Kako napraviti igru za top 100 na App Storeu?

Popričali smo s Jurom Rašićem, direktorom proizvoda u Nanobitu, koji nam je otkrio tajnu uspjeha njihove mobilne igre My Story.

.debug: Predstavite nam za početak svoje radno mjesto…

Jure Rašić: Nanobit je najveći hrvatski gaming studio, u kojem radim na poziciji direktora proizvoda. Počeo sam kada je cijeli Nanobit bio samo dvojica osnivača, Alan i Zoran, a u 10 godina zaposlili smo više od 100 ljudi i naše je igre preuzelo više od 100 milijuna igrača.

U istom tonu okruglih brojeva, prošle smo godine postigli još jedan velik uspjeh – naša je igra, My Story, ušla u Top 100 igara na App Storeu u SAD-u, a u Top 10 u Velikoj Britaniji. My Story je igra u kojoj igrač prolazi kroz interaktivne priče i vlastitim izborima utječe na njezin daljnji tijek.

.debug: Odakle ideja za ovakvu igru?

JR: Cijela ideja za takav projekt došla je prirodno pošto smo sa ranijim igrama zakoračili u svijet interaktivnih igara koje se jako oslanjaju na priču. Prva u nizu takvih igara je bila Superstar Life gdje igrači budu u ulozi djevojke koja je na putu do slave u svijetu slavnih i poznatih. Godinu kasnije smo izbacili Hollywood Story gdje je naglasak na priče bio još izraženiji. Ponukani uspjehom te dvije igre te istraživanjem tržišta u to vrijeme zaključili smo da je projekt poput My Storya pravi fit i da bi mogao dobro proći na marketu.

Par godina kasnije, uspjeh se ostvario te je My Story jedan od top proizvoda Nanobita te je postao svojevrsna platforma za interaktivne priče različitih žanrova. Na takav smo uspjeh ponosni, jer nije mala stvar kad se igra iz Hrvatske uspije probiti na svjetskom tržištu do te razine. Na toj smo igri radili, u tom trenutku, dvije godine i bila je proizvod našeg najvećeg tima.

.debug: Recite nam onda nešto i o tom velikom timu

JR: U tome je zapravo i tajna uspjeha – važno je imati odličan tim koji zajedno stvara zabavu milijunima igrača. Mi se trudimo da svi naši nanopeeps, osim što su vrhunski stručnjaci u svojem području, budu i timski igrači te da imaju zajedničku motivaciju i proaktivnost da stvaraju stvarno iznimne proizvode.

Projekt ove veličine, da bi istinski bio atraktivan korisnicima, uključuje suradnju između mnogo različitih odjela, a u periodu u kojem smo razvijali My Story otvorili smo i neke posve nove pozicije. Sad imamo dizajnere priča, tim za stvaranje sadržaja, pisce, modnu stilisticu i kompozitora koji rade na igri uz veliki tim ilustratora, programera i testera. To su sve ljudi koji su u Nanobit došli s različitim pozadinama, što obrazovanja, što iskustva, a opet smo postigli neku sinergiju u kojoj oni svi surađuju i možda je najveća prednost svih zaposlenika u Nanobitu upravo taj timski duh.

.debug: Niste, dakako, sve odradili sami?

JR: Projekt ove veličine zahtijevao je suradnju sa vanjskim autorima koji su pisali priče za projekt, redom uspješni autori iz SAD-a koji ostvaruju milijunsku čitanost svojih knjiga.

.debug: Što nakon ovog uspjeha My Storyja? Na čemu danas radite?

JR: U ovom trenutku u firmi razvijamo dvije nove igre i zbog toga smo jako uzbuđeni, jer bi nam obje trebale izaći tijekom iduće godine. Jedna od njih je već u testiranju te pokazuje veliki potencijal, dok druga samo što nije spremna za testiranje… Također, u My Story ćemo dodavati nove priče i zanimljive nove feature.

Više o svemu saznajte na .debug konferenciji 12. i 13. prosinca 2019.