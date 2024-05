Dalibor Pleskalt, Serengeti: HGSS-ovac i developer vraća se na .debug

Najavljujemo novo predavanje Dalibora Pleskalta, Serengetijevog Frontend developera, koji će i ove godine svoja znanja i iskustvo podijeliti s našim posjetiteljima

.debug: Započet ćemo s nastupom na .debugu. Kakvo Vam je iskustvo bilo predavati developerima o svojim projektima?

Dalibor Pleskalt: Predavati na debugu je bilo jedinstveno i odlično iskustvo! Iako sam se ranije okušao u ulozi predavača u Serengetijevim webinarima i meetupovima, do predavanja na debugu 2023. nisam imao priliku uživo dijeliti svoja znanja s tolikim brojem kolega. Imao sam nešto treme prije nego sam počeo s predavanjem, ali ponajviše zbog toga što je dvorana bila prepuna. Bio sam ugodno iznenađen kada sam vidio koliko kolega developera želi čuti što imam za reći. Vjerujem da je sama tema mog predavanja, gdje sam prolazio konkretna rješenja problema s kojima se većina suočava tijekom rada, ono što ih je zainteresiralo da u moru predavanja dođu poslušati baš moje predavanje. Najvećim uspjehom smatram to što je nakon predavanja bilo dosta pitanja. Odnosno to smatram dodatnom potvrdom da sam izabrao dobru temu koja je zanimljiva. Vjerujem da su se mnogi i prepoznali u nekim situacijama o kojima sam govorio. Da zaključim, vrlo pozitivno i korisno iskustvo koje bih rado ponovio.

U Serengetiju ste već 4 godine, a većinom ste angažirani na projektima za istog klijenta. Kako je do toga došlo?

Da, već je prošlo 4 godine kako sam u Serengetiju od čega sam većinu vremena na angažmanima za istog, inozemnog klijenta. Rekao bih da ključni faktor, koji je doveo do ove uspješne dugotrajne suradnje, uspostavljanje čvrste komunikacije na svim razinama. Bilo da je riječ o odnosu s klijentom, kolegama iz firme ili cijelim timom koji je projektu, shvatio sam da je osnova uspjeha kvalitetna komunikacija. Svaki početak je težak, možda stvari nisu onako posložene kako mi očekujemo ili smo navikli, možda se očekuje poznavanje nekih dodatnih tehnologija i procesa s kojima do tada nismo radili, ali ključno je da se trebamo moći prilagoditi nekim stvarima. Iskustvo mi je potvrdilo da su pozitivan mindset, kvalitetna komunikacija i spremnost na učenje gotovo uvijek dobitna kombinacija koju prepoznaju i cijene i klijent i poslodavac. Iako su izazovi dio svakodnevice, rad u Serengetiju donosi nevjerojatne prilike za osobni i profesionalni rast. Svi ti faktori su me potaknuli da nastavim svoj put s punim entuzijazmom, otvoren za sve što budućnost nosi.

Kakva je priroda aktualnog projekta na kojem s njima surađujete? Koje tehnologije koristite?

Trenutno sam na projektu modernizacije izuzetno velikog i složenog softvera koji je podijeljen u više manjih modula. Većina funkcionalnih modula je već završena, a sada je fokus na modernizaciji i promjeni arhitekture jezgre sustava koja povezuje sve te module u jednu funkcionalnu cjelinu. Spomenuti proces modernizacije zahtijeva korištenje najnovijih tehnologija kako bi se osigurala skalabilnost, performanse i sigurnost sustava. Stoga, u ovom projektu koristimo Angular 16 za izradu korisničkog sučelja, .NET 8 za backend logiku i GraphQL kao način komunikacije između klijenta i servera. Za upravljanje podacima koristimo MSSQL bazu podataka. Uz korištenje najnovijih tehnologija, cilj je unaprijediti performanse i funkcionalnosti sustava kako bi klijent dobio moderno, skalabilno rješenje koje će biti spremno za buduće izazove.

Kako se osjećate kada Vam klijent daje odriješene ruke u poslu? Kako to utječe na osobnu produktivnost i kreativnost?

Imati odriješene ruke znak je da vam netko doista vjeruje, da nema mikromenadžmeta, nego se gleda cjelokupna slika. To donosi mješavinu osjećaja zadovoljstva, uzbuđenja i odgovornosti zato što netko vjeruje u vaše sposobnosti, odnosno oslanja se na vas.

Takvo okruženje je vrlo motivirajuće i inspirativno, pozitivno utječe na moju kreativnost i produktivnost zato što mogu slobodno istraživati nove ideje i pristupe bez osjećaja stalnog ograničenja ili nadzora. Istina je da odriješene ruke nose sa sobom i veću odgovornost, ali to je izazov koji sam rado prihvatio.

Super je osjećaj kada su vaše ideje prihvaćene, s vremenom ideje dolaze spontano pa proaktivno počinjete tražiti način kako unaprijediti posao. Bez obzira što možda neke ideje unose neke veće promjene i zahtijevaju dosta truda i vremena da bi se implementirale, u poslu je važno kontinuirano radi na poboljšanjima u svakom segmentu. S vremenom ideje počinju dolaziti spontano, sve do toga da vas na kraju pitanju za mišljenje/savjet vezano za nešto što nije usko vaše područje. Složit ćemo se da to znači da ljudi s kojima radite imaju povjerenja u vas i vaš rad i da ga cijene. Sve to dodatno ojačava osjećaj povjerenja i važnosti u timu.

Priča se da ste sportski tip. Koje sportove volite i kako to utječe na Vašu produktivnost i ravnotežu između posla i slobodnog vremena?

Što se sportova tiče, tu sam teški adrenalinski ovisnik. Alpinizam, sportsko penjanje, slobodno skijanje, motociklizam – svi sportovi u kojima je ne nedostaje rizika i brzine. Ta iskustva su me naučila kako se nositi s rizikom i brzinom, ali i kako pronaći unutarnju ravnotežu i kontrolu u ekstremnim situacijama. U posljednje vrijeme, unatoč work-life balansu, zbog obiteljskih obaveza nemam više toliko slobodnog vremena za ekstremne sportove, kao ni podršku obitelji da se bavim rizičnim sportovima, pronašao sam se u trčanju i na taj način održavam formu. Međutim, moj adrenalinski duh ne miruje ni tu jer se radi o terenskom trčanju. To mi je također i odličan ispušni ventil i način da „očistim“ glavu, što na kraju rezultira boljim fokusom i boljom perspektivom.

Aktivni ste i u HGSS-u. Je li Vam to iskustvo oblikovalo pristup radu i timskoj suradnji?

HGSS svoj način djelovanja temelji na timu i međusobnom povjerenju, jer u nekim situacijama vaš život može doslovno ovisiti o nekom članu vašeg tima. Također, često nečiji tuđi život ovisi o vama i onome što vi radite. To definitivno utječe na pristup radu i komunikaciji s onima s kojima surađujete. Osobno, to je dosta utjecalo na moj pristup radu općenito, kao i na mene kao člana tima. Tajna uspješnog djelovanja leži u čvrstom timskom duhu, međusobnom povjerenju i brzoj i učinkovitoj komunikaciji. I u poslu često nalazimo na slične situacije. HGSS me naučio važnost jasne, precizne i brze komunikacije kako bi se osigurao uspjeh. Te vrijednosti nosim sa sobom u svim aspektima svog života i to mi pomaže da budem bolji suradnik, vođa i član tima.

Biste li nešto poručili/savjetovali kolegama developerima?

Da, napomenuo bih da ne zaborave njegovati pozitivan pristup i otvorenost u svom radu. Često se suočavamo s izazovima i kompleksnim problemima, ali pristup s optimizmom i spremnošću za suradnju može značajno olakšati proces rješavanja problema, čuvajući pri tome i naše živce i odnose s kolegama. Nije sramota reći da nešto ne znamo i tražiti pomoć. Učenje i rast su kontinuirani procesi, a traženje pomoći od drugih samo pokazuje našu spremnost za osobni i profesionalni razvoj. Dobro poznavanje osnovnih koncepata razvoja softvera omogućuje relativno brzo usvajanje novih tehnologija, ali uvijek nastojte imati nešto u čemu ste the best that you can be. Svaki uspjeh, bez obzira na veličinu, doprinosi našem osobnom i profesionalnom rastu.

Predavanje Dalibora Pleskalta (R)evolucija programskih paradigmi na programu .debuga je u petak, 7. lipnja u 12:45 sati u dvorani #masterclass.

Kupi ulaznicu