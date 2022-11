Jeste li zadovoljni svojim poslom? Ima li on svrhu?

Pripremio si CV, našao idealan oglas za posao, pripremaš se da klikneš na gumb “pošalji prijavu”, a onda ti kroz glavu prođe misao: “Kako je u toj tvrtki, je li to pravi izbor za mene?”. Svi smo prošli kroz ovaj ciklus i pitali se – postoji li kristalna kugla koja može odgovoriti na ovo pitanje?

Da ti pomognemo – ne postoji kristalna kugla, ali zato postoji Joberty koji ti može pružiti najbolji mogući uvid u tvrtke prije nego što se za iste i prijaviš. Joberty već tri godine pomaže programerima pronaći najbolja moguća mjesta za zaposlenje, kao i tvrtkama pronaći idealne kandidate. Na ovoj platformi možeš pronaći osvrte o gotovo svim relevantnim IT tvrtkama, koje su ostavili programeri koji rade ili su radili u tim tvrtkama. Ovakav neprocjenjiv podatak može biti ključ da saznaš je li tvrtka čiji si oglas upravo pročitao idealno mjesto za tebe.

Joberty je također odlučio da za svoj treći rođendan neće primati poklone, već da će on biti taj koji će dar dati vama – jer su lansirali Joberty 2.0. Pitali smo ih što točno donosi Joberty 2.0.

Razgovarali smo s Dušicom Lukić, suosnivačicom tvrtke Joberty o svim promjenama koje su vam pripremili…

U ove 3 godine našeg postojanja, naučili smo da većina komentara dolazi iz jake emocije korisnika prema poslodavcu ili tvrtki. Bila ona pozitivna ili negativna, uglavnom je proizvod osjećaja korisnika. Tada smo primijetili komentare poput “Ovdje je super” ili “Ovdje je katastrofa”. Osvrti koji, iako valjani, jer proizlaze iz osjećaja naših korisnika, ne daju nekome tko potencijalno želi pristupiti nekoj tvrtki pravu sliku o tome hoće li u toj tvrtki razviti isti osjećaj. Ono što je meni super, nekom drugom može biti katastrofa i obrnuto. Kako bismo korisnicima pomogli u stvaranju bolje slike prije odlaska na intervju, odlučili smo sami napraviti promjenu na našoj platformi. Istražujući vrste osvrta koji su ostavljeni na platformi kao i ključne faktore koji su bitni za promjenu posla, došli smo do 7 ključnih faktora koje programeri moraju znati prije nego što donesu odluku o ulasku u novu tvrtku. Tih 7 faktora su: Proizvod/projekti, tehnologije, prilike za osobni razvoj i usavršavanje, kultura tvrtke, tim, plaća i proces intervjua. Dubljom analizom ovih 7 faktora shvatili smo da postoje preklapanja čimbenika te smo svih ovih 7 ključnih grupirali u nova 4 tipa osvrta. To je omogućilo rođenje novog Joberty 2.0 u kojem se prije odlaska na prvi razgovor možeš informirati o potencijalnom novom poslodavcu kroz 4 vrste osvrta – Proizvod i tehnologija, kultura i tim, plaća i intervju. Unutar ovakvih osvrta možeš pronaći sve što ti je važno prije donošenja najvažnijih karijernih odluka. No, znamo da ponekad ne možeš reći sve unutar navedena 4 tipa, zato smo ostavili mogućnost da pošalješ poruku menadžmentu i kažeš sve što misliš.

Ono što je ključna razlika je kada smo i sami primijetili da ovo što radimo ne radimo samo iz navedena 4 tipa osvrta, već zbog nečega većeg od samog posla. Naša misija je učiniti IT svijet boljim, a to nismo uspjeli staviti u ove 4 vrste osvrta. Zato smo odlučili dodati petu vrstu osvrta, po našem mišljenju najvažniju, a to je Svrha. To je onaj trenutak kada čak i je sve kako treba i sva 4 dojma su super (i proizvod i tehnologije, i kultura i tim, i plaća i intervju), ali ipak nešto nedostaje, a niste sigurni što. Ili čak i kada nije sve u redu, imaš nešto što te drži i čini da svakog jutra s osmijehom požuriš napisati svoj kod. Taj presudni faktor zbog kojeg ostaješ u tvrtki je smisao onoga što radiš. I kako tvoj specifični kod pridonosi tvrtki da poboljša živote ljudi.

Sada je sve u tvojim rukama, s ovih 5 osvrta tvrtkama se šalje jasna poruka – što trebaju poboljšati i u kojim područjima su izvrsni. Upravo zato smo napravili sve ovo i postali jedina platforma za pregled poslodavaca u svijetu koja je odlučila napraviti korak naprijed s ovakvim vrstama dojmova. Želimo da nam pomognete da ovaj korak započne revoluciju i promijeni IT svijet – govori nam Dušica.









Dakle, kao što smo spomenuli na početku, možda ne postoji kristalna kugla koja ti daje uvid u budućnost, ali postoji Joberty koji ti može dati ono najvrjednije – prave informacije da napraviš najbolji izbor za sebe. Stoga kreni na Joberty, pogledaj poslove, prosjeke plaća i informacije o tvrtki prije nego što napraviš važan korak u svom životu.