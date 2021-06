Nanobit i nakon akvizicije nastavlja snažno rasti

Nanobit i kao dio Stillfront Grupe dovodi nove zaposlenike, a ukupni broj preuzimanja njihovih igara dosegnuo je 175 milijuna, od čega je 30 milijuna zabilježeno nakon akvizicije

Nakon uspješne akvizicije Nanobita od strane švedskog gaming giganta Stillfront Grupe, zagrebački gaming studio nastavlja s kontinuiranim rastom na brojnim područjima. Tim je nakon akvizicije pojačalo 33 novih kolegica i kolega te sada broji gotovo 150 ljudi, a broj ukupnih preuzimanja igara popeo se za čak 30 milijuna. Nastavljaju i s ulaskom na nova tržišta kroz lokalizaciju svojih igara koje su dostupne na 10 različitih jezika, a ambiciozne projekte i planove podržao je i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

Prilikom posjeta kompaniji, osnivači Nanobita Alan Sumina i Zoran Vučinić predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića upoznali su s dosadašnjim uspjesima i planovima za daljnji rast.

“Ja sanjam o danu kada će ova kompanija kupiti švedsku kompaniju i taj dan će doći. Nadam se da ćemo ga vidjeti”, rekao je predsjednik Milanović te nadodao da ga fascinira što u tvrtki, koja je potpuno orijentirana na svjetsko tržište, radi tako mali broj ljudi, a zarađuju jako puno. “S obzirom da sam ja hrvatski predsjednik i da moram razmišljati koliko god to mogu o cjelini, Hrvatskoj treba dvadeset ovakvih firmi. Oni su uspješni, ali treba nam više ovakvih priča.”

Više od 10 milijuna igrača mjesečno

Nanobit je od akvizicije zabilježio porast broja ukupnih preuzimanja svojih igara od čak 30 milijuna, sa 145 na 175 milijuna. Također, lokalizacijom su uspjeli ući na nova tržišta i tako proširiti broj potencijalnih korisnika. Nanobitove igre sada su dostupne na arapskom, francuskom, njemačkom, talijanskom, japanskom, portugalskom, poljskom, ruskom, španjolskom i turskom jeziku.

“Nanobit je prošlu 2020. godinu završio sa 410 milijuna kuna prihoda čime smo zasigurno jedan od najvećih ICT izvoznika u Republici Hrvatskoj. Predsjednika Milanovića smo upoznali s gaming industrijom, kao i našim proizvodima – igrama, koje mjesečno igra više od 10 milijuna igrača diljem svijeta te izazovima i mogućnostima koje domaći IT sektor nudi. Prošle godine je navršeno 12 godina od osnivanja Nanobita, a ujedno smo postali i dijelom švedske Stillfront Grupe. Ništa od uspjeha ne bi bilo moguće bez naših kolega kojih je sada gotovo 150, a od kojih su mnogi tu od prvog dana. Ponosni smo na ostvareno do sada i siguran sam da najbolje tek slijedi”, zaključio je Alan Sumina, suosnivač i direktor Nanobita.

U travnju 2021. predstavljena je i druga igra Nanobita namijenjena arapskom tržištu – My Story: Choose Your Own Path. Igra je lokalizirana na arapski jezik i tamo je dostupna pod naslovom “Girls’ Secrets” u sklopu partnerstva s Tamatemom, vodećim izdavačem igara za mobilne uređaje u MENA regiji. Partnerstvo dolazi godinu dana nakon lokalizacije Hollywood Story: Fashion Star pod naslovom “Fashion Queen” koja je osvojila arapsko tržište igara ostvarivši 10 milijuna preuzimanja.