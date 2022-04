VIDEO: predstavljamo Productive, još jednog od ovogodišnjih partnera .debuga

Domaća IT kompanija Productive prije više je godina izdvojena iz Infinuma i sada funkcionira potpuno samostalno. Okosnica njihovog poslovanja je istoimeni proizvod za upravljanje poslovanjem agencija, na kojem radi četrdesetak ljudi, od kojih je šesnaest developera. Jedan od njih je i Nikola Buhiniček, koji je u .debug studiju predstavio ovu kompaniju.

U desetak minuta razgovora čut ćete čime se developeri u Productiveu bave, koje – možda i neočekivane – tehnologije koriste. Isto tako, vrlo je zanimljiv način na koji svoje developere nagrađuju, što čini razliku među njima i ostalim tvrtkama u našoj regiji.

No, ni to nije sve! Productive je odlučio svojim novim softverskim rješenjem napasti ni manje ni više nego Google. Sve o toj inicijativi moći ćete čuti od njihovog Ivana Lučina, koji drži titulu VP of Engineering, a održat će predavanje na nadolazećem .debugu.

Ulaznica vrlo brzo ponestaje, pa kliknite na priloženi link i budite sigurni da nećete propustiti najbolji developerski spektakl ikada održan u Hrvatskoj:

Kupi ulaznicu