Women in Adria: Održana prva Konferencija za žene u IT-u

Women in Adria održala prvu Konferenciju za žene u IT-u i poručile: “Ne čekajte druge, vi trebate uložiti u sebe”

Jučer, 27. travnja, održana je prva Konferencija za žene u IT-u u organizaciji Women in Adria, a čiji je partner bio i .debug. U zagrebačkom hotelu Academia okupile su se brojne žene iz IT industrije, a rado su podijelile detalje svojeg karijernog rasta, kao i udijelile brojne korisne savjete gošćama.

Spojite nespojivo i usudite se tražiti više

Nataša Fucijaš iz Spana jedna je od malo žena koje se bave kibernetičkom sigurnošću, a pokazala se izvrsnom lidericom u svojem području. Vjeruje kako svaki lider treba znati davati pozitivan feedback i priznati pogrešku – jer nitko nas neće pamtiti po znaju i kompetencijama, već po ljudskosti. Isto smatra i Sandra Kujundžić Drašković iz Transcoma koja je najviše učila kroz turbulentne karijerne promjene, a nije se libila tražiti što smatra da zaslužuje i napustiti zonu komfora.

Ana Partalo i Martina Margitić iz Notcha otvoreno su progovorile o poteškoćama s kojima se i danas suočavaju zaposlene majke, a najviše zato što se boje da će na porodiljnom gubiti vrijeme. No, upravo je to idealna prilika za savladavanje novih vještina. O učenju je govorila i Irena Domjanović iz Aglicona. Ljudi su toliko fokusirani na rezultate da zaborave učiti, no bez učenja ne možemo naprijed.

Tea Ćurković-Fabijanić iz Aircasha je spojila svoju pravnu struku i ljubav prema tehnologiji i otišla u fintech, gdje je sjajno izbrusila svoje komunikacijske vještine jer IT-evci i pravnici ne komuniciraju isto, a upravo je ona njihova spona.

Budite prijatelji drugima, ali i sebi

O prijateljstvu i poduzetništvu govorila je Anita Cvetić Oreščanin, članica uprave poslovne inteligencije koju je osnovala sa suprugom i prijateljicom. Upravo zbog osobne bliskosti znali su kakve ljude žele u svojoj tvrtki i danas imaju predivan tim uz sebe.

Generalna direktorica tvrtke SAP Anita Lacmanović jako dobro zna koliko je važno učiti kako se došlo do vrha. Iako nije voljela školu, voljela je raditi. Kaže za sebe kako ona nije neki lumen, te upravo tako dokazuje kako se uz rad i volju zaista sve može. Direktorica marketinga tvrtke Factory Marijana Butorac također je najviše učila uz rad, i to u prodaji. Zahvaljujući tom iskustvu danas vidi širu sliku i zna točno kako tvrtku i proizvod predstaviti na tržištu.

Na panel-raspravi pod mentorstvom novinarke Women in Adria Karmen Došen o vodstvu su pričale su Martina Otročak iz Factoryja, Nikolina Ljubičić iz Lloyd Digital, Petra Martinjak iz bonsai.tech i Sanja Soldo Miljević iz A1. Složne su kako nije potrebno imati uzore, ali mentorstvo je izuzetno važno. Tim mora znati kako se na svojeg voditelja uvijek mogu osloniti, a ključno je na njih nikad ne vršiti pritisak, ma kakvi rokovi pritisnuli.

Važnost pribranosti zaokružila je Hana Mehonjić iz Ramira koja je poručila kako sa sobom moramo razgovarati kao s prijateljem. Ako u nečemu ne uspijemo, prema sebi ćemo se odnositi kao da smo u potpunosti nesposobni. No, bismo li isto rekli svojem prijatelju?

Budućnost je u ženskim rukama

Konferencija je završena dodjelom nagrada Future Leaders. Dobitnice su:

Aida Malkić iz Notcha

iz Notcha Marijana Butorac iz Factoryja

iz Factoryja Mihaela Trbojević iz Spana

Cvijeće je za njih osigurala La’Bura Agency. Iako su žene prisutne na tržištu rada, pa tako i u IT-u, na vodećim pozicijama ih je i dalje osjetno manje nego muškaraca. Ove su žene svojim dosadašnjim radom i sposobnostima pokazale da je pred njima izvanredan karijerni rast.