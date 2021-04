U Infinumu bez lažnih obećanja!

U vremenu smo lažnih predizbornih obećanja, uvjeravanja i praznih priča s kojima nas bombardiraju sa svih strana

Infinum, kompanija koja se ponosi time što već 15 godina drži do svojih obećanja prema svojim zaposlenicima i zajednici, odlučio se našaliti kroz employer branding kampanju koju je nedavno pokrenuo. Kampanja je započela lijepljenjem plakata s raznim obećanjima po najvećim hrvatskim gradovima. Cilj je bio privući pozornost publike i pozvati ih da posjete stranicu infinum.com/posao, na kojoj Infinum u duhu političkih kampanja ističe stvari za koje se zalažu i obećanja koja zaista ispunjavaju – budžet za obrazovanje zaposlenika, benefiti za roditelje, remote rad, subvencioniranu rekreaciju, besplatne sistematske preglede i još mnogo toga.

Stvorite i vi svoj plakat

No, da kampanja ne bi bila samo jednostrana, iz Infinuma pozivaju sve posjetitelje da i oni izraze do čega im je stalo te im pružaju alat s kojim to mogu učiniti – kroz stvaranje vlastitog plakata na infinum.com/plakat i dijeljenje na društvenim mrežama. Više od 1000 ljudi je dosad podijelilo različite stvari za koje se zalažu u privatnom i poslovnom životu. Podijelite i vi!

A ako vas je zagolicala ova kampanja i u potrazi ste za novim poslom, pregledajte skoro 40 otvorenih pozicija za posao u Infinumu, sestrinskoj tvrtki Productive i Porsche Digital Croatia.