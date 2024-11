The Geek Gathering organizira prvi Growth Meetup u Osijeku

Osječka IT zajednica dobiva jedinstvenu priliku sudjelovati na edukativnim predavanjima posvećenima rastu digitalnih proizvoda. The Geek Gathering organizira svoj prvi Growth Meetup 5. prosinca u Trica Caffe Baru u Osijeku, s početkom u 18:00 sati.

Na ovom događaju sudionici će moći poslušati dvojicu vrhunskih predavača koji će podijeliti praktična znanja i vrijedna iskustva iz područja razvoja digitalnih proizvoda i marketinga.

Vatroslav Mileusnić (Co-founder, tabu.hr) otvorit će meetup predavanjem pod nazivom “The Challenges of Growth: What Works and What Doesn’t – A Tabu Story”. Vatroslav će podijeliti uvide iz Tabuovog putovanja rasta – što je potaknulo razvoj proizvoda, gdje su se pojavili izazovi i koje su ih taktike iznenadile. Kroz praktične savjete o marketingu i razvoju proizvoda pokazat će što je za Tabu značilo testirati hipoteze, donositi rizične odluke i primjenjivati uspješne (ali i manje uspješne) strategije za stvaran, mjerljiv rast.

Karlo Konig (Head of Marketing, kompare.hr) govorit će na temu “The Power of A/B Testing”. U ovom predavanju Karlo će podijeliti uvide o tome kako koristiti A/B testiranje i kontinuirana poboljšanja prodajnog lijevka za udvostručavanje rezultata bez dodatnih troškova za oglase.

Nakon predavanja slijedi neformalno druženje i networking. Ovo je idealna prilika za razmjenu ideja, povezivanje s kolegama iz industrije i stjecanje novih uvida u područja tehnologije, marketinga i razvoja proizvoda.

Ulaz je besplatan, ali je broj mjesta ograničen. Obavezna je rezervacija putem poveznice.

Pridružite se TGG Growth Meetupu i saznajte kako unaprijediti rast vašeg proizvoda uz savjete najboljih u industriji. Vidimo se!