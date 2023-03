Žene posjeduju kvalitete koje ih čine izvrsnim liderima

Žene istražuju raznolike prilike i stvaraju uspješne karijere u različitim područjima, dok ih njihove prirodne kvalitete inherentno čine učinkovitim profesionalcima u raznolikim ulogama.

Na temelju bogatog iskustva kompanije EPAM Hrvatska u IT industriji, podijelili su tri savjeta za žene u profesionalnom svijetu:

Iskoristite urođene sposobnosti

Žene su prirodno nadarene vještinama koje ih osposobljavaju za poziciju lidera. U pravilu imaju višu emocionalnu inteligenciju, što ih čini empatičnijima u ponašanju. To što su po prirodi komunikativnije omogućava im i stvaranje otvorenije kulture na radnom mjestu. Ove karakteristike ličnosti također doprinose većoj angažiranosti s drugim zaposlenicima, što u konačnici i poboljšava izvedbu cijelog tima.

Multitaskanje je ženama također urođeno. Zbog toga one mogu istodobno balansirati više odgovornosti te nadmašivati očekivanja, što postaje integralni dio njihovog prirodnog načina rada. Afiniteti žena prema stabilnosti dovode do toga da one više godina posvećuju istoj organizaciji, što pak dovodi i do boljeg razumijevanja organizacijske kulture. To je razumijevanje ključno za pronalaženje nedostataka, isticanje potrebnih promjena, kao i određivanje pravog vremena kada u kompaniji treba uvesti promjene.

Izlazak izvan okvira

Žene se iskazuju u različitim ulogama i profesijama, a svoja iskustva i misli trebale bi otvorenije dijeliti s drugima. Stjecanje vještina ključno je za rast, ali jednako tako je važno i ponekad izaći iz okvira. Umjesto preuzimanja konvencionalnih uloga, za koje se očekuje da će žene u profesionalnom okruženju popuniti, one mogu stvoriti i uspješnu karijeru, prema vlastitom izboru, pronalaženjem novih prilika u područjima koja ih interesiraju.

Mogućnost preuzimanja suvremenih pozicija

Žene dobivaju sve više podrške od svojih obitelji i na radnom mjestu. To im omogućava zadubiti se u značajno zahtjevnije i neistražene karijerne uloge. Kombinacija rastuće potpore i mogućnosti brze prilagodbe predstavlja značajnu priliku za trenutačnu generaciju ženske radne snage. One mogu to iskoristiti tako što će istražiti suvremena radna mjesta, koja brzo evoluirajuće tržište danas nudi.

Što žene u EPAM-u Hrvatska imaju za reći kako bi ohrabrile i motivirale žene u poslovanju? Provjerite u ovom videu!