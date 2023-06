Veliki projekti na novim tehnologijama za najveće brandove na svijetu

U manje od dvije godine u Hrvatskoj su porasli dvostruko, a globalno im je za takav rast trebalo oko četiri godine. Globalno rade za više od 500 poznatih brandova na projektima dizajna i izgradnji inovativnih proizvoda, platformi i digitalnih iskustava za moderni svijet. Radi se o GlobalLogicu, lideru u digitalnom inženjerstvu u svijetu koji broji nešto manje od 30.000 zaposlenih, a istovremeno je dio Hitachi grupe.

U Hrvatskoj, više od 160 softverskih inženjera radi na značajnim projektima digitalne transformacije za renomirane klijente diljem svijeta. GlobalLogic pruža izvanrednu mogućnost učenja i rada s najnovijim tehnologijama te stjecanja vrijednog iskustva na brojnim projektima. Razgovarali smo s vodećim osobama u dvije glavne divizije GlobalLogic Hrvatska – Joškom Roguljem, Programskim direktorom za područje Automotive, Healthcare i Technology, te Igorom Čovićem, voditeljem divizije za područje Telecommunications, Media, Fintech, Home appliances, Vendor Management Systems i Mobile Technologies.

Saznajte zašto razmotriti pridruživanje GlobalLogic timu i što možete očekivati u budućnosti.

GlobalLogic posljednjih 5 godina ubrzano raste. U čemu je tajna?

Joško: Nekoliko je ključnih čimbenika koji su doprinijeli tom uspjehu, a svima je zajedničko naš fokus na kvaliteti, inovativnosti i upornosti.

Jedna od ključnih stvari koju smo radili kako bismo osigurali kvalitetu naših usluga jest stvaranje kulture koja potiče timski rad i kontinuirano poboljšanje procesa. Redovito ulažemo u obuku naših zaposlenika i potičemo ih da surađuju, što nam omogućuje da isporučimo najbolje rješenje za naše klijente.

Drugi važan faktor je naša strategija rasta. Fokusirani smo na razvoj strateških partnerstava i na proširenje našeg portfelja usluga. Također smo se usredotočili na područja u kojima smo najjači, kao što su automobilska industrija, te healthcare i cloud tehnologija.

Na kraju, globalna prisutnost također igra važnu ulogu u našem rastu. Prisutni smo u više od 16 zemalja širom svijeta što nam omogućuje da se prilagodimo potrebama klijenata u različitim regijama, a istovremeno koristimo najbolje prakse i iskustva iz cijelog svijeta kako bismo postigli najbolje rezultate.

Za koje industrije najviše radite iz Hrvatske i na kojim tehnologijama?

Joško: GlobalLogic Croatia ima široku suradnju s različitim industrijama, no posebno smo usmjereni na automobilsku industriju gdje razvijamo sigurnosne i komunikacijske module za klasični i adaptivni Autosar, koristeći C i C++ programski jezik za naše klijente iz Njemačke i Austrije. Razvijeni i testirani sustavi se koriste u najnovijim modelima automobila. Osim toga, surađujemo s klijentima iz healthcare industrije te za našeg američkog partnera razvijamo autonomni uređaj za doziranje inzulina. Radimo i na razvoju najnovijih sustava komunikacije u lift industriji koja je doživjela porast tijekom pandemije jer se pojavila potreba za beskontaktnim pozivanjem i upravljanjem liftovima.

Igor: Uz ovo što je Joško naveo , jedan od većih i zanimljivijih projekata je projekt migracije poslovanja u cloud, odnosno transformacija monolita u mikroservisnu arhitekturu u Azure cloudu za američkog lidera u sektoru upravljanja vanjskom radnom snagom. U sklopu tog projekta naši timovi imaju vrlo važnu ulogu u koordinaciji 26 timova na svjetskoj razini. Također, imamo slične projekte u fintech industriji, gdje za američkog lidera u B2B payment, zajedno s našim kolegama u grupaciji radimo na razvoju payment rješenja i migraciji poslovanja u cloud. Još bih naveo i projekte koje radimo za jednog od vodećih proizvođača kućanskih uređaja, testiranje uređaja i sadržaja za jednog od vodećih pružatelja streaming usluga (medijska industrija), te razvoj i održavanje telekomunikacijskih sustava.

Najčešća tehnološka znanja koje koristimo na tim projektima su Java, .NET/C#, cloud, Automation QA, te znanja za razvoj mobilnih aplikacija na iOS/Android uređajima.

Tko su inženjeri koje zapošljavate, odnosno možete li ukratko objasniti kakav profil osobe tražite i tko bi se najbolje uklopio u vašu organizaciju?

Joško: GlobalLogic Croatia zapošljava inženjere s različitim razinama iskustva, od aktivnih studenata do stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u IT industriji. Također, surađujemo s Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) u Zagrebu i organiziramo studentske prakse kako bismo pružili priliku mladim ljudima da se upoznaju s našim poslovanjem i tehnologijama i steknu iskustvo rada u IT industriji.

Kad tražimo nove inženjere, najvažniji su nam C i C++ programski jezici, ali organiziramo i interne tečajeve kako bismo pružili priliku svim našim zaposlenicima da stalno unapređuju svoje vještine i prate najnovije trendove u industriji. Svakako, zanimljivi su nam inženjeri iz cjelokupnog spektra tehničkih znanja razvoja softvera pa sve do onih kojima su preferencije voditeljske uloge, bilo projektne ili rukovodeće.

Tražimo kreativne i motivirane osobe koje žele raditi u dinamičnom i izazovnom okruženju. Iako iskustvo u industriji može biti prednost, uvijek tražimo i taj dodatan faktor X koji čini nekoga posebnim i može doprinijeti raznolikosti i kvaliteti našeg tima.

Vi ste projektna organizacija. Postoji li neki specifikum vezano uz organizacija posla?

Igor: Tako je, mi nismo produktna već projektna organizacija i to sa sobom nosi dodatnu kompleksnost u organizaciji posla. S jedne strane imamo internu globalnu kulturu i korporativne procese, dok s druge strane imamo pojedinačne projekte i klijente koji donose svoje procese i kulturu. Tako da u cijeloj toj kompleksnosti imamo različito postavljene i vođene projekte u kojima se u pravilu prilagođavamo onome što klijent ima kod sebe.

To su uglavnom projekti organizirani po scrum ili agile frameworku, gdje imamo kompletne GL Scrum timove s našim Scrum Masterima inkorporirane u klijentske Tribeove ili organizaciju. U nekim situacijama imamo tako dobro izgrađeno povjerenje s klijentima da imamo i naše Project managere, Product ownere i Business Analyste. Povrh svega, svaki naš zaposlenik ima svog GL voditelja koji brine o njegovoj karijeri i razvoju zajedno s našim HR odjelom.

Koliko dugo ste u GlobalLogic-u i zašto vjerujete u ovu kompaniju? Zašto mislite da inženjeri baš vas trebali odabrati?

Igor: Kad sam se priključio kompaniji prije 10 g bilo nas je 25 zaposlenih i to na samo nekoliko projekata. Danas GL Croatia broji više od 160 zaposlenih raspoređenih na preko 20 projekata. Znači, vidljiv je rast i diverzifikacija projekata kroz mnoge industrije što sigurno daje jednu sigurnost i perspektivu zbog koje bi netko izabrao GL i vidio u njemu svoju budućnost. Naši stručnjaci imaju priliku raditi na najsuvremenijim projektima i tehnologijama, u mnogim industrijama te s klijentima iz cijeloga svijeta. Također, imaju priliku raditi u multinacionalnim timovima unutar globalne organizacije; rijetko koja kompanija pruža takvu široku paletu mogućnosti i iskustava.

Ono što želim posebno naglasiti jest da gajimo zdravu i poticajnu radnu okolinu u kojoj nitko na posao ne dolazi “s grčem u želucu”. Također, work-life balance u našoj kompaniji je jako izražen. Također, nudimo jako puno mogućnosti za razvoj karijere, učenje novih vještina i nadogradnju postojećih. Uz postojeće poznate platforme za učenje (Udemy, Percipio) kontinuirano provodimo interne tečaje koje provode naši najiskusniji zaposlenici kao interni treneri. Dodatno, najmlađim kolegama nudimo rad i učenje uz mentora na projektu.

I za kraj, uz odlične i konkurentne plaće, nudimo i široku paletu benefita poput božićnica, regresa, projektnih bonusa, godišnjih sistematskih pregleda, subvencionirane prehrane, multisport kartica, i dr.

Joško: Pridružio sam se GlobalLogicu prije više od 10 godina, i mogu sa sigurnošću reći da je to bio jedan od najboljih poteza u mojoj profesionalnoj karijeri. Ono što me privuklo bili su projekti u autoindustriji koji su tada bili rijetki u Hrvatskoj. Zahvaljujući iskustvu u razvoju hardvera i softvera za ugrađene sustave, dobio sam priliku raditi na projektima poput razvoja sustava instrument klastera, centralnih upravljačkih konzola, head-up displeja i sustava upozorenja koji koriste kamere za praćenje vozačevih pokreta te ga upozoravaju ako ne prati cestu ili pak zaspi za volanom. U međuvremenu dobio sam priliku preuzeti i ulogu projektnog menadžera, a prije pet godina postao sam programski direktor za ugrađene sustave koji obuhvaćaju tri ključne industrije: automobilsku, zdravstvenu i industriju sustava za dizala.

U tom vremenu, aktivno sam sudjelovao u oblikovanju globalnih i lokalnih strategija, organizaciji projekata i edukacija, zapošljavanju i rastu timova. Sada sam odgovoran za više od 80 ljudi i iznimno sam sretan što imam iskusne projektne menadžere u svom timu, jer bez njih ne bismo mogli postići naš trenutni uspjeh, ostvariti željeni rast i održavati izvrsne odnose s našim klijentima i našim članovima timova.

Ako tražite mjesto gdje možete razvijati svoje vještine, surađivati s talentiranim i zanimljivim ljudima te biti dio inovativnih projekata, s velikim zadovoljstvom preporučujem GlobalLogic.

GlobalLogic je 2021. postao dio Hitachi grupe, ogromne multinacionalne kompanije s više od 350.000 zaposlenih. Što je to značilo i znači za GlobalLogic? Da li i vi u Hrvatskoj osjećate tu promjenu i kako?

Igor: Hitachi kao veliki svjetski brand u proizvodnji proizvoda koji se mogu naći u mnogim aspektima naših života prepoznao je GlobaLlogic kao idelnu komponentu koja će nadopuniti ono što oni nisu imali toliko razvijeno. Radi se o razvoju samog SW. Hitachi i GlobalLogic postali su idealna simbioza u kojoj se GlobalLogic sa svojih 30000 zaposlenika, može, nadopuniti na cijelu paletu Hitachi proizvoda, kroz vlastita znanja i iskustvo u razvoju mnogih kompleksnih rješenja. Također, dodatnu simbiozu vidimo u tome da možemo postati vodeći pružatelj IT usluga za Hitachi koji u ovom trenutku godišnje naručuje više IT usluga od svojih dobavljača nego što su godišnji prihodi GlobalLogic-a. Mi lokalno još uvijek ne vidimo direktan utjecaj tih promjena te regularno još uvijek radimo na našim postojećim projektima. Međutim, ono što vidimo kao priliku je priključenje već oformljenim timovima na projektima ugradbenih (embedded) sustava i connectivity rješenja unutar željeznica te kao ekstenzija timova za Hitachijeve klijente unutar EU.

Što se može očekivati od GlobalLogic na .debug konferenciji?

Igor: Prisutni smo putem štanda na kojem će biti mnoštvo informacija i zabave kao i kroz dva predavanja. Jedna od tih tema vezana je za migraciju postojećih „on premises“ aplikacija sa kubernetes clustera na Azure cloud. Rješenje je, između ostalog, podrazumijevalo transformaciju monolita u mikroservisnu arhitekturu na Azure-u. Kako je tema Digitalnih transformacija poslovanja jako aktualna u posljednje vrijeme, očekujemo veliki odaziv i zainteresiranost publike. Predavač će biti Pavao Varela Petrač, tech lead na navedenom projektu, a predavanje je na rasporedu 16.6. u 17:00 sati.

Joško: Veseli me najaviti predavanje “Sigurnosnim protokolom protiv krađe automobila” koje će 15.6. u 12:45 održati moj dragi kolega Igor Banović, voditelj tima i AUTOSAR arhitekt s više od 24 godina iskustva u raznim industrijama. Igor će nam demonstrirati kako sigurnosni protokoli MACsec i MKA funkcioniraju unutar AUTOSAR platforme koja je ključna za razvoj aplikacija za moderne automobile širom svijeta. Ova tehnologija je od vitalne važnosti za automobilsku industriju jer omogućuje brzu i sigurnu komunikaciju. Pridružite nam se na ovom inspirativnom predavanju jer očekujemo zanimljivu raspravu i priliku da se upoznate s Igorom i drugim stručnjacima iz naše tvrtke. Vjerujem da ćete nešto naučiti, a usto se i zabaviti.