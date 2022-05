Zašto je AgTech nova hot industrija

Možda ste u ovogodišnjem rasporedu konferencije .debug naletjeli i na ime Vitora Spencera i zapitali se o čemu će pričati. Naslov Forging revolutions: The agriculture example pomalo je misteriozan i samo naslućuje da se radi o nekakvoj revoluciji u poljoprivredi.

Na prvu će vam to možda djelovati kontraintuitivno – kakva je to revolucija moguća u jednoj od najstarijih industrija na svijetu, zapitat ćete se. Ali, ekipa iz hrvatske agrotehnološke kompanije AGRIVI ne samo da zna odgovor, već i predvodi tu revoluciju, i to na globalnoj razini.

Vitor će na konferenciji pričati o svom osobnom iskustvu u AGRIVI-ju, a ovdje ćemo vam otkriti malo više o promjenama koje se događaju u poljoprivredi na svjetskoj razini – i odgovoriti na pitanje zašto je trenutno upravo AgTech jedna od najhot industrija.

U čemu je problem?

Kao i svaka dobra priča, i ova počinje s problemom koji je potrebno riješiti. Radi se o jednom od trenutno najvećih problema sadašnjice – problemu proizvodnje hrane. Svjetska populacija će do 2050. godine dosegnuti 9 milijardi ljudi, a globalna proizvodnja hrane morat će se povećati za više od 60% kako bi zadovoljila potrebe svih stanovnika.

U isto vrijeme, zdravstveno neispravna hrana svake godine uzrokuje 600 milijuna oboljenja i oko pola milijuna smrtnih slučajeva na globalnoj razini. Proizvodnja nutritivno zadovoljavajće, zdrave i sigurne grane glavni je zadatak poljoprivredno-prehrambene industrije.

No, problemi ne staju ovdje. Poljoprivreda doprinosi stvaranju emisija štetnih plinova i utječe na klimu, ali i obrnuto – klimatske nepogode poput suše, mraza i poplava među glavnim su čimbenicima gubitka prinosa koji utječu na poljoprivrednu proizvodnju.

Digitalizacijom poljoprivrede do rješenja

Pandemija COVID-19 potaknula nas je da shvatimo koliko je globalni ekosustav hrane osjetljiv. Prekidi u globalnom lancu opskrbe ostavili su mnoge bez pristupa hrani i dodatno osvijestili važnost stvaranja održivog i samodostatnog sustava proizvodnje. Čak jedna milijarda ljudi zaposlena je u poljoprivredi, a poboljšanje njihovih prihoda od iznimne je važnosti.

AGRIVI je osnovan s velikom, ali jednostavnom vizijom – riješiti problem proizvodnje hrane digitalizacijom poljoprivrede i time pozitivno utjecati na milijarde ljudi.

Vjerujemo da je digitalna transformacija cjelokupne poljoprivredno-prehrambene industrije ključna u rješavanju globalnog problema opskrbe hranom. Cilj nam je promijeniti način na koji se hrana proizvodi, ali i osnažiti suradnju između poljoprivrednika i ostalih dionika u vrijednosnom lancu poljoprivredno-prehrambene industrije.

Želimo podržati poljoprivrednike u usvajanju novih koncepata i implementaciji najboljih poljoprivrednih praksi usredotočenih na održivost, sigurnost i mnutritivnu vrijednost te pravovremenu zaštitu usjeva kako bi se smanjio rizik od gubitka prinosa i osigurala profitabilnost.

Što zapravo radimo u AGRIVI-ju?

Želimo potaknuti poljoprivrednike svih veličina, a pogotovo velike priozvođače hrane, da umjesto oslanjanja na tradicionalne prakse svoje poslovanje preusmjere na donošenje odluka utemeljenih na stvarnim podacima i činjenicama koje su dobili ravno s polja.

Izgradili smo sveobuhvatni paket digitalnih poljoprivrednih rješenja koja mogu pomoći svim sudionicima u poljoprivredno-prehrambenom lancu; od poljoprivrednih gospodarstava, proizvođača prehrambenih proizvoda, banki za poljoprivredno poslovanje, ministarstava poljoprivrede i svih ostalih sudionika.

Uz našu platformu, poljoprivrednici mogu upravljati svojim poljoprivrednim gospodarstvom i imati kompletan nadzor nad svim procesima tijekom cijele godine.

S našim softverom mogu spojiti svu svoju mašineriju, IoT i ERP, mogu povući podatke sa satelitskih snimki, analizirati podatke, vidjeti koje prakse funkcioniraju, a koje ne, dobiti preporuke i postaviti alarme. S AGRIVI softverom dobivaju digitalnu presliku svog gospodarstva kojim puno lakše upravljaju.

Nudimo globalno rješenje s mogućnošću lokalizacije, podržavamo različite jezike, mjerne jedinice i valute, a naši algoritmi usklađeni su s lokalnim bazama podataka za štetnike i bolesti, sredstva za zaštitu usjeva i gnojiva, kako bi se omogućio kompletan uvid i kako bi preporučili korisnicima točno ono što im treba. Ta kombinacija jedinstvena je u svijetu softvera za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima.

Ako želite znati više…

AGRIVI trenutno ima oko 50-ak zaposlenih, ali svakim danom ta brojka raste. Naši uredi nalaze se u Hrvatskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Rumunjskoj, Poljskoj i odnedavno u Americi.

Ako vam se sviđa s čim se bavimo, poslušajte predavanje Vitora Spencera na .debugu u petak, 3. lipnja ili posjetite našu Careers stranicu za više detalja, poručuju iz AGRIVI-ja.

