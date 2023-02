Karijera vođena strašću u EPAMu: Matko Pejčić, delivery manager

Kako strast potiče na akciju i utječe na karijerni put? Doznajte više u našem intervjuu s Matkom Pejčićem, Delivery Managerom u kompaniji EPAM Hrvatska

Želite graditi nove stvari i dijeliti znanje? Strastveni ste rješavač problema, onda je za vas posao softver developera. Matko je odabrao upravo taj karijerni put i iznimno je sretan kada aplikacije na kojim je radio pomažu ljudima. U nastavku doznajte više o njegovoj karijeri!

Uvod

Matko je stigao u EPAM Hrvatska prošloga lipnja kao Delivery Manager. Živi u Zagrebu, a prije nego se pridružio EPAM-u bio je scrum master u međunarodnoj banci te trener za agile u IT kompaniji. Svoju 18-godišnju karijeru započeo je kao sistem administrator i od tada je napredovao s developerske pozicije do trenutačnog radnog mjesta u EPAM-u. Vjerujemo da se od njega može mnogo toga naučiti i bilo nam je zadovoljstvo voditi ovaj intervju.

Za početak, reci nam nešto o svojoj strasti za IT svijet

Kada sam počeo razmišljati o tome što želim raditi u životu i kakvu karijeru želim stvoriti, shvatio sam da sam strastven oko dvije stvari: izgradnji novih stvari i dijeljenju znanja. Budući da nikada nisam bio dobar u izradi predmeta rukama i nisam imao nikakvo znanje za podijeliti, no imao sam strast za rješavanje problema, tako sam se našao u razvoju softvera. Tu sam dobio priliku graditi, učiti od drugih ali i prenositi svoje znanje mlađim članovima tima. S vremenom sam sve više shvaćao koliko kvalitetan softver poboljšava naš svakodnevni život, i uvijek me čini sretnim kada ljudi koriste aplikacije na kojima sam i sam radio.

Danas smo okruženi tehnologijom, poput mobitela, pametnih satova, IoT uređajima, umjetnom inteligencijom i slično, a osobno sam sretan što sam dio tog svijeta, ne samo kao korisnik nego i kao stvaratelj.

Kako vidiš svoje karijerne prilike tamo?

Kada mi je prijatelj rekao za EPAM i da bi se tamo moglo naći radno mjesto za mene, odmah sam ugrabio priliku. Raditi u kompaniji s desecima tisuća vrhunskih tech zaposlenika iz cijelog svijeta, na izazovnim projektima u nekima od najvećih svjetskih tehnoloških kompanija bio je upravo izazov kakav sam tražio.

Što uključuje radno mjesto Delivery Managera u EPAM-u?

Ukratko, sve što je nužno da bi se osigurala uspješna isporuka projekta. Moji svakodnevni zadaci uključuju rad s razvojnim timovima, kako bi osigurao da imaju dovoljno ljudi te nemaju zapreke, suradnju sa seniorima u IT-u kako bismo sa strane arhitekture i tehnologije bili na pravom putu te rad s menadžmentom, poticanje njihovog uključenja, razumijevanje njihovih potreba i očekivanja.

Koje bi kvalitete EPAM-ov Delivery Manager trebao imati za uspjeh na projektu?

Strpljenje i vještinu meditacije. Šalu na stranu, uspješan DM mora imati široki spektar znanja, od upravljanja projektima, analize, agilea, arhitekture pa do razvoja. “Soft skills”, poput usmjerenosti na detalje, timskog rada, komunikacije i upravljanja timovima također su neizbježne.

Što ti se najviše sviđa kod tog posla?

Suradnja sa stručnim i sposobnim tech ljudima koji dijele istu strast za IT kao i ja. Na svakodnevnoj bazi imam priliku biti u doticaju s ljudima iz različitih dijelova svijeta, razgovarati o rješenjima, unaprjeđivati način rada, pa na kraju dana mogu s ponosom reći da sam doprinio uspjehu projekta.

Kako si od developera odlučio postati DM?

Radi se primarno o doprinosu uspješnom proizvodu ili projektu. Sa svojim iskustvom, osjećao sam da mogu puno više doprinijeti uspjehu tima u upravljačkoj ulozi, poput DM-a, nego samo kao developer.

Koji bi savjet dao nekome sa scrum vještinama, tko bi se htio pridružiti EPAM-u?

Budite spremni koristiti svoje vještine jer mnogi naši klijenti imaju problema u izvlačenju onog najboljeg iz agilea i scruma. Također, bit će mnogo prilika za rast i učenje jer EPAM ima snažnu agile zajednicu i mnogo dostupnih opcija za učenje.

Koliko je teško zadovoljiti potrebe klijenata i uprave?

Pa, nije lako. Mislim da je kod zadovoljavanja potreba klijenata prvi, i najvažniji, korak razumjeti klijentove potrebe i očekivanja. Počevši odatle, s klijentom treba usko surađivati i graditi kulturu povjerenja, što je preduvjet za izgradnju ili dovršenje uspješnog projekta.

Kad je riječ o potrebama uprave, to i dalje pokušavam dokučiti.

Kako održavaš svoj tim motiviranim?

Treba osigurati da znaju što rade i zašto to rade, poticati kulturu povjerenja i otvorenosti, dati im do znanja da je u redu pogriješiti te, naposlijetku, pomoći im kada to trebaju. Slavimo svoje uspjehe i učimo iz svojih grešaka, jer to je jedini način da rastemo i napredujemo.. I na kraju, treba dodati i malo zezancije u sve što radimo.

Od čega bi se sastojao jedan dobar dan na poslu?

Kada pogledam svoj tim i vidim povjerenje, usredotočenost, poštovanje i odgovornost u cijelom timu, u nastojanju da učinimo svoj proizvod najboljim što može biti. Tada znam da je samo nebo granica u onome što možemo učiniti.

No, ono što nedvojbeno čini neki dan posebnim jest dijeljenje osobnih stvari s timom, povezivanje s njima na toj osobnoj razini. Posebni su trenuci kada prestajemo biti profesionalci i počinjemo zaista brinuti jedni za druge i za svoj proizvod.

Možeš li lakoćom stvoriti ravnotežu između privatnog i poslovnog života?

Vjerujem da mogu, no bolje da to pitate moju suprugu 😊. Kroz iskustvo, naučio sam da je ta ravnoteža vrlo važna i sada aktivno radim na tome da je održim. Volim započeti dan odlaskom u teretanu ili na trčanje, to mi pomaže razbistriti misli i pripremiti se za dan preda mnom. Ručati ili večerati s obitelji je ritual koji posebno cijenim, pa kada je vrijeme za pauzu za ručak, zajedno pripremamo i uživamo u pravom jelu.

Sretan sam utoliko što imam posao gdje sam većinom slobodan vikendima, pa se posebno trudim planirati obiteljske vikende. Uvijek ih maksimalno iskoristimo, bilo to na pješačenju planinama, vožnji biciklom, posjeti prijateljima ili istražujući nova mjesta i aktivnosti.

Znamo da si sudjelovao na B2B Runu, kako je to bilo? Baviš li se drugim sportovima? Koji ti je omiljeni?

Oni koji su trčali na zadnjoj B2B utrci u Zagrebu znaju kako je bilo… mokro. No zaista sam uživao, sportovi su mi hobi i smatram da su jedan od najboljih načina za izgradnju tima i povezivanje sa suradnicima na osobnoj razini.

Uživam u mnogim sportovima, a rekao bih da mi je vožnja bicikla najdraža, posebno uzbrdo. Penjanja biciklom na Učku, Biokovo i Zavižan najdraža su mi sportska postignuća i bila su vrlo zabavna.

Posljednje pitanje. Koje bi tri želje tražio da ti ispuni zlatna ribica?

U ovom trenutku imam samo jednu, da prestanu ratovi. Nakon toga, možemo razmišljati o druge dvije…