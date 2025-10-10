Navijači traže dublju povezanost sa sportskim klubovima kroz personaliziranu komunikaciju

Istraživanje Infobipa pokazuje da se dvije trećine navijača osjeća isključeno zbog slabe komunikacije, tražeći stalnu i dvosmjernu interakciju tijekom cijele godine

Globalno istraživanje koje je provela cloud komunikacijska platforma Infobip otkrilo je rastuću potražnju navijača za stalnom i personaliziranom interakcijom s omiljenim sportskim klubovima. Istraživanje, provedeno na 1.500 navijača američkog nogometa, bejzbola, nogometa i kriketa u SAD-u, Europi i Indiji, pokazuje da se dvije trećine (66%) ispitanika osjeća isključenima zbog loše komunikacije klubova. Taj osjećaj nezadovoljstva posebno je izražen među mlađom populacijom, gdje se postotak penje na 81% kod osoba mlađih od 35 godina.

Navijači su izrazili snažnu želju za dubljim odnosom s klubovima koji nadilazi dane utakmica. Preko 70% njih želi stalnu komunikaciju i tijekom izvansezonskog razdoblja, koja bi uključivala sadržaje iza kulisa i osobne priče igrača. Iako 82% navijača trenutno koristi društvene mreže za praćenje klubova, mnogi su iskazali interes za ekskluzivnijim sadržajem dostupnim putem direktnih poruka i mobilnih aplikacija.

Nezadovoljstvo trenutačnim stanjem

Mnogi ispitanici opisali su trenutnu komunikaciju s omiljenim timovima kao neosobnu, pri čemu se gotovo polovica njih osjeća “kao broj”. Uz generičku komunikaciju, kao značajna prepreka istaknula se i financijska pristupačnost. Čak 61% navijača izjavilo je da ih rastući troškovi pretplata, ulaznica i sportske opreme sve više udaljavaju od sporta.

Infobipovo istraživanje naglašava priliku za klubove da iskoriste tehnologiju kako bi povećali lojalnost i zadovoljstvo navijača. “Navijači žele dublji, dvosmjerni odnos sa svojim timovima koji će ih držati angažiranima tijekom cijele godine. Korištenjem umjetne inteligencije i novih tehnologija, sportske organizacije mogu stvoriti personalizirana iskustva u stvarnom vremenu”, izjavio je Ervin Jagatić, direktor proizvoda u Infobipu. Dodao je kako Infobipovi AI chatbotovi na platformama poput WhatsAppa omogućuju navijačima da odmah postavljaju pitanja i pristupaju ekskluzivnom sadržaju 24/7.

Tehnologija kao rješenje

Platforma hrvatske tvrtke već omogućuje sportskim timovima diljem svijeta da svojim navijačima pruže angažman nove generacije, što rezultira bliskijim odnosima, većom prodajom opreme i novim izvorima prihoda. Kao primjere navode suradnju s MoneyGram Haas F1 timom, gdje se koriste AI chatbotovi za interakciju u stvarnom vremenu, uključujući nadolazeću uslugu AI asistenta “RaceMate” i interaktivnu AI verziju vozača Olivera Bearmana.

U SAD-u, Infobip surađuje s Los Angeles Chargersima kako bi poboljšao komunikaciju putem usluge Apple Messages for Business, pružajući navijačima ekskluzivan sadržaj. U Latinskoj Americi, u partnerstvu s Claro Sportsom, razvijen je AI chatbot koji koristi Googleove usluge Rich Communication Services (RCS) kako bi meksičkim sportskim navijačima nudio rezultate u stvarnom vremenu i interaktivna iskustva.