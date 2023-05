Kako zadržati developere 5 i više godina? Donosimo primjer iz Serengetija

U vrijeme kada su developeri najtraženiji i općenito fluktuacija zaposlenika visoka, Serengeti je tvrtka koja nerijetko bilježi dugoročne radne odnose u trajanju od 5, pa i 10 godina. Riječ je o konzultantskoj IT tvrtki koja broji 7 development centra i poznata je po dugoročnim i više-projektnim suradnjama s klijentima kako iz regije tako i iz Zapadne Europe i SAD-a. Osim domenskih znanja, prepoznatljivi su po svojoj jedinstvenoj kulturi koju njeguju od osnutka 2007. godine, a koju su uspješno prenijeli u sve development centre.

Na ovogodišnjoj .debug konferenciji imate priliku poslušati njihova predavanja, sudjelovanje na panelima, kao i pobliže ih upoznati na štandu. Međutim, zanimalo nas je zašto developeri ostaju u Serengetiju pa smo razgovarali s Lead developerom, Borisom Pavlovićem, koji ove godine slavi 5 godina rada u toj kompaniji.

Borise, molimo te predstavi se našim čitateljima…

Iza mene je 21 godina radnog staža Oracle developera, prvenstveno PL/SQL, Forms, Reports, koje sam proveo u financijskoj industriji nakon što sam 2002. godine diplomirao na FOI-u, smjer Informacijski sustavi i odslužio vojni rok 2003. godine. Kod prvog poslodavca sam proveo 10 godina, gdje sam počeo kao pripravnik u odjelu razvoja. Kroz tih 10 godina sam prošao sve faze razvoja aplikacija u bankarskom sektoru, ali i samog financijskog dijela poslovanja; devizna aplikacija, izvještavanje prema HNB, blagajnička aplikacija u poslovnicama, kartično poslovanje, itd. Sljedećih 5 godina sam proveo u drugoj velikoj banci gdje sam radio na kreditnom poslovanju i aplikaciji za riznicu.

Zadnjih 5 godina sam u Serengetiju, a trenutno na poziciji Lead developer i angažiran sam na projektu za jednu od najvećih banaka u Hrvatskoj. Bilo mi je prirodno ostati u financijskom sektoru sve ove godine. Danas mogu reći da zaista volim raditi s bazama podataka. Za kolege koji traže složene projekte, odnosno gdje mogu puno toga naučiti, onda ne moraju ići dalje od banke. Tu su izazovi svakodnevni i ako imate volje može se stvarno puno naučiti. Uz takav posao, iznimno je važan tzv. work-life balance. Kao ocu dvoje djece i zaljubljeniku u sport i prirodu, to mi je iznimno važno zato što tako najbolje punim baterije za svaki novi radni dan.

Moram priznati da sam tijekom svoje karijere prošao praktički kroz cijelo bankarsko poslovanje i naučio puno toga i to smatram velikim postignućem. Na kraju, neki moj zaključak u cijeloj priči, i možda savjet kolegama; nešto što za što osjećaš da je dobro i da ima smisla, nemoj mijenjati, ostani tu gdje jesi, ne nužno u firmi, ali u tipu posla koji radiš jer će se to višestruko vratiti u godinama koje dolaze.

Kada si došao u Serengeti, što te je tada privuklo?

U Serengeti sam došao sredinom 2018. godine kada sam uvidio da je vrijeme za promjenom. Motivirala me i prilika da naučim nešto novo, te da se okušam u novoj firmi i okruženju koje su moja struka. Prije toga sam bio dio sustava gdje informatiku možemo opisati pomoću poznate uzrečice “nužno zlo”. Danas, 5 godina kasnije, siguran sam da je to bila dobra odluka i promjena koja mi je trebala da otkrijem svoje dodatne talente i vještine. Također, od ranije sam poznavao neke od sadašnjih kolega tako da sam iz prve ruke mogao saznati sve što me zanimalo o samoj firmi i projektima.

Što te je zadržalo pet godina u Serengetiju?

Osim uvjeta rada, koji se cijelo vrijeme razvijaju u skladu s potrebama tržišta, ostao sam zbog ljudi odnosno kulture i duha same kompanije. Smetnuo sam s uma da je već prošlo 5 godina dok me s ovim intervjuom niste podsjetili na to. U dobrom društvu vrijeme brzo prolazi.

Ljudi koje sam upoznao kroz ovih 5 godina, kao i oni s kojima sam i ranije surađivao i još uvijek surađujem, su vrhunski ljudi kao osobe, ali i vrsni stručnjaci u svom poslu. Međutim, to su profili ljudi s kojima imate prijateljski odnos, razgovarate o poslu i kada je dobro i kada je malo teže, razgovarate i o stvarima izvan posla, raznim hobijima i drugim privatnim stvarima. Ekipa je uvijek spremna pomoći, rekao bih “uskočiti kad god treba”, i to bez ikakvih zamjerki. Atmosfera je odlična, ali naravno sviđaju mi se i projekti na kojima sam angažiran. Dodatno, odgovara mi što je Serengeti stabilna firma i samim time pruža određenu sigurnost.

Opiši nam svoj karijerni put u Serengetiju

Cijeli svoj radni vijek sam proveo radeći s bazama podataka, pa tako i u Serengetiju. Trenutno sam Lead Developer na projektu za jednu od najvećih banaka u Hrvatskoj. Tehnologija na kojoj sam radio, i na kojoj radim od prvog dana, je PL/SQL. Također sam radio i s Oracle alatima Forms i Reports. Kompleksnost projekata na kojima sam radio varira od totalno jednostavnih do super kompleksnih i zahtjevnih. Npr., sudjelovao sam u super složenom projektu refaktoringa core banking sustava, zatim konverziji na Euro, gašenju jedne kreditne kartice i uvođenju nove, itd.

Veličina timova u kojima sam radio je također varirala kroz cijelu moju karijeru. Na početku karijere nas je bilo samo 5 u cijeloj direkciji razvoja pa sam bio zadužen za hrpu raznih poslova. U nekim drugim slučajevima, sudjelovao sam u manjim timovima koji su dio veće cjeline koja je brojala nekoliko desetaka pa čak stotina ljudi. U 20 godina karijere sam prošao dosta toga, od one man army do raznih manjih i/ili većih timova. Ne mogu reći da je nešto bolje ili lošije, da je negdje bilo teže ili lakše, sve je imalo svoje čari i sve je imalo svoje izazove, manje ili veće.

Bilo kako bilo, mogu reći, s obzirom da je pojam rada s bazama podataka u velikim sustavima, kao što je banka, jako velik i izazovan svaki dan je prilika za naučiti nešto novo. Svaki tim, kao i svaki projekt, prilika su za naučiti nešto novo, kako u tehničkom smislu (zato što svako ima svoj neki način rada i rješavanja problema), tako i u socijalnom smislu gdje surađuješ s ljudima raznih profila pa samim time razvijaš i društvene i komunikacijske vještine.

Koliko se promijenila sama kompanija, a koliko okruženje u kojem radiš?

Iz moje perspektive, rekao bih da se dosta toga promijenilo, naravno na bolje. Osim što je firma rasla gledano po broju zaposlenih i po lokacijama development centara, tu je i selidba u veće prostore, stečena su domenska znanja u novim industrijama, započeta suradnja s novim klijentima, tržištu je predstavljen proizvod – FIYU. Osim toga, briga za zaposlenike je također evoluirala, kultura je uistinu takva da nitko nije samo broj na papiru. Imam osjećaj da sam dio jedne velike obitelji.

Za ovih 5 godina izdvojio bih pandemiju kao veću prekretnicu zato što je ona inicirala brojne promjene gledano općenito za život pa tako i posao. Naravno, na to su utjecali i moji angažmani odnosno projekti na kojima sam radio tj. radim. Prije pandemije ste imali klijente koji su inzistirali da ste fizički prisutni u njihovim uredima, zato što su bili nepovjerljivi prema radu na daljinu, a danas nam je to sasvim normalno. Uvijek ima i dobrih i lošijih dana, ali naučili smo kako se nositi u teškim vremenima, i mogu reći da smo izašli bolji i pametniji. U svakom zlu neko dobro, reklo bi se.

Što Serengeti danas nudi zaposlenicima, kako bi se i oni zadržali toliko dugo?

Prvenstveno nudi sigurnost, posebno nakon što smo se svi skupa za vrijeme nedavne pandemije suočili s nekim novim izazovima. Ali najvažnije da smo svi, i zaposlenici i poslodavci, praktički u svim industrijama, naučili neke nove stvari tj. kako se ponašati i kako upravljati određenim stvarima u kriznim situacijama.

Također nudi angažmane u spektru industrija u kojima su izgrađena domenska znanja, a s tim i mogućnost profiliranja svakog pojedinca. Osobno sam izabrao financijsku industriju tako da su svi moji angažmani iz područja koje me najviše zanima.

Svakako, tu su razne beneficije koje su danas standard i koje nema potrebe nabrajati. Ali, ono što želim još jednom istaknuti je da najbolje i najviše što nudi su super ljudi s kojima je stvarno gušt biti i raditi. Posebno bih tu izdvojio ured u Bjelovaru, čiji sam član posljednje 3 godine, a gdje su atmosfera i uvjeti rada stvarno na top razini.