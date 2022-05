Procjena spremnosti za oblak u šest ključnih koraka

Tekst su napisali stručnjaci iz Spana

Za organizacije koje žele preći na oblak, planiranje prije migracije može biti jednako kritično kao i sam rad na implementaciji. Procjena spremnosti za oblak bitan je prvi korak koji može pružiti čvrstu osnovu prije nego što krenete naprijed s planovima. Procjena spremnosti za oblak proces je u kojem ispitujete svoje aplikacije i podatke kako biste utvrdili mogu li se premjestiti u oblak uz minimalan utjecaj na kontinuitet rada. Procjena će vam pomoći da steknete dobro razumijevanje što trebate učiniti kako biste osigurali besprijekornu migraciju u oblak. Temeljeno na našem iskustvu u Spanu uz svekoliku suradnju s Microsoftom, u ovom članku ćemo govoriti o šest bitnih koraka koje biste trebali izvršiti kako biste procijenili svoju spremnost za oblak.

Identificirajte poslovne ciljeve za svoju migraciju na oblak

Prije nego što možete osmisliti svoju strategiju migracije oblaka, neophodno je razumjeti zašto želite prijeći na oblak. Ako nemate kristalno jasan odgovor, onda je to kao bacanje strelica u mraku. Najčešći poslovni ciljevi za migraciju na oblak mogu uključivati:

Izbjegavanje troškova održavanja koji dolaze s podatkovnim centrima

Postizanje povećane skalabilnosti

Poboljšanje otpornosti na ispade sustava (failover)

Povećanje suradnje na daljinu

Još jedna stvar koju treba zapamtiti je postizanje konsenzusa o poslovnim ciljevima cijelog tima kako bi se osiguralo da je svrha svima jasna. Nakon što shvatite poslovnu logiku prelaska na oblak, moći ćete odrediti što premjestiti u oblak. Nadalje, postoji mnogo drugih odluka koje morate donijeti na svom putu migracije, kao što je odabir pravog pružatelja usluga u oblaku, odabir prave strategije migracije, odabir najboljeg modela implementacije i tako dalje. Samo ako imate dobro definirane i realne ciljeve, moći ćete na tom putu donositi ispravne odluke.

Procijenite potencijal svog tima

Sljedeći važan korak je razumjeti za što je sposoban vaš interni IT tim. Da biste to učinili, morate saznati odgovore na sljedeća pitanja:

Ima li vaš tim potrebne vještine kako bi osigurao nesmetan prijelaz na oblak?

Ima li vaš tim prethodnog iskustva u migraciji u oblak?

Jesu li opremljeni potrebnim alatima i tehnologijama za migraciju?

Postoje li trenutno veći prioriteti?

Nakon što dobijete odgovore na gornja pitanja, bitno je odmah popuniti praznine u vještinama i resursima. Na primjer, ako ste identificirali nedostatke u bazi znanja svog IT tima, vjerojatno možete postaviti program obuke kako biste ih educirali ili se odlučiti za strateškog partnera koji može pomoći vašem timu u provedbi migracije. Budući da su vještine i resursi preduvjeti za provedbu migracije u oblak, idealno je riješiti te nedostatke prije nego što možete napraviti korak naprijed u procesu migracije.

Proučite svoju trenutnu IT infrastrukturu

Ovaj korak zauzima prvi plan vaše procjene spremnosti za oblak jer vam pomaže odrediti izvedivost vaše inicijative migracije u oblak. To uključuje ispitivanje aplikacija koje želite premjestiti u oblak, kao i prikupljanje dovoljno informacija o vašoj pohrani, mreži, prikupljanju podataka, operativnom okruženju i hardveru na lokalnoj razini. Morat ćete razumjeti niz stvari koje uključuju, ali nisu ograničene na:

Svrha aplikacija

Obujam korištenja i broj korisnika

Razina potrošnje resursa (hardver, mreža, pohrana, itd.)

Troškovi povezani s resursima

Korištene tehnologije (poslužitelji baza podataka, okviri, softverske biblioteke, IT alati za upravljanje, itd.)

Integracijske mogućnosti i ograničenja aplikacija

Kako lako se aplikacije mogu mijenjati

Ovisnosti o mreži, podacima i aplikaciji

S tim ćete znanjem bolje razumjeti složenost svojih aplikacija i temeljnu infrastrukturu koja ih podržava. Posljedično, moći ćete odrediti koje se aplikacije, radna opterećenja i podaci mogu premjestiti u oblak, što se može zadržati u vašoj lokalnoj infrastrukturi, a što se može eliminirati. Nadalje, ovo će vam također pomoći da odlučite možete li uzeti tzv. lift and shift pristup za premještanje aplikacija u oblak ili je potrebno restrukturiranje kako bi bile kompatibilne s novim okruženjem u oblaku. .

Identificirajte svoje sigurnosne zahtjeve

Sigurnost je oduvijek bila najveća briga za mnoge organizacije koje razmišljaju o prelasku na oblak. Stoga je ključno za svaku organizaciju koja prelazi na oblak da procijeni svoje trenutne sigurnosne mehanizme i utvrdi koji su njihovi zahtjevi za sigurnošću i usklađenošću. Time se osigurava da odaberete pravu platformu u oblaku koja će zadovoljiti sve vaše potrebe. Neke ključne stavke koje biste trebali uključiti na popis za provjeru sigurnosne procjene su:

Upravljanje identitetom i pristupom (Identity and access management)

Zahtjevi usklađenosti (compliance requirements)

Mehanizmi oporavka od katastrofe(disaster recovery)

Vatrozidovi i sigurnost krajnjih točaka(endpoint security)

Na temelju procjene možete procijeniti sigurnosne ponude svog davatelja usluga u oblaku i usporediti ih sa svojim zahtjevima. Kao dio ove aktivnosti, također ćete morati identificirati potencijalne ranjivosti koje infrastruktura u oblaku može predstavljati i unaprijed planirati njihovo rješavanje kako biste ublažili rizike.

Procijenite svoju operativnu spremnost

Unatoč pojavi najsuvremenijih tehnologija i alata, operacije u oblaku uvijek su bile ogroman izazov s kojim se treba nositi. U ovom koraku odredit ćete koliko ste spremni za upravljanje operativnim aspektima oblaka. To uključuje odgovaranje na hrpu pitanja koja uključuju:

Tko će biti vlasnik operacija aplikacija i sustava u oblaku?

Koji je operativni model za implementacije i ažuriranja?

Jeste li stekli konsenzus svih o ulogama, odgovornostima i operativnom modelu?

Je li vaš tim zamislio i dokumentirao kako će operacije funkcionirati u oblaku?

Jeste li implementirali operativno najbolje prakse za prilagođavanje rada u oblaku?

Jeste li izradili plan za rješavanje kontinuiteta poslovanja ili oporavka od katastrofe u oblaku?

Odgovori na ova pitanja pomoći će vam da odlučite može li vaš tim upravljati operacijama u oblaku nakon migracije ili trebate iskoristiti cloud managed service providera za obavljanje zadataka za vašu organizaciju.

Odredite proračun

Mnoge organizacije odlučuju premjestiti svoje aplikacije u oblak iz uvjerljivih razloga kao što su skalabilnost, performanse, otpornost, smanjenje troškova, itd. Međutim, kada ih pitaju o proračunu, obično kažu: “Još nismo odredili svoj proračun.” To nije dobra praksa. Jedan od najvećih izazova u migraciji oblaka je odrediti ukupne troškove povezane s njom i vremensku traku za dovršetak migracije.

Bez adekvatnog planiranja, infrastruktura u oblaku može nadmašiti troškove vaše lokalne infrastrukture i premašiti procijenjeni vremenski okvir. Stoga je važno izračunati Ukupni trošak vlasništva (TCO) oblaka kako biste zaključili potrebni proračun. Neki od ključnih parametara koje treba uzeti u obzir pri izračunu TCO-a su:

Prosječna veličina jedinice resursa (resurs može biti virtualni poslužitelj, jedinica za pohranu itd.)

Procijenjena stopa rasta vašeg radnog opterećenja

Upravljanje infrastrukturom (održavanje, automatizacija, obuka, itd.)

Mjesečno korištenje

Sigurnosni zahtjevi

Također možete koristiti kalkulatore troškova u oblaku i alate za procjenu kako biste procijenili ukupne troškove migracije, kao što su AWS kalkulator ukupnih troškova vlasništva, Microsoft Azure kalkulator cijena i kalkulator cijena Google Cloud Platform.

Sažetak

Da zaključimo, migracija oblaka nije samo operacija lift and shift. To je izazovan zadatak koji uključuje puno zamršenosti. Stoga je važno procijeniti svoju spremnost za oblak uzimajući u obzir sve moguće nepredviđene situacije koje uključuju one o kojima smo gore govorili. Mnogi davatelji usluga u oblaku nude alate i usluge koje su dizajnirane da pomognu organizacijama u procjeni njihove spremnosti za oblak. Microsoft Azure nudi uslugu Azure Migrate za procjenu spremnosti migracije. Jako dobar alat koji je svakako za preporučiti je CAST.