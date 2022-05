VIDEO: predstavljamo partnera .debuga, FIVE

U seriji razgovora kroz koje u .debug TV studiju najavljujemo nastupe partnerskih kompanija na .debugu 2022, ovaj put predstavljamo tvrtku FIVE. Gost je Filip Paraman, voditelj developmenta

FIVE, an Endava company, u posljednje vrijeme bilježi velik rast broja zaposlenih, a rade na brojnim uzbudljivim projektima za klijente iz Europe i svijeta. Od prošlog .debuga zaposlili su 150 ljudi, a i dalje imaju ured u New Yorku, gdje su značajan zahvaljujući svojem prethodnom radu, ali i spajanju s Endavom.

Filip Paraman, voditelj developmenta u FIVE-u otkrio je i jedan detalj u vezi njihovog izglačkog bootha na .debugu: tamo će, naime, posjetiteljima pružiti mogućnost iskusiti kako je to biti na mjestu nekoga tko radi kod njih. Za više detalja, naravno, morat ćete posjetiti .debug na otvorenom i pronaći FIVE-ovu ekipu…

Ulaznice za dolazak na .debug su rasprodane, ali i dalje možete cijeli program pratiti online, uživo i u snimci.

