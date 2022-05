Intervju: Nika Belamarić, Salesforce Consultant iz LeverUP-a

Zagrebačka tvrtka LeverUP Consulting i ove će godine aktivno sudjelovati na .debugu, i to s dva predavanja i izlagačkim boothom. Kao najavu tog nastupa, porazgovarali smo s njihovom Salesforce konzultanticom, Nikom Belamarić…

Kako se dolazi do karijere u Salesforce eko sustavu i koje su prednosti rada na toj platformi (velika potražnja, mala ponuda)?

Ja sam zapravo sasvim slučajno završila u Salesforce ekosustavu. Na prijašnjem poslu krenula sam raditi u CRM-u i marketing automatizaciji te se zaljubila u potencijal koji takva rješenja pružaju poduzećima. Odlučila sam potražiti posao koji se fokusira upravo na to područje. Nakon kraćeg istraživanja, naišla sam na oglas za posao za Salesforce konzultanta, ušla dublje u temu i oduševila se, prijavila, i evo me sada tu gdje jesam! Nikad sretnija.

Kada pitate za prednosti rada na platformi Salesforce, mislim da bih mogla cijeli dan o tome govoriti bez prestanka i ne bih stigla sve objasniti. Zbog toga ću naglasiti samo tri prednosti, meni najdraže:

Prvo, mogućnosti razvoja mladog stručnjaka su neograničene. Ako nisi siguran ili sigurna u kojem smjeru želiš ići, mislim pritom na marketing, sales, developer ili nešto treće, u ovom okruženju možeš krenuti jednim putem i vrlo lako se prebaciti na drugo ako shvatiš da je to bolje za tebe.

Druga važna stvar jest da potražnja za Salesforce konzultantima nikad nije bila veća, a po svim dostupnim projekcijama na početku smo jednog velikog gapa koji će tek nastati. Naime, poduzeća sve više shvaćaju potencijal rješenja 360 Customer View i traže stručnjake koji ga mogu implementirati i održavati. Ako sada kreneš u tom smjeru, za par mjeseci će tvoj LinkedIn inbox biti pretrpan ponudama za posao. Ako ćeš biti dio tima u LeverUP Consutingu samo ćeš ih ignorirati jer ćeš biti presretan ili presretna tu gdje jesi, to garantiram!

To me dovodi do treće stvari koja je također bitna, a to je da ti nikako ne može biti dosadno na poslu! Ja sam osoba kojoj brzo dosadi bilo što čime se bavim dulje vremena i zato je ovaj posao savršen za mene. Uvijek novi klijenti, stalno mijenjanje timova i svaki dan potpuno novi izazovi koje treba riješiti.

Što je uopće Salesforce, koja su najvažnija njegova rješenja i koji je udio tvrtke na svjetskom CRM tržištu?

Salesforce je vodeće CRM rješenje na svijetu. Možemo reći da mu nijedno konkurentsko rješenje nije niti blizu. Kako moja baka kaže: “Sto riči, šaka uglavu”, a to najbolje objašnjava grafikon priložen uz ovaj tekst.

Vidimo da je Salesforce uvjerljivo na vrhu, a svi ostali “kupe njegove mrvice”. Sve ovo može se objasniti Salesforceovim brzim shvaćanjem trendova. Naime, Salesforce je tip kupca koji ima novaca, zna što i zbog čega to želi i to jednostavno kupi. Ako nemamo svoje in-house rješenje, kupit ćemo najbolje na tržištu i savršeno ga uklopiti u svoj ekosistem. Ovakav pristup rastu omogućio je Salesforcu da izraste u najvećeg svjetskog CRM diva protiv koga je gotovo nemoguće boriti se, a još teže sustići ga.

Kao što sam ranije spomenula, Salesforce nudi 360 Customer View, znači pokriva rješenja sve od Sales, Support, Marketing, Non-profit Organisations pa sve do custom rješenja koje ljudi poput nas grade specifično za svakog klijenta ili industriju. Znači imaju sve.

Koliko je važno certificiranje u Salesforce eko sustavu, kako se dolazi do certifikata i zbog čega su važni?

Certificiranje je doista važno u “našem svijetu”. Projekti se dodjeljuju konzultantima na temelju njihovih područja profesionalnosti koja su stekli temeljem položenih ispita. Tako da kada “zbrojiš dva i dva” shvatiš da koliko učiš i polažeš ispite toliko ćeš “bolje proći” na projektima na kojima ćeš raditi. Moram odmah reći da ne teku uvijek med i mlijeko te da nije najlakše uz tako dinamičan posao konstantno učiti i polagati ispite. No ukoliko si inače radoznale prirode i sve te zanima, onda ćeš sigurno uživati u tome.

Osobno, stekla sam dva certifikata i još su dva u pripremi tijekom sljedeća dva mjeseca. Prva dva sam dosta brzo “zaradila”, ali potom se volumen posla povećao pa mi je bilo malo teže učiti “sa strane”. To ne znači da ne stigneš, učiš dok radiš, a i konstantni moving na poslu te tjera da se ne opustiš i da stalno ulažeš u sebe.

Salesforce se pobrinuo da svi željni učenja imaju više nego dovoljno materijala. U tu svrhu postoji Salesforce Trailhead portal (slično platformi Coursera) na kojem se nalazi “bezbroj” edukativnih modula posloženih po odgovarajućim temama. Čitateljima bih poručila da, ukoliko imaju pitanja vezana uz Salesforce certifikate, neka me slobodno na LinkedInu i kontaktiraju u direktnim porukama, a i na štandu LeverUPa na konferenciji .debug! Bilo bi mi drago da mogu pomoći pri odabiru smjera jer je to nešto što je mene doista mučilo u početku.

Kada te sve to zanima teško se odlučiti, a u Salesfoce ekosustavu možeš baš to – raditi sve ili raditi usko specijalizirano!

Kakva je radna atmosfera u tvrtki LeverUP i kakvi su poticaji i motivacija prema zaposlenicima?

Radna atmosfera kao takva kod nas ne postoji, ali stvarno! Većinu vremena nemam osjećaj da “radim” jer jednostavno toliko uživam u svim aspektima ovog posla, toliko da bih rekla kako je ovo više lifestyle nego posao u klasičnom smislu.

Da se razumijemo, radimo puno i ako nam se “dogodi dan” kada klijent nešto ne pošalje pa ne možemo nastaviti, uvijek pronađemo vremena za učenje za ispit. Ali koliko god posla bilo, nema negativnih emocija sa strane menadžmenta u smislu da te netko pritišče, naprotiv. Svi smo svjesni da je rad sa klijentima koji se po prvi put susreću sa novom tehnologijom jako težak i upravo iz tog razloga gradimo prijateljsku, opuštenu atmosferu.

Što se tiče poticaja, prvo bih kratko opisala one nematerijalne. Ukoliko ste inače jako aktivna osoba i ne možete dugo sjediti za stolom ili općenito biti na istom mjestu, e baš to sam ja, u LeverUPu možete otići na Jarun na rolanje, otrčati krug ili sjesti na kavu jer trebaš samo gledati u daljinu, a nakon toga se normalno spojiti na internet i dovršiti svoj posao kada god to bilo. Naravno, pod pretpostavkom da nemaš zakazan call s klijentom. Ja ponekad trebam pauzu oko 14 h i tada volim odmoriti glavu i spojiti se poslijepodne kada opet imam mir i tišinu doma.

U tjednu najčešće radimo tri dana od doma i dva iz ureda što nam svima jako odgovara jer se taman podružimo, a opet, ponekad ti treba tišina da odradiš sve zadatke koji su se nakupili.

A sada da ne glumim lažnu skromnost, prijeđimo na ono jednako bitno – materijalni poticaji! Ako se sjećaš gapa o kojem sam pričala u prvom pitanju, onda možeš zaključiti da su plaće jako jako lijepe! Imaš fiksni dio i varijabilni koji ide po projektima na kojima radiš. Bitno je naglasiti kako imaš i prijevoz i klopu plaćene (na prijašnjem poslu sam naučila da to nije zakonska obveza, pa neki ‘pametni’ poslodavci to ne plaćaju svojim ljudima, jer se oni valjda teleportiraju na posao i preživljavaju od zraka?!). U LeverUPu možeš biti siguran/na da ti ništa neće faliti.

Koji su najvažniji klijenti i projekti na kojima radite, na koje načine pomažete svojim klijentima?

Radimo na jako zanimljivim projektima sa poznatim globalnim tvrtkama kao što su Danfoss, Hilti, Metro CC, Interwetten i još nizom “dobrih imena”. Isto tako, imali smo dugomjesečni projekt sa britanskom start up tvrtkom Cazoo, tako da obuhvaćamo i prihvaćamo sve stadije razvoja neke tvrtke.

Ljudi ponekad misle da je Salesforce samo za velika (gledano po dobiti i broju zaposlenika) poduzeća, ali to nije istina. Salesforce je za sva poduzeća, bez obzira na njihovu veličinu i stadij razvoja. Stvar je u tome da ako si već poznato poduzeće, želiš zadržati svoju poziciju na tržištu, a ako si start up želiš se izboriti za svoju poziciju na tržištu – u oba slučaja Salesforce je tvoje najbolje rješenje!

Naš pristup klijentu nije uvijek isti. Treba jako paziti kako klijent ‘diše’ jer nisu sva poduzeća, industrije i, u krajnjoj liniji, timovi te ljudi isti. Neki timovi funkcioniraju jako brzo i sve što nam trebaju dostaviti pošalju odmah, ali isto takav način rada očekuju i od nas, ako ne čak i brži. Sa druge strane neki timovi su jako tromi jer hijerarhija odlučivanja za najmanji potez traje po par dana ili tjedana, tada nije dobro previše pritiskati ljude da dostave traženo, ali opet treba paziti da se skroz ne opuste jer je nama u interesu raditi, a ne naplaćivati prazan hod.

Ono što je isto za sve timove i poduzeća te se ne mijenja nikada, to je naša edukacija i vodstvo klijenata kroz projekt. Nikad nećemo klijentu poslati gotovo rješenje i smatrati svoj posao gotovim. Ne! Uz svaki problem na koji naiđemo i rješenje koje ponudimo, šaljemo popratna objašnjenja, dokumentaciju i imamo sastanke sa njima da smo sigurni da je sve jasno i obuhvaćeno. Klijent je uključen u cijeli proces od početka do kraja i kada je rješenje implementirano naš posao ne staje na tome, nego educiramo tim da znaju sami biti najbolji majstori tog alata. Naravno, mi smo i nakon toga tu za njih ako zatreba.