Jedan od najboljih tehnoloških poslodavaca traži talente u Hrvatskoj

ABOUT YOU, jedna od najbrže rastućih modno-tech kompanija u Europi, nastavlja sa snažnim rastom. S više od 1500 zaposlenika, imaju velike razvojne timove koji rade na e-commerce softveru platforme i čak ga nude kao licencirani proizvod maloprodajnim lancima. ABOUT YOU odlikuje strast prema tehnologiji i inovativnim idejama.

Vođeni su vlastitim rastom, ali svejedno stavljaju veliku naglasak i na razvoju svakog pojedinca. Upravo iz tog razloga su u proljeće 2022. otvorili urede izvan Njemačke i pronašli izvrsne tech zaposlenike iz lokalnih tehnoloških zajednica. Prvi tech hubovi otvoreni su u Zagrebu (Hrvatska) i Cluj-Napoci (Rumunjska). Ove lokacije jačaju prisutnost ABOUT YOU tehnoloških hubova u lokalnim tehnološkim zajednicama, a služe i kao svojstveni društveno oslonac i uporište za sve lokalne zaposlenike.

Mogućnost rada odakle god želite

Razvoj najbolje infrastrukture i tehničkih aplikacija nešto je čemu ABOUT YOU strastveno teži i iz tog razloga traže tehnološke talente diljem Europe koji bi im pomogli u postizanju tog cilja. Modna online trgovina potiče developere i inženjere za osiguranje kvalitete da testiraju svoja trenutna tehnološka znanja i praksu, da idu dalje i napreduju u svojoj karijeri. Zajedno s najboljim tehnološkim talentima, ABOUT YOU predstavlja i potiče tehnologiju koja oblikuje iskustvo online kupovine za milijune kupaca. Od prošle godine tech zaposlenicima dopušten je rad na daljinu od bilo gdje u Europi. Kako bi odgovorio individualnim potrebama zaposlenika, ABOUT YOU je otvorio lokalne urede, takozvane tech hubove, kako bi ti zaposlenici dobili priliku da odaberu rad u okruženju koje više preferiraju.

U Tech hubu u Zagrebu, koji se nalazi u uredima u Matrix Office Parku, u potrazi su za tehnološkim talentima koji su ujedno iskusni inženjeri za osiguranje kvalitete i softver developeri (Backend, Frontend, Fullstack, s iskustvom rada na PHP, Golang, NodeJS, React, VueJS ili Dart/Flutter) različitih razina i stupnjeva.

Pogodnosti u kojima će svi uživati

Tech talenti će raditi u jednoj od najbrže rastućih tvrtki za e-trgovinu u Europi, koja razvija jednu od najvećih infrastrukturnih platformi za e-trgovinu sa SCAYLE-om. Brojne su prednosti za zaposlenike – osim jednakosti/ravnopravnosti u svim timovima i lokacijama, što uključuje isti tretman, prilike za karijeru i pristup učenju i razvoju. Oni su dio međunarodnog tima najboljih tehnoloških talenata u Europi, ali neovisni su o svojim timovima i o zemlji iz koje rade.

Tech talenti također će uživati u programu MOVE, koji im omogućuje prebacivanje između timova, i mogu očekivati najnoviju tehničku opremu (Macbookovi, monitori) i suradnju sa vrhunskim timovima. Ponuđeno im se 28 dana za odmor i praznike, kao i besplatni tečajevi jezika, program mentalnog zdravlja, meditacija i satovi joge (sve u virtualnom obliku tako da se baš svatko može pridružiti). Svaki zaposlenik – bilo u samom sjedištu ili u tehnološkim hubovima – punopravni je član i radi na području iz svoje struke s timovima iz drugih ureda. Engleski je glavni jezik koji se koristi na stranici ABOUT YOU, što jamči lagan početak i neometan tijek rada za sve zaposlenike.

Poveznica na stranicu o karijerama u ABOUT YOU nalazi se ovdje, a oglase možete pronaći i u našoj sekciji Zapošljavanje.