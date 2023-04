VIDEO: predstavljamo Sofascore, partnera .debuga

U seriji razgovora u .debug TV studiju najavljujemo nastupe partnerskih kompanija na .debugu 2023. Predstavljamo tvrtku Sofascore, gost je Karlo Levak, Head of Software Development

Mobilna aplikacija za praćenje sportskih rezultata i detaljnih statistika, Sofascore, jedna je od najuspješnijih hrvatskih mobilnih aplikacija u svijetu, a od prošlog je .debuga narasla – kako brojem korisnika, novim funkcionalnostima, tako i brojem zaposlenika. Stoga smo, ususret još jednom njihovom nastupu na konferenciji, popričali s prvim čovjekom njihovog razvoja softvera, Karlom Levakom.

U videu ćete čuti koliko se Sofascore kao kompanija promijenio u posljednje vrijeme, na što sve stavljaju fokus u ovoj godini, kao i to, kako dolaze do novih talenata te kako ih razvijaju u vrhunske zaposlenike. Karlo je ukratko najavio i njihov nastup na .debugu, koji će i ove godine biti spektakularan, no za sve detalje, morat ćete biti tamo.

