Osnivaju kompanije, razvijaju digitalne proizvode, investiraju u vrhunske poslovne ideje

Zagrebački Bornfight i njegovih 80 specijalista koji paralelno razvijaju 4 vlastita startupa, kreću u snažno širenje svojeg portfelja kompanija okrećući se novom poslovnom modelu — Venture Building

Nakon dužeg perioda u kojem su paralelno razvijali vlastite digitalne proizvode i radili kao agencija za dizajn i development digitalnih rješenja za klijente poput Lufthanse, Infobipa, Photomatha i Rimac Automobila, Bornfight se okreće novom poslovnom modelu pod nazivom Venture Building. Ovom promjenom, Bornfight će se fokusirati na osnivanje novih product kompanija, brinuti o njihovom razvoju i skaliranju te osiguravati investicije.

U razvoju tih novih kompanija i poslovnih ideja, Bornfight će se paralelno fokusirati i na Hrvatsku jer su njihovi trenutni startupi temeljeni na lokalnim idejama, talentima i investicijama, ali i na područje Skandinavije — zbog prethodnih kvalitetnih suradnji i izgrađenih partnerstva u tom dijelu Europe te naravno zbog njihovih snažnih startup i investitorskih zajednica. Iz Bornfighta navode da se nalaze u fazi u kojoj su otvoreni za suosnivanje novih kompanija u partnerstvu sa stručnjacima koji imaju snažna domenska znanja. Iz tog su razloga trenutno u potrazi za ekspertima koji imaju ideju kako digitalizirati vlastitu domenu ili su unutar svoje industrije prepoznali specifičan problem koji se može riješiti pomoću digitalnog proizvoda — i trebaju tim koji im može pomoći s poslovnim i tehničkim razvojem, te operativnim vodstvom i privlačenjem investicija.

Što je zapravo Venture Building?

Venture Building model, kojeg se često naziva i Venture Studio ili Startup Studio modelom, najjednostavnije je opisati kao proces sustavnog pokretanja i razvoja novih tvrtki — od faze ideje do uspjeha na tržištu.

Pet je ključnih aktivnosti kojima se Venture Builderi bave:

identificiranje poslovnih ideja izgradnja timova pronalaženje kapitala pomoć u upravljanju kompanijom pružanje pomoćnih usluga

Za razliku od akceleratora, inkubatora i venture capital fondova koji osnivačima startup kompanija pomažu u samo jednom od navedenih aspekata (primarno dolasku do potrebnog kapitala), Venture Building kompanije pokrivaju sve aspekte razvoja kompanija te funkcioniraju kao pravi suosnivači. A za to uzimaju određen postotak vlasništva u samoj kompaniji.

Suosnivači, investitori i operativni tim u jednom… i svi imaju udjele u kompanijama

Zašto se Bornfight odlučio na promjenu poslovnog modela, upitali smo CEO-a i COO-a Bornfighta — Tomislava Grubišića i Ivora Bihara.

“Kroz 15 godina razvoja digitalnih proizvoda i pokretanja vlastitih kompanija došlo je do neke prirodne evolucije našeg poslovanja prema venture building modelu. Sada smo ga samo formalizirali. Okupili smo iznimno iskusan tim eksperata za tehnološki i poslovni razvoj digitalnih proizvoda i kompanija, i došli smo do razine da bez većih izazova možemo voditi i razvijati nekoliko startup kompanija u isto vrijeme. Svi su naši ljudi već duže vrijeme dedicirani na jedan od 4 proizvoda koja trenutno razvijamo po ovom modelu i osigurali smo vrlo kvalitetna partnerstva koja će nam omogućiti da na pravi način podržimo te nove kompanije u svakoj pojedinoj fazi razvoja. Kad smo radili agencijski, prodavali smo svoje znanje drugima, no sada ćemo to svoje znanje o razvoju i skaliranju digitalnih proizvoda iskoristiti kako bismo pokrenuli nove kompanije — koje će biti u potpunosti naše ili osnovane u partnerstvu s drugim suosnivačima. ”, izjavio je Grubišić.

Ako pogledamo razvoj Bornfighta u zadnjih nekoliko godina, možemo primijetiti nekoliko ključnih događaja koji su dodatno ubrzali njihovo usmjeravanje prema venture building modelu. 2019. su započeli s jačanjem portfelja kompanija pokretanjem Mabooa, nastavili su ga 2020. godine pokretanjem Eleviena i ulaskom u partnerski odnos s Estridom, te doveli na trenutnu razinu ove godine kad su i službeno pokrenuli TABU. Sada planiraju novu ekspanziju — do kraja godine im je cilj pokrenuti još jedan proizvod te privući dodatne investicije za kompanije koje trenutno imaju u svojem portfelju.

Paralelno s pokretanjem novih kompanija, Bornfight će nastaviti sa snažnim proširivanjem vlastitog tima u kojem se trenutno nalazi više od 80 specijalista za poslovni i tehnološki razvoj kompanija i digitalnih proizvoda. Bornfight će u 2022. godini svoj centralni tim dodatno proširiti ekspertima za razvoj poslovanja, identifikaciju i validaciju poslovnih ideja, dok će kompanije unutar svojeg portfelja pojačati iskusnim developerima, dizajnerima i product managerima.

Za Bihara, ovo je velik skok naprijed za Bornfight i s poslovne strane, ali i sa strane razvoja ljudi:

“Kad gledam Bornfight kroz prizmu Venture Building modela, vidim kako s tim možemo uzeti najbolje od svakog pristupa. Venture Building je kao agencija i proizvod i akcelerator i inkubator i fond u jednom — sa snagama svakog, ali bez njihovih slabosti. Danas top talenti žele raditi na proizvodima i biti dugoročno fokusirani — to im agencije najčešće ne mogu ponuditi. A s druge strane, u proizvodu se ponekad mogu osjećati limitirano. Ovo što sad imamo u Bornfightu je idealna kombinacija jer se svi mogu fokusirati na dugoročan rad na proizvodu, ali imaju i tu mogućnost odabira između više proizvoda koji su u različitim fazama razvoja. A kad gledam poslovni aspekt, mislim da trenutno ne postoji model koji je dugoročno bolji od ovoga — jer s jedne strane imamo pristup velikoj količini vrhunskih poslovnih ideja, a s druge kao suosnivači možemo osigurati da cijeli proces razvoja prati korake koje smo već detaljno apsolvirali i potvrdili na drugim firmama koje imamo u portfelju.”

Fokus na venture building model i razvoj novih kompanija Bornfightu je omogućio da svojim zaposlenicima ponudi i jedan novi set benefita — od kojih je zasigurno najprimamljiviji ESOP, odnosno Employee Stock Ownership Plan koji će zaposlenicima omogućiti da kroz rad na dobivaju udjele u kompaniji u kojoj rade.

Bornfight startupi — od gimnastičke aplikacije do platforme za plaće

U Bornfightovom trenutnom portfelju nalaze se 4 kompanije:

1. Maboo — booking i property management platforma specijalizirana za kampove i koja je trenutno u MVP fazi razvoja. U Maboo je u zadnje 2 godine uloženo preko 1,6 milijuna eura, i upravo je u fazi implementacije u prvim kampovima kako bi bili spremni za sljedeću sezonu.

2. Elevien je mobilna i web platforma za gimnastičare, trenere i suce koja omogućava organizaciju i sudjelovanje na gimnastičkim natjecanjima preko mobilnih uređaja. Ova platforma, u koju su uz Bornfight investirali i Marko Pipunić i Ante Mandić, uvelike smanjuje kompleksnost i cijenu organizacije i sudjelovanja na natjecanjima — gimnastičarima omogućuje da se natječu iz vlastitih dvorana i snimaju svoje vježbe, dok s organizatora natjecanja miču ogromne troškove i logističku pripremu.

3. TABU je zadnji u nizu Bornfightovih proizvoda. Ova platforma za usporedbu plaća u IT industriji je službeno pokrenuta prije 2 mjeseca i do sada je više od 40% domaćih IT stručnjaka u nju unijelo podatke o svojim plaćama. Bornfight trenutno radi na novoj inačici platforme koja će donijeti brojne nadogradnje, te osim zaposlenicima, korištenje omogućiti i kompanijama.

Uz Maboo, Elevien i TABU koji se razvijaju kao zasebni digitalni proizvodi, unutar Bornfighta odnedavno kao zasebna jedinica djeluje i Bornfight Studio — Bornfightov tim za dizajn i development web stranica koji će i dalje nastaviti raditi agencijski i kojeg će od sada operativno voditi Zoran Završki. Ovaj je tim u posljednjih nekoliko godina razvio mnoštvo naprednih web stranica, poput onih za Infobip, Rimac Automobile, Photomath, Ljubicic Tennis Academy i Gideon, a za svoj su rad nagrađeni i brojnim priznanjima — od nagrade za agenciju godine koju im je 2018. dodijelio prestižni Awwwards kolektiv, do posljednje za najbolju web stranicu koju su na ovogodišnjim Danima Komunikacija osvojili za web stranicu Vrti Svoj Film.

“Ovo sve je nekako započelo još s Mediatoolkitom, koji se kao proizvod razvio i odvojio u samostalnu kompaniju još dok smo se svi zvali Degordian. Oni su zapravo začetak ove ideje o razvoju vlastitih proizvoda i Venture Buildingu. Iako to tada još nismo znali. Krenuli su kao mali, fokusirani tim unutar Degordiana, dvije godine kasnije su bili samostalna firma a danas su na preko 2 milijuna eura godišnjeg prihoda”, navodi Grubišić.

Kako će Bornfight pristupiti razvoju novih kompanija?

Iako je Venture Building model u zadnjih 20 godina prošao različite transformacije, u Bornfightu su se odlučili fokusirati na onaj najcjelovitiji model koji pokriva ove aspekte:

validacija poslovne ideje

zapošljavanje tima

mentoriranje i educiranje za development, sales, marketing,…

osiguravanje investicija i podrška u privlačenju investitora

pravno i financijsko savjetovanje

podrška u operativnom vođenju kompanije

pristup u Bornfight business network

Prema Grubišiću i Biharu, Bornfightu je cilj razvijati kompanije koje će biti u poptunom vlasništvu Bornfighta, ali i one koje će razvijati u suradnji sa suosnivačima koji imaju jaka domenska znanja i dubinski poznaju problematiku iza svojih poslovnih ideja — ali trebaju tim i iskustvo u razvoju digitalnih proizvoda.

Bornfight će im u tom razvoju pomoći svojom tehničkom i poslovnom ekspertizom, godinama iskustva u razvoju digitalnih poslovanja i timova te čvrstom partnerskom mrežom investitora. Kao kompaniju koju su samostalno osnovali i izradili, Grubišić voli izdvojiti TABU, dok Elevien uvijek naglašavaju kao idealan primjer kompanije koju su osnovali zajedno sa suosnivačima s iznimnom količinom domenskog znanja — gimnastičkim trenerima i sucima.

Prednost osnivanja kompanije u suradnji s venture builderima, Grubišić i Bihar prikazuju kroz statistiku o startup kompanijama — dok klasično pokretanje i razvoj startup kompanija govori o 1 od 10 kompanija koje će uspjeti na tržištu dok će ostale propasti, suosnivanje s kvalitetnim venture builderima taj omjer dovodi do 1 od 3, pa čak i 1 od 2. Svo iskustvo, ekspertiza i usluge koje venture builderi donose u odnos uvelike povećavaju šansu za uspjeh novoosnovanih kompanija.