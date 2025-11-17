Infobip otvorio prijave za novi ciklus pripravništva

Odabrani studenti tehničkih i poslovnih usmjerenja imat će priliku pridružiti se Infobipovim timovima u Zagrebu, Vodnjanu, Rijeci i Sarajevu na pozicijama u inženjeringu, marketingu, prodaji, operacijama i korisničkoj podršci

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip otvorila je prijave za novi ciklus pripravništva. Zainteresirani se mogu prijaviti online do 14. prosinca 2025. putem internetske stranice – Internship – Infobip. Otvorene su pozicije u Zagrebu, Vodnjanu, Rijeci i Sarajevu te se traže studenti tehničkih i poslovnih usmjerenja u odjelima inženjeringa, marketinga, prodaje, operacija i korisničke podrške.

Kroz program pripravništva studenti će dobiti priliku napraviti prvi korak u razvoju karijere, steći vrijedno iskustvo i iskoristiti teorijsko znanje u praksi. Na raspolaganju će imati mentora ili mentoricu koji će im pomagati u svakodnevnim zadacima, a očekuje ih i onboarding proces tijekom kojeg će upoznati tvrtku i njenu kulturu te rad na stvarnim projektima.

Pripravnici će imati priliku sudjelovati i na upskilling radionicama koje se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela, a koje u fokus stavljaju tehničke, ali i neke „meke“ vještine. Svečana ceremonija predstavlja završni korak programa, tijekom koje studenti prezentiraju svoje projekte na kojima su radili u sklopu pripravništva, pokazujući što su naučili i kako primjenjuju svoje znanje.

Pripravništvo u Infobipu uključuje plaćenu stručnu praksu, rad u globalnom okruženju, osiguran laptop i drugu opremu potrebnu za rad, naknadu za putne troškove, dnevnice za službena putovanja, ručak na kampusu, team building aktivnosti, pristup premium platformi za učenje i druge pogodnosti.

„U Infobipu je talent u središtu svega što radimo. Ponosni smo što je zahvaljujući našoj kulturi učenja, razvoja i zadržavanja talenata, Infobip mjesto gdje mnogi talenti započinju i nastavljaju svoj karijerni put. Za juniore to je okruženje u kojem mogu napredovati i rasti kroz praktično iskustvo, dok za iskusne profesionalce Infobip predstavlja globalnu pozornicu na kojoj mogu biti predvodnici inovacija, oblikovati složene projekte i ostaviti trag u kulturi koja cijeni znanje, suradnju i inovativnost. Upravo je fokus na ljude pokretač naših najvećih uspjeha – od razvoja mladih profesionalaca do Infobipovog priznanja kao jednog od najboljih poslodavaca i globalnog lidera u području komunikacijskih platformi“, izjavio je Marin Bezić, Potpredsjednik Infobipa za ljudske potencijale.

Ove je godine kroz program prošlo 82 studenta, a u prosjeku u Infobipu nakon završenog pripravništva ostaje oko 80 posto njih, što potvrđuje kako program mladima otvara stvarne prilike za početak karijere.