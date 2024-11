Nova serija mjesečnih The Geek Gathering Meetupa

Nakon završetka popularne konferencije The Geek Gathering, osječka IT zajednica ponovno dobiva priliku za druženje i razmjenu znanja kroz seriju mjesečnih Meetupa – okupljanja namijenjenih svim entuzijastima tehnologije i digitalne inovacije.

Prvi meetup ove sezone održat će se u Caffe baru Trica 22. studenog s početkom u 18:00 sati.

Ovaj događaj okuplja stručnjake, profesionalce i entuzijaste iz raznih IT područja s ciljem stvaranja zajednice koja kroz razmjenu iskustava i znanja doprinosi rastu lokalne IT scene. Ovoga puta, sudionici će imati priliku poslušati dva izvrsna predavača koji će govoriti o aktualnim temama iz područja Clouda:

Ivan Čuljak (Cloud Whisperer, Oblačić) otvorit će meetup s predavanjem “If It Only Was a Monolith”. Ivan će objasniti zašto bi projekti koje jedan programer može razviti u šest mjeseci trebali početi kao monoliti. Pojasnit će zamke preuranjenog prelaska na mikroservise bez čvrstog plana i predstaviti prednosti dobro dizajniranog monolita. Također, obradit će kada i kako monolit može evoluirati u mikroservise kad za to dođe pravo vrijeme.

Luka Kladarić (Chaos Guru) govorit će na temu “Kubernetes is great and you don’t need it”. Luka će istražiti zašto je Kubernetes sjajan alat, ali nije uvijek nužan. U predavanju će predstaviti prednosti i ograničenja Kubernetesa te objasniti alternative koje su prikladnije za određene projekte.

Nakon predavanja slijedi vrijeme za networking, gdje će sudionici imati priliku povezati se s kolegama, razmijeniti ideje i steći nove uvide u tehnologiji i inovacijama.

Ovakvi događaji pružaju izvrsnu priliku za stvaranje novih poznanstava i obogaćivanje iskustava, posebno za one s interesom u razvoju softvera, cloud tehnologijama, digitalnim medijima i sličnim područjima.

Ulaz je besplatan, ali je potrebno rezervirati svoje mjesto putem linka.