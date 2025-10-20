EPAM i Oracle surađuju kako bi ubrzali usvajanje AI-pokretanih Cloud rješenja

Proširena suradnja pomaže poduzećima u pojednostavljivanju multi-cloud transformacije — rješavajući potrebu za većom skalabilnošću, učinkovitošću i isplativošću

EPAM Systems, vodeća tvrtka za usluge digitalne transformacije i proizvodno inženjerstvo, objavila je proširenje svoje suradnje s Oracleom kako bi pomogli poduzećima u različitim industrijama — uključujući zdravstvenu skrb, bioznanosti, financijske usluge i osiguranje — u integraciji infrastrukture Oracle Cloud (OCI) i AI usluga u njihove cloud strategije

EPAM i Oracle surađuju kako bi ubrzali usvajanje AI-pokretanih Cloud rješenja

EPAM-ove stručne certifikacije

OCI Data Management

OCI Integration

OCI Migration

OCI Security

Oracle Database to Oracle Cloud

„Naša proširena suradnja s Oracleom temelji se na mnogo godina zajedničkog rada i oslanja se na EPAM-ove inženjerske prednosti u razvoju inovativnih cloud rješenja,” rekla je Elaina Shekhter, SVP, Chief Marketing & Strategy Officer u EPAM-u. „Naš kontinuirani rast ističe potencijal ovog partnerstva i radujemo se što ćemo pomoći klijentima da maksimalno iskoriste vrijednost svojih cloud i AI inicijativa.”

EPAM-ovih 1.100+ globalnih Oracle certifikacija, uključujući OCI Data Management, OCI Integration, OCI Migration, OCI Security i Oracle Database to Oracle Cloud, dokazuju stručnost tvrtke u implementaciji i upravljanju OCI-jem. Svaka certifikacija prolazi kroz rigorozan postupak odobrenja, studije slučaja s klijentima i ankete o zadovoljstvu.

„EPAM koristi više od 30 godina inženjerske stručnosti i duboko poznavanje Oracle proizvoda i platformi kako bi isporučio AI i cloud-native rješenja našim globalnim klijentima,” rekao je Vlad Agres, Vice President Cloud Poslovanja u EPAM-u. „Kao lider u AI-nativnom inženjeringu te cloud i AI uslugama, nastavljamo ulagati u inovativne pristupe vođene AI-em, zajedno s Oracle tehnologijama, kako bismo pomogli organizacijama da brzo ostvare vrijednost iz OCI rješenja unutar svojih multi-cloud strategija.”

„Današnjim poduzećima trebaju učinkovita AI rješenja koja pomažu u rješavanju stvarnih problema i rastu njihovog poslovanja,” rekao je David Hicks, Group Vice President, ISV Ecosystem, Oracle North America. „Suradnjom s EPAM-om olakšavamo našim zajedničkim korisnicima korištenje cloud i AI usluga za pojednostavljenje njihovih operacija i donošenje odluka temeljenih na podacima.”

Za više informacija o tome kako EPAM i Oracle pomažu poduzećima da napreduju u cloud okruženju, posjetite: www.epam.com/services/partners/oracle

Saznajte kako EPAM stvara rješenja usmjerena prema budućnosti koja donose stvarne poslovne rezultate s GenAI: www.epam.com/services/artificial-intelligence/generative-ai