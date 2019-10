PBZ nudi brojne mogućnosti razvoja karijere i stjecanja novih znanja

Studenti su važna i pokretačka snaga svakoga društva, a to je prepoznala i Privredna banka Zagreb (PBZ) koja podržava brojne studentske aktivnosti. Želja nam je dati priliku studentima da steknu znanja i vještine potrebne za buduće profesionalne izazove. PBZ godinama sudjeluje i u sufinanciranju troškova obrazovanja i stručnoga usavršavanja studenata raznim vrstama stipendija, a u tijeku je PBZ-ov natječaj za STEM stipendije. Uspješno surađujemo sa studentskim udrugama i fakultetima sudjelujući u brojnim projektima kao što su Case Study Competition, TedX, Day for IT, Tjedan karijera…

“PBZ daje podršku studentima kroz stipendije, studentske poslove i prakse, uz mogućnost zapošljavanja i kontinuiranog profesionalnog razvoja”

Kako bi utjecali na zaustavljanje negativnog trenda odlaska mladih i obrazovanih ljudi u inozemstvo u potrazi za odgovarajućim zaposlenjem (gdje je posebno ugrožen krajnji istok Hrvatske), treba ponuditi mladim ljudima zaposlenje koje će im omogućiti da ostvare svoje potencijale. Takvu mogućnost pruža i PBZ otvorenjem razvojnih centara u Slavoniji (Slavonskom Brodu i Osijeku) koji daje priliku mladima informatičkoga ili računalnoga usmjerenja da posao pronađu u regiji u kojoj su odrasli kako bi život mogli nastaviti u Hrvatskoj.

Centar izvrsnosti za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

U sklopu Intesa Sanpaolo međunarodne grupacije, PBZ je i centar izvrsnosti za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, te razvijaju IT rješenja i za međunarodne banke supsidijare u ISP Grupi.

Veliki broj aplikacija razvijen je interno, od digitalnog bankarstva koje koriste klijenti do internih aplikacija koje pomažu zaposlenicima u svakodnevnom radu.

Kolege rade na raznim međunarodnim projektima gdje koriste razne nove tehnologije. PBZ je orijentirana na vlastiti aplikativni razvoj uz primjenu suvremenih tehnologija: JavaScript jezik (React framework), Elastic/Kafka/Cassandra sustave, mobilne i wearable platforme, NoSQL, Big data, aktorske sustave, sustave strojnog učenja.

Našim zaposlenicima nudimo mogućnost rasta i razvoja u dinamičnom i ugodnom okruženju već od samih početaka karijere. Potičemo njihov razvoj već od studentskih dana kroz studentske poslove i stipendije sve do specijalističkih pozicija uz mogućnost rada na izazovnim projektima.