Joberty izlazi na globalno tržište i uvodi “AI matching” u zapošljavanje

Platforma s više od 100 tisuća korisnika, koja povezuje programere i IT kompanije, najavljuje širenje i izvan naše regije te uvodi umjetnu inteligenciju u proces spajanja poslodavaca i radnika

Dijeljenje karijernog iskustva, ideja i znanja među IT stručnjacima, spajanje kandidata s tvrtkama prema njihovim potrebama, povećanje transparentnosti u IT svijetu – neki su od fokusa Joberty tima i oni se nisu mijenjali.

No, nešto se ipak mijenja – Joberty svoj najavljuje da svoju platformu podiže na globalnu razinu. Od rujna ove godine platforma Joberty, koja broji više od 100.000 korisnika, bit će dostupna u svim zemljama svijeta te povezivati programere i IT tvrtke diljem planete. Nakon što su se prvotno pozicionirali na 6 regionalnih tržišta, sada svoju platformu podižu na još višu globalnu razinu.

Ono što će sada biti dostupno svim korisnicima je istraživanje recenzija, poslova, tvrtki i plaća u IT-u, izvan granica svoje zemlje, pretraživanje opcija remote rada u regiji, ali i globalno, kao i rasprave unutar internacionalne IT zajednice.

Još jedna velika novost na kojoj je Joberty mjesecima radio je razvoj AI matching sustava zapošljavanja. Pažljivo osmišljen algoritam pod nazivom “Perfect match” ima za cilj spojiti kandidate i tvrtke koji savršeno odgovaraju jedni drugima.

Što to zapravo znači?

Kandidati će imati priliku detaljno opisati svoj profil, preferencije u pogledu kulture tvrtke, projekata, tehnologija, plaće i benefita, načina rada i daljnjeg razvoja. S druge strane, tvrtke će i dalje oglašavati pozicije s jasno definiranim potrebama u pogledu vještina i staža koje kandidat treba posjedovati.

Ono što sustav Joberty AI sada čini drugačijim je to što će kandidatima povećati šansu da pronađu tvrtku koja im stvarno odgovara, a tvrtkama da formiraju još bolje timove. “Ponekad naša potraga za poslovnom prilikom nije u skladu s vrijednostima koje očekujemo od tvrtke ili je vođena samo jednim dijelom kriterija. Ono u čemu želimo pomoći jest podsjetiti kandidate tijekom pretrage na što je važno obratiti pozornost kako bi svoje cjelokupno poslovno iskustvo ocijenili na visokoj razini i pronašli tvrtku koja je za njih najbolja opcija”, kažu iz Jobertyja.

“Korisnici će od sada nakon popunjavanja profila na Jobertyju dobiti jasne preporuke za poslovne mogućnosti i tvrtke koje su u skladu s njihovim željama, ali ne samo po poziciji i plaći. Naša je misija pomoći programerima da donesu bolje odluke o karijeri, a novosti koje donosimo još su jedan korak u tom smjeru.”

Iz Jobertyja kažu da savršeni posao možda ne postoji, ali da je savršeni spoj između kandidata i poslodavaca moguć, ako su svi svjesni međusobnih očekivanja i mogućnosti. Nadahnuti tom vizijom nastojat će bolje prepoznati potrebe IT zajednice i svakog pojedinca u njoj pomičući geografske i tehnološke granice.

“Želimo pomoći svima da pronađu svoje mjesto i zablistaju u IT industriji, ali ima još puno toga za unaprijediti. Joberty je zajednica u kojoj je vaš glas važan, cijenimo vašu podršku i nadamo se da ćemo zajedno uspjeti u ovoj misiji!” – poručuju iz Joberty tima. Joberty je platforma za zapošljavanje i razmjenu iskustava o radu u IT sektoru. Tvrtka je osnovana 2019. godine i posluje u 6 zemalja jugoistočne Europe. Platformu koristi više od 100.000 korisnika i 2000 IT tvrtki. Misija Jobertyja je pomoći programerima da donesu bolje odluke o karijeri, a IT tvrtkama da pronađu relevantne kandidate za njihova radna mjesta.