Zašto je “culture fit” tako bitan i kako ostvariti “perfect match” između poslodavca i zaposlenika?

Tech tržištu prijeko je potrebna radna snaga. Poslodavci neprestano nastoje u tvrtku privući što kvalitetnije kandidate i istovremeno zadržati one zaposlenike koji na pozitivan način utječu na druge te na uspjeh tvrtke. S druge strane, plaće su u najboljim hrvatskim tvrtkama konkurentne, te develeoperi i drugi zaposlenici žele naći tvrtku u kojoj će biti “svoji” i u kojoj će se moći dugoročno ostvariti.

Zarada, uvjeti rada, projekti, tim i benefiti su svi važni faktori zadovoljstva na poslu, no ono što zaposlenicima nedostaje je osjećaj higher purposea odnosno razumijevanja njihove važnosti u toj tvrtki i svega što kroz nju mogu ostvariti te u njoj naučiti.

Realnost je, zapravo, ovakva: nije svaki zaposlenik za svaku tvrtku, kao niti ona za njega. Kako onda doći do “pravih” zaposlenika odmah u startu te ostvariti savršen spoj između poslodavca i zaposlenika?

Zašto ponekad dolazi do obostrane frustracije u odnosu developera i poslodavaca?

Dobri odnosi na poslu su katalizator poslovnog uspjeha. S druge strane, nerealno je očekivati da problema nikad nema – no bitan je način na koji se oni rješavaju.

Ipak, ako se do rješenja ne dolazi kroz neki očekivani period, stvaraju se frustracije u odnosu developera i poslodavaca. Takvi problemi često utječu na performanse i generalnu atmosferu.

Ovo su glavni izazovi koji se pojavljuju između developera i drugih IT stručnjaka te njihovih poslodavaca:

Manjak međusobnog povjerenja. Povjerenje je ključni faktor za uspješan odnos bilo koje vrste, pa tako i poslovni. Manjak povjerenja sa strane poslodavca se često manifestira kroz mikromenadžment ili postavljanje određenih ograničenja – na primjer, zabranu rada od kuće – što frustrira developere koji žele više slobode u obavljanju svog posla.

S druge strane, kad developeri ne vjeruju svojim leaderima, neće im iskreno komunicirati izazove s kojima se susreću jer misle da se ionako neće riješiti.

Manjak obostranog razumijevanja. Osim povjerenja, za dobar odnos je bitna i komunikacija. Developeri često nisu rječiti, a nekima je i neugodno otvoreno pričati o onome što ih muči, što može dovesti do pogoršanja situacije i stresa.

Leaderi su često preopterećeni poslom i balansiranjem kontinuiranih izazova te ih šutnja sa strane zaposlenika zapravo ne brine jer smatraju da je sve u redu, a onda ih iznenade neugodne situacije ili davanje otkaza “iz čistoga mira”. Manjak komunikacije o svakodnevnim situacijama koje prolaze i developeri i poslodavci dovodi do manjka razumijevanja, a time i frustracije.

Učestali konflikti. Konflikti na poslu crpe energiju i poslodavcima i developerima. Ako ijedna strana ima osjećaj da se stalno mora boriti s drugom oko nekih stvari, može doći ne samo do frustracije nego i do letargije – u smislu niskog angažmana i neefektivnog djelovanja da se konflikt riješi. Do takvih situacija dolazi kada developeri i poslodavci nisu on the same page što se tiče strategije razvoja proizvoda ili zbog manjka povjerenja i loše komunikacije.

U svakom slučaju, rezultat manjka povjerenja i razumijevanja te učestali konflikti dovode do obostranog nezadovoljstva. Negativna komunikacija koja se javlja kao posljedica tog nezadovoljstva postaje prepreka za usuglašavanje oko dublje vizije za budućnost, što u konačnici usporava rast tvrtke i dovodi do strukturalnih izazova.

Kako izgleda perfect match između poslodavca i zaposlenika?

Nije (uvijek) sve tako sivo – savršen spoj između poslodavca i zaposlenika je itekako moguć i ima zaista pozitivne posljedice za obje strane. Kad se developeri zaposle u tvrtki koja je na “istoj valnoj duljini” kao i oni, to može izgledati ovako:

Kako ostvariti savršen spoj između poslodavca i zaposlenika?

Ne odgovara sve svima – pri pronalasku posla važno je uzeti u obzir i da se mi kao zaposlenici u njoj dobro osjećamo te da u samom startu rada, imamo viziju na koji način se želimo samoostvariti i što želimo postići na karijernom putu. Pri tome je važno da na to mislimo i kod odabira poslodavca te je idealno naći takvoga koji bi tom naumu bio komplementaran.

Kao platforma za dijeljenje iskustva developera iz hrvatskih tech kompanija, Joberty omogućava baš taj pronalazak perfect matcha. Kada pomislio na pojam savršenoga spoja, imamo niz uvjeta koje tražimo od poslodavca, a prije možda nismo znali gdje pronaći informacije o tome i kome točno vjerovati na riječ.

Na profilima tvrtki na Jobertyu, developeri mogu pronaći sve relevantne informacije o potencijalnim poslodavcima na jednom mjestu, u profesionalnoj i strukturiranoj formi. Zaposlenici mogu ocijeniti tvrtku prema projektima, timovima, plaćama, intervjuu, kulturi, tehnologijama, profesionalnom razvoju, a tvrtke se putem employer branding profila mogu predstaviti kandidatima za njihove pozicije.

Drugim riječima, Joberty služi kao centralna platforma na kojoj developeri pokazuju što zapravo žele od poslodavaca, a tvrtke pokazuju što im nude. Informirajući se obostrano i s pravim informacijama, moguće je pronaći pravu tvrtku ili zaposlenika odmah u startu. Na taj način, odnos poslodavca i zaposlenika započinje na pravi način, a sve dobrobiti ovakvog savršenog spoja se počinju brzo manifestirati.

Na ovaj se način kreira bolja i kvalitetnija IT zajednica kojoj je u prvom planu međusoban pronalazak culture fita, tj. ostvarivanje perfect matcha između vizije zaposlenika i vizije tvrtke. Joberty pomaže objema stranama da to shvate. Kao što i sam slogan govori – it’s our job to do IT!

O važnosti culture fita te kako ostvariti taj spoj iz snova između developera i poslodavaca pričat će Đorđe Vukotić, Jobertyev Chief Sales & Operations Officer, na .debug konferenciji u četvrtak, 2.lipnja u 16:30 u prostoru Laube. Dođite ga poslušati i doznajte kako pronaći svog idealnog poslodavca!

