Suradnja Aircasha i FER-a na razvoju sigurnosnog sustava za otkrivanje zlonamjernih transakcija

Aircash d.o.o. je u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) nositelj projekta „Sustav za otkrivanje zlonamjernih elektroničkih platnih transakcija zasnovan na strojnom učenju – SUZE“ koji ima za cilj razvoj metoda automatske i poluautomatske detekcije zlonamjernih transakcija zasnovan na tehnikama strojnog učenja jer su moderne financijske usluge koje se konzumiraju digitalnim kanalima bez fizičke prisutnosti korisnika podložne sve većem skupu mogućih zloupotreba.

Aircash je financijska institucija s licencom European Banking Authority (EBA) i Hrvatske narodne banke (HNB) koja je važeća na području cijele EU. Trenutačno s više od 200.000 korisnika te više od 250 milijuna kuna mjesečnog platnog volumena Aircash se dokazao kao nositelj FinTech industrije u Hrvatskoj, ali i diljem Europe. Putem Aircash platforme korisnicima se omogućava upotreba elektroničkog računa i integracija sa specifičnim partnerima u heterogenu okolinu.

Partneri Aircasha su financijske institucije – banke i pružatelji kartičnog poslovanja, te subjekti iz raznih grana uslužnih djelatnosti – tele operateri, prijevoznici, maloprodajni subjekti i ostali. Korisnici platforme imaju mogućnost međusobnog transfera sredstava, ali i uplatu i isplatu sredstava s korisničkih računa partnera.

Glavni istraživački izazov projekta je izgraditi sustav koji će pružati sigurnosne mehanizme bez narušavanja iskustva korisnika. Osim toga, važna je i uspostava balansa između interpretabilnosti, kao važnog regulatornog kriterija, i učinkovitosti modela strojnog učenja.

Cilj modernih financijskih usluga je zadovoljiti sve postojeće i anticipirati buduće regulatorne standarde kako bi osigurali sigurnost i zadržali povjerenje korisnika.

Osim već spomenutog povećanja sigurnosti korisnika, projekt će omogućiti komercijalni razvoj kao i plasiranje novih usluga. Primjerice, analizom transakcijskih podataka izgradit će se korisnički profili koji će omogućiti procjenu rizika izdavanja kratkoročnih malih zajmova korisnicima platforme.

Voditelji projekta su dr. sc. Goran Delač, izvanredni profesor sa Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave pri FER-u i Hrvoje Ćosić, direktor i osnivač Aircasha, koji su povodom predstavljanja Projekta dali zajedničku izjavu:

“Uvjereni smo da suradnja znanstvenih institucija i tehnoloških tvrtki može dovesti do inovativnih proizvoda i usluga konkurentnih ne samo u Hrvatskoj nego i na globalnom tržištu. Upravo stoga će ovaj projekt između Aircash-a i FER-a, koji ima fokus da primjenom umjetne inteligencije određuje financijski profil korisnika, dovesti do inovativnih usluga poput automatskog određivanja rizika, a samim time i do usluga poput instant mikro zajmovi, kreditiranja korisnika, online kupovine na način Buy now – pay later i srodnih usluga. S obzirom na tim stručnjaka koji rade na projektu uvjereni smo da će vrhunski proizvod već iduće godine biti na tržištu.”