovogodišnje partnere .debuga. U toj emisiji čut ćete koliko se Aircash proširio u protekloj godini, koje su poslovne uspjehe postigli i koliko su povećali svoj tim i kakve stručnjake i dalje zapošljavaju. Sve to ispričala nam je voditeljica IT odjela Ivana Arambašić.

Na .debugu će nam se Aircash predstaviti s dva predavanja svojih developera, koja su također najavljena u ovom videu. U panelu s još nekoliko CEO-a nastupit će i njihov osnivač Hrvoje Ćosić, a cijeli tim moći ćete upoznati na njihovom izlagačkom boothu.

Posljednji primjerci ulaznica za .debug su još u prodaji, pa za slučaj da još niste osigurali svoje mjesto na developerskom događaju godine, požurite!