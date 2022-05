Što povezuje alpinizam i softver, odgovara alpinist i softveraš SV Groupa, Daniel Bara

SV Group domaća je IT kompanija osnovana 1995. godine, a klijenti su im velike tvrtke, posebno iz financijskog i javnog sektora. Razvijaju softver, implementiraju i daju podršku za open source rješenja, IBM-ov su partner u Hrvatskoj za njihova softverska i hardverska rješenja. Kompanija ima dugogodišnje iskustvo u izradi IT infrastrukture, prije svega u području sigurne pohrane podataka i virtualizacije infrastrukture.

Ove godine prvi će puta sudjelovati na .debugu kao partner, predstavit će se kako izlagačkim štandom tako i predavanjem svojeg direktora razvoja. Prije konferencije, red je da se s novim partnerom detaljno i upoznamo… tim smo povodom razgovarali s Danielom Barom, direktorom razvoja u SV Group.

Za našu publiku koja ne zna za vas, prepričajte nam ukratko “osobnu iskaznicu” SV Groupa

SV Group je projektno orijentirana tvrtka. To znači da primarno pružamo informatičke usluge, a hardver i softver, koji su također sastavni dio naše ponude, su alati na kojima gradimo rješenja. Naši korisnici su tvrtke svih veličina, od najvećih banaka i ostalih tvrtki u financijskoj industriji, kao i javnom sektoru poput Fine i Apisa, do malih tvrtki koje se bave raznim oblicima prodaje i proizvodnje.

U travnju prošle godine, SV Group je promijenio vlasničku strukturu. Prijašnji vlasnik prodao je 100 posto vlasničkog udjela privatnom investicijskom fondu Prosperus Growth. Time je SV Group postao dio Prosperus Technology platforme, u sklopu koje se ulaganjima u tehnološka poduzeća postiže sinergijsko djelovanje članica platforme, koje pokrivaju različite aspekte IT-ja i međusobno se dopunjavaju znanjima i proizvodima koje nude na tržištu.

Koliko developera trenutačno zapošljavate? Na kakvim projektima oni rade?

Tvrtka raspolaže s blizu 60 ljudi od koji je 40 developera. Oni su trenutno raspoređeni na projektima za Carinu, Poreznu upravu, NKS, razne projekte po bankama itd. Uglavnom se radi o dugoročnim, kompleksnim, vrlo zahtjevnim i osjetljivim projektima.

Nije teško pretpostaviti da tražite i nove zaposlenike. Kakav profil ljudi vam je u fokusu?

Da, u konstantnoj smo potrazi za novim djelatnicima. Mi smo tvrtka koja je prepoznata kao dugogodišnji IBM partner i kao Java razvojna tvrtka, stoga nam je fokus s jedne strane zapošljavati iskusne seniore iz tog područja ili ako su iz drugih područja developmenta, a imaju se volje suočiti s Javom. Također, zapošljavamo i potpune juniore koji izlaze s fakulteta i imaju se želju i volju graditi u Java softver razvoju. Ono što je isto tako iznimno važno je karakter, spremnost na rad pod pritiskom rokova i korisničkih zahtjeva.

Jednom kad dođu k vama, kako ih planirate zadržati?

Dugoročnim planom razvoja kroz sve faze karijere, ali i podrškom u životnim izazovima kroz koje svi prolazimo. Svaki pojedinac zahtjeva drugačiji, individualan pristup i nema univerzalnog rješenja. Upravo zbog fleksibilnosti i obiteljskog pristupa, smatramo da smo u prednosti pred ostalim tvrtkama. Na primjer, danas je vrlo teško donijeti odluku o povratku u ured jer to potencijalno može biti trigger za promjenu posla. S druge strane, nekima to odgovara, nekima donekle odgovara, a nekim ne odgovara. Mislim da donošenje nekih generičkih odluka danas više nije primjereno već se sve odluke moraju donositi individualno za svakog pojedinog djelatnika.

Otkrijte nam, na primjer, top 3 prednosti kojima se ističete kao poželjan poslodavac?

U ponudi svih mogućih beneficija vrlo teško je iznaći neke kojima bi se isticali, ali ako trebam istaknuti, onda bi naveo kako smo:

vrlo fleksibilan i prilagodljiv poslodavac radimo na atraktivnim, osjetljivim i kompleksnim sustavima cijenimo individualne vrijednosti i želje naših djelatnika.

No, volimo istaknuti i neke dodatne poželjne prednosti, za sve potencijalne i sadašnje zaposlene, vezane za iskustvo življenja u našoj tvrtci. To su primjerice: Multisport kartica, sistematski pregledi svake dvije godine, naši legendarni teambuildinzi, druženja na terasi tvrtke uz roštilj, slobodan dan za rođendan, prijateljska i opuštena radna atmosfera i drugi privlačni poticaji. Volimo se družiti i važno nam je održati ugodnu atmosferu u tvrtki.

Što nam pripremate za .debug? U najavi predavanja spominje se, neočekivano – alpinizam?

Da, pomalo neočekivana tema koja na prvi pogled nema pretjerano veze s razvojem softvera. Međutim, kada se malo detaljnije analiziraju ove dvije aktivnosti, jasno je kako postoje brojne poveznice i sličnosti. Naravno, postoje i temeljne razlike koje je također potrebno uzeti u obzir, na primjer, alpinizam je realno djelatnost u kojoj postoji povećani rizik od fatalnih posljedica. Taj rizik ipak nije u tolikoj mjeri prisutan u razvoju softvera. Valja naglasiti kako je alpinizam uz formulu 1 ljudska djelatnost koja zahtijeva iznimnu fizičku kondiciju, tehničko znanje, ali iznad svega mentalnu snagu i sposobnost kognitivnog i analitičkog razmišljanja koja je nužno potrebna kako bi alpinisti uspješno izveli svoje uspone.

Kada sagledavamo sličnosti između alpinizma i razvoja softvera u prvom redu govorimo o planiranju. Upravo zbog navedenih rizika za ljudski život, alpinizam ne prašta pogreške, stoga je u svim elementima potrebno biti koncentriran i pažljiv. Prije samog kretanja u uspon potrebno je napraviti detaljan plan koji uključuje analizu smjera, pristupnih staza, potrebne opreme, razgovora s prethodnicima koji su ispenjali smjer (ako ih ima), detaljnog razmatranja idealnih meteoroloških uvjeta, izbor partnera, izrada skice smjera, kao i brojne druge detalje koji su važni za sam uspon. Slično kao i u razvoju softvera gdje dobra specifikacija, jasan terminski plan, definiranje članova tima osiguravaju da je sam razvoj dobro pripremljen. U oba slučaja ideja je maksimalno smanjiti rizik od neuspjeha, bilo da se radi o nedovršenom usponu ili produženju rokova.

Kod samog uspona, od alpinista, penjača se traži maksimalna koncentriranost i fokus na svaki pojedini detalj, pokret, mjesto gdje će se staviti ruka ili noga, izrada sidrišta, osiguravanje sebe i penjača, korištenje tehničke opreme. U softverskom razvoju za vrhunske rezultate, izradu kvalitetnog koda potrebne su iste ili vrlo slične stvari kao što je: poštivanje standarda kodiranja, fokusiranost i koncentracija, pisanje komentara… U oba slučaja radi se o svojevrsnom ulasku u zonu, specifičnom osjećaju povezanosti s kodom ili stijenom tj. planinom.

Zanimljiva sličnost jest da penjači, kada ispenju neki teži smjer (za njih same, za nekoga je to lakši, a za drugoga nemoguć), nazivaju to projektom 🙂

Vjerujem i da svi vrhunski rezultati u bilo kojem sportu ili ljudskom djelovanju sadrže iste elemente koje sam naveo, i da su oni univerzalni. Specifično za alpinizam jest izlazak iz zone komfora i maksimalna posvećenost svakom pa i najsitnijem detalju.

Slično kao i u razvoju softvera, i u alpinizmu postoje situacije koje su nepredviđene. Alpinizam je umjetnost snalaženja u nepredviđenim situacijama koja može uključivati naglu promjenu meteoroloških uvjeta, lutanje u smjeru tj. planini, ozljede prilikom penjanja, gubitak opreme. U razvoju softvera se mogu događati nepredviđene situacije kao što je odlazak dobrog člana tima, logičke pogreške u kodu; misteriozne pogreške u kodu koje vas izluđuju, promjene s korisničke strane itd. U obje situacije se traži vrlo brza prilagodba na situaciju i rješavanje problema. Također, kada se penje neki teži smjer, obično čitav smjer nije težak, već se govori o detalju koji je potrebno penjati. Taj detalj je vrlo sličan nekom problemu u razvoju, gdje ću postaviti i na koji način ću postaviti ruku ili nogu, kako napisati kod za rješavanje tog problema. Upravo taj problem solving zahtjev je i jedna od najvećih poveznica alpinizma i razvoja softvera i zbog toga je većina dobrih alpinista i penjača dobra u matematici.

Za posao koji obavljamo u SV Group, potrebno je imati karakter i spremnost na rad pod pritiskom. Isto vrijedi i za alpinizam, nema neke velike razlike.

