Preko granica s EPAM-om: Kako globalna kompanija olakšava velike životne odluke

Naš današnji sugovornik je Marko Anić, director of experience consulting u EPAM Hrvatska. Marko je nakon 11 godina života i rada u Ujedinjenom Kraljevstvu, odlučio vratiti se u rodnu Hrvatsku. Istražujemo njegov put od prvog kontakta sa EPAM UK do trenutne pozicije u EPAM Hrvatska, kao i motivacije koje su ga vodile kroz ove važne odluke. Razgovaramo o izazovima i prilikama koje je susreo na svom putu, te kako je EPAM kao globalna kompanija podržao njegovu želju za povratkom u Hrvatsku i nastavkom karijere na novoj lokaciji.

Marko, možeš li nam za početak reći nešto više o sebi i motivima koji su te naveli da se, nakon mnogo godina provedenih u UK, vratiš u Hrvatsku i priključiš EPAM-u baš ovdje?

Marko: Proveo sam gotovo 11 godina u UK i tamo mi se vrlo sviđalo živjeti, iz više razloga. Od načina funkcioniranja same države, do mog osobnog života koji sam tamo izgradio. No, kako je moja obitelj rasla i kako je prvo od dvoje djece trebalo krenuti u školu, odlučio sam da je trenutak da nauče materinji jezik i da se približe djedovima, bakama, širem krugu obitelji i prijateljima.

U trenutku kada sam već donio osobnu odluku, imao sam sreću da dođem u kontakt s EPAM-om koji mi je omogućio da se unutar tvrtke preselim u njihov ured u Hrvatskoj, nakon što sam godinu dana proveo u EPAM-ovom timu u UK.

Što se tiče tranzicije, bila je doista glatka. Bio sam doista impresioniran koliko su dobro uspostavljeni procesi u EPAM-u u smislu ljudi, lokacije, ali i koliko je to jednostavno komunicirano i dobro provedeno. Prije nego što sam se pridružio, posjetio sam ured u Zagrebu. Želio sam upoznati ljude i vidjeti kakav je osjećaj ureda i kulture ovdje. Svidjelo mi se. To je na kraju samo potvrdilo moju odluku o preseljenju.

Što te je u početku privuklo da se pridružiš EPAM-u?

U to vrijeme radio sam za Salesforce, a već sam ranije znao za EPAM jer mi je prijateljica bila zaposlena tamo. Slučajno, tijekom jednog poslovnog sastanka, upoznao sam regrutera iz EPAM-a koji mi je ispričao malo više o kompaniji. Tijekom razgovora spomenuo sam da sam iz Hrvatske i da bih se volio vratiti tamo, a on mi je rekao da je to moguće unutar EPAM-a jer imaju ured i tamo.

Nekoliko mjeseci kasnije, pridružio sam se EPAM-u. Imao sam dosta interakcija s vođama prodajne prakse u tom periodu i pokušavao sam procijeniti strategije, kulturu kompanije, itd. Sviđa mi se što su ovdje zaista stručnjaci u svojim područjima i ljudi od kojih se može puno naučiti. Sviđa mi se kompanijska kultura i mentalitet. Također mi se dopada strategija akvizicije agencija. Očigledno je da EPAM ima samopouzdanje u ono što radi.

Nastavak intervjua pročitajte na stranicama EPAM-a