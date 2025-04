Otključajte svoj potencijal: C++ prilike u EPAM Hrvatska

Autor: EPAM Hrvatska

Jeste li strastveni kada je riječ o izvrsnosti u inženjerstvu i digitalnoj transformaciji? Uživate li u rješavanju složenih izazova i pružanju izvanrednih rješenja za klijente? Ako je odgovor da, uzbudljive prilike vas čekaju u EPAM-u Hrvatska! Kao dio kompanije koja surađuje s organizacijama s Forbesove liste Global 2000 i postavlja globalne standarde, EPAM Hrvatska traži vrhunske talente kako bi proširila svoj rastući C++ tim. U ovom članku donosimo detalje o ulozi, procesu zapošljavanja i jedinstvenim prednostima rada u EPAM-u. Nastavite čitati i otkrijte kako možete podići svoju karijeru na višu razinu. Da bismo vam pomogli da bolje razumijete proces prijave i samu ulogu, udružili smo se s Lukom Petrićem, senior recruiterom, da nam kaže više o poziciji i traženim vještinama.

EPAM Hrvatska je na putu uzlazne putanje. Iako mlada, ova lokacija brzo se etablirala kao središte digitalnih inovacija i tehničke stručnosti. Kako objašnjava Luka Petrić, senior regruter u EPAM-u Hrvatska, fokus tvrtke na C++ započeo je kada su dobili svoj prvi projekt u automobilskoj industriji. Uspjeh ovog projekta otvorio je vrata novim prilikama u raznim područjima, uključujući IoT, pametna rješenja za dom, sigurnost, zdravstvo i kućnu zabavu.

S obzirom na prirodu ovih raznovrsnih projekata, kandidati koji se pridruže C++ timu EPAM-a Hrvatska trebali bi donijeti snažan set tehničkih vještina. Iako iskustvo s Linuxom, Windowsom, C++-om i C-om čini temelj, dodatne vještine prilagođene određenim industrijama — od razvoja RTOS-a i kernel drivera do zaštite aplikacija — mogu pružiti dodatnu prednost, iako nisu obavezne.

Vještine koje vas izdvajaju

U EPAM-u Hrvatska nema granica kada je riječ o stručnosti koju možete razviti. Evo pregleda vještina koje kandidatima mogu pružiti prednost:

Automotive projekti: Iskustvo s RTOS-om, Arm arhitekturom i Yocto platformom.

Iskustvo s RTOS-om, Arm arhitekturom i Yocto platformom. Software Development Kits : Praktično iskustvo s dobavljačima poput Qualcomma, Realteka ili Mediateka, kao i znanje o kernel driverima.

: Praktično iskustvo s dobavljačima poput Qualcomma, Realteka ili Mediateka, kao i znanje o kernel driverima. Sigurnosni projekti : Izvrsno poznavanje zaštite aplikacija i mrežnih protokola.

: Izvrsno poznavanje zaštite aplikacija i mrežnih protokola. Trenutna područja fokusa : Windows GUI aplikacije i cloud computing.

Senior i lead developeri su najtraženiji zbog očekivanja klijenata za trenutnim početkom rada. Ipak, dobrodošli su i developeri srednje razine (mid-level) s odgovarajućim iskustvom. Poznavanje industrije može olakšati proces onboardinga i pružiti kandidatima dodatnu prednost.

Proces zapošljavanja: Temeljit, učinkovit i suradnički

EPAM primjenjuje metodičan pristup zapošljavanju, osiguravajući da pronađu savršenog kandidata za svoj tim i klijente. Luka objašnjava korake ovog procesa:

Početni intervju : Razgovor s regruterom kako bi se procijenila kompatibilnost te raspravilo o karijernim ciljevima. Tehnički intervju : Uključuje prezentaciju, tehnička pitanja vezana uz područje rada i kratki zadatak kodiranja. Menadžerski razgovor: Sastanak s menadžerom za zapošljavanje kako bi se raspravilo o ponudi i narednim koracima. Intervju s klijentom : Kandidat vodi izravan razgovor s klijentom, a nakon uspješnog završetka procesa, službeno se pridružuje EPAM-u.

Cijeli proces, uzimajući u obzir vanjske čimbenike poput praznika, obično traje najviše dva do tri tjedna.

Zašto odabrati EPAM? Prednosti iznad očekivanja

EPAM nije samo radno mjesto—već ubrzivač karijere. S više od 30 godina globalnog utjecaja, kompanija potiče inovacije, pruža stimulativne projekte i nudi neusporedive prilike za razvoj karijere. Evo što zaposlenici mogu očekivati:

Razvoj karijere : Individualno prilagođen karijerni plan kroz Level Up program i besplatan pristup LinkedIn Learning platformi za unaprjeđenje vještina.

: Individualno prilagođen karijerni plan kroz Level Up program i besplatan pristup LinkedIn Learning platformi za unaprjeđenje vještina. Ravnoteža između posla i privatnog života : Fleksibilne hibridne opcije rada i 25 dana godišnjeg odmora.

: Fleksibilne hibridne opcije rada i 25 dana godišnjeg odmora. Dobrobit zaposlenika : Dodatno i komplementarno zdravstveno osiguranje, godišnji zdravstveni pregledi i još mnogo toga.

Kroz sveobuhvatan pristup razvoju karijere i podršci zaposlenicima, EPAM osigurava svom timu alate i prilike za uspjeh kako u osobnom, tako i u profesionalnom životu.

Jeste li spremni za novi iskorak?

Pridružite se našem timu i budite dio stvaranja budućnosti IT rješenja – korak po korak!