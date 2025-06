REPORTAŽA: .debug 2025

Tehnološka konferencija .debug ove je godine dobila donekle izmijenjen sadržaj, osvježeni vizualni identitet, novi slogan, ali ono bitno ostalo je isto – dva vruća lipanjska dana ugostila su oko dvije tisuće posjetitelja na stotinu predavanja te im omogućila druženje u nezaboravnoj atmosferi

Šesti .debug održan je još jednom u vrućoj lipanjskoj atmosferi, pozitivnom ozračju, kakvo samo domaća tehnološka zajednica može stvoriti, te je još jednom pokazao zašto je to najveće i najzabavnije okupljanje IT stručnjaka, kompanija i svih povezanih s njima, koje se održava u našoj regiji. Ove godine .debug je ponovno podigao ljestvicu produkcije, uključio tematski vrlo širok spektar predavanja, od developmenta i dizajna, pa do prava, sigurnosti, robotike, psihologije i međuljudskih odnosa, a bilo je tu i fantastičnih motivacijskih točaka za one koji će se odvažiti pokrenuti svoj startup te bezbroj savjeta koje su mogli “pokupiti” za ostvarivanje uspjeha u poslu, karijeri ili općenito u životu.

Tijekom dva dana konferencije održano je ukupno stotinu točaka programa, što je uključivalo panel-rasprave, uvijek intrigantne točke “jedan na jedan”, interaktivne radionice ,”fireside chatove” te tri keynote predavanja, s dosad rekordnih 121 predavačicom i predavačem. U pauzama između tih zanimljivih, zabavnih i korisnih sadržaja, koji su se odvijali na šest pozornica paralelno, okupljeni su se družili i na štandovima partnera u našem poznatom “.debugu na otvorenom”, osvajali nagrade, osvježavali se sladoledom, sokovima, koktelima i pivom, gostili se jelima “na žlicu” i onima izravno s roštilja, ali su i obavljali brojne privatne i poslovne razgovore, kojima su proširivali svoje mreže kontakata.

Šest pozornica šestog .debuga

U skladu s novim motom .debuga “Reinventing Technology” i rebrendingom u boje generalnog pokrovitelja A1 Hrvatska, redizajn su doživjeli i trackovi konferencije. Ponovno ih je ove godine bilo šest, ali su se tematski donekle razlikovali od dosadašnjih. Na glavnoj pozornici .debuga, pred više od tisuću gledatelja u Laubi, održavala su se keynote predavanja na samom početku programa, tradicionalno živahne panel-rasprave te individualna predavanja, sve to u tracku naziva #community. Tamo je .debug i zatvoren još jednim “neviđenim intervjuom”.

U zgradi Algebra Bernaysa odvijala su se nešto tehnički zahtjevnija predavanja, vezana uz umjetnu inteligenciju, trenutačno globalno najaktualniju temu u informatičkoj industriji, u tracku #intelligence. U tracku #cyber obrađivani su aktualni tehnološki trendovi, od kibernetičke sigurnosti, poslovanja u oblaku, sistemaških i programerskih tema, pa sve do poslovnih i trendova s liderske razine, uz naglasak na nadolazeće trendove. Track #experience ugostio je predavanja o odnosima u organizaciji, psihološkom pristupu u ICT-ju i trendovima u kulturi komuniciranja, ljudskim resursima i svemu vezanome uz upravljanje i rad u timovima, a tradicionalno iznimno dobro posjećeni track #hardcore, i ove je godine donio tehnički “najteža” predavanja o “tvrdokornim” ICT temama, poput programiranja, sistemskog inženjeringa, mreža, kriptotehnologija i sličnih usko specijaliziranih područja, namijenjenih za najzahtjevnije posjetitelje.

Naposljetku, tu je bio i track #design, na kojem se moglo čuti mnogo o onome što se tiče dizajna u razvoju ICT rješenja, od softvera, do usluga i proizvoda, pa do specijaliziranih područja, kao što su brend strategija, kreativna direkcija, generativna umjetnost, produkcija, copywriting, user experience i slično. I ove godine taj je track produkcijski kreiran u suradnji sa Sofascoreom.

Lekcije i pouke

Keynote predavanja su, kao i obično, u Laubu privukla najviše posjetitelja, pa se na njima ponovno tražilo mjesto više – ali s razlogom. U tri točke programa nastupila su tri domaća iznimno uspješna poduzetnika i podijelila svoje životne i poslovne priče. Doznali smo tako mnogo o njihovim usponima i padovima, životnim lekcijama naučenima ponekad i na teži način, čuli mnoge savjete što i kako u poslu činiti (i što ne!), te su tako svi oni okupljeni, koji možda razmišljaju o pokretanju vlastitog biznisa, mogli izvući mnoga zrnca mudrosti, kako bi ih iskoristili u svojim pothvatima.

Damir Sabol, čovjek koji je osnovao Iskon, Microblink i Photomath, osvrnuo se na svoje greške, propuštene prilike te izazove koji su obilježili njegovu dugogodišnju karijeru u hrvatskom, primarno softverskom, tech prostoru. Josip Ćesić iz Gideona iznio je intimnu i iskrenu ispovijest iz perspektive nekoga tko se bavi proizvodnjom naprednog hardvera, i morao je praktički spašavati tvrtku s ruba propasti, dok je iskusni Nikola Dujmović iz Spana zaključio trokut keynotea svojim životnim lekcijama i porukom da je vlastitu budućnost nemoguće predvidjeti, ali je itekako moguće oblikovati.

Ekskluzivni uvidi

Vrlo zanimljive bile su točke “jedan na jedan”, a u Laubi su takve održane tri. U razgovoru s Davorom Tremcem, naš dugogodišnji sudionik Luka Abrus iz njega je izvukao brojne detalje o startupu Fonoa, koji je i dalje pomalo ispod radara, ali je iznimno uspješan i lako bi mogao postati novi hrvatski tehnološki jednorog. Ivan Bešlić, predsjednik udruge domaćih IT kompanija UNIT, u razgovoru s Tajanom Barančić, još je jednom potvrdio da hrvatski IT sektor i dalje raste, kako prema prihodima, tako i prema izvozu, te kako nema mjesta defetizmu ili panici.

U trećem “fireside chatu” Ivan Jelušić (inače voditelj .debuga, ali ovaj put i moderator) s prijateljem i suradnikom Gordanom Pešićem razgovarao je o položaju Hrvatske u svjetskom obrambenom tehnološkom sektoru, razvoju tzv. “dual-use” tehnologija na rubu civilne i vojne primjene, te o vrlo brzo evoluirajućem sektoru, u kojem njihovi Orqa i DOK-ING posluju, ali se i izvrsno snalaze u novim izazovnim okolnostima.

Optimizam i zabava

Panel-rasprave ponovno su otkrile nepoznate ali bitne detalje o aktualnom stanju u tehnološkom sektoru, izravno iz usta njegovih najistaknutijih predstavnika. U prvom panelu .debuga tradicionalno se radi o C-level sudionicima, pa je tako nezaobilazni moderator Petar Štefanić ugostio CEO-ove Lidiju Karagu (Solvership), Natašu Zec (Pontis Technology), Franu Borozana (Syskit) te Zlatka Hrkaća (Sofascore). Govorilo se o trendovima u biznisu, zapošljavanjima, rastu i izlasku iz krize, a zaključne poruke bile su vrlo optimistične kad je riječ o budućnosti tech sektora, bez obzira na utjecaj umjetne inteligencije, s obzirom na to da će najbolji na tržištu taj tektonski poremećaj zasigurno ugrabiti i pretvoriti u svoju prednost.

Panel-rasprava drugog dana uključivala je financijaše i predstavnike fintech kompanija, pa se iz različitih uglova moglo čuti mnogo o razvoju i tog sektora. Uz moderatora Ivana Vrdoljaka, bili su tu Branimir Petrušić (Aircash), Filip Dragoslavić (Solflare), Ivan Kurtović (Intercapital) te Vladimir Remenar (RBA). Mnogo toga je rečeno, ali glavne bi se poruke mogle sažeti u nekoliko trendova: fintech kompanije “tjeraju” banke da budu inovativnije i agilnije, svi se počinju širiti na tržištima i pridobivati korisnike inovativnim rješenjima, a konkurencija je pozitivna stvar za sve. Rasprava je, kao, uostalom, i cijeli .debug, protekla u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi, iako su u njoj sudjelovali i neki izravni konkurenti – što je, složit će se mnogi, najveća prednost domaćeg tehnološkog sektora, koji sveukupno odiše pozitivnim ozračjem.

Ovogodišnje izdanje konferencije zaključeno je, kao što to biva, najopuštenijom zafrkantskom točkom. U njoj je gost bio CEO Aircasha Hrvoje Ćosić, a o raznim ga je temama pokušao “rešetati” legendarni TV urednik i reporter Andrija Jarak. Oni koji su ostali do samog kraja programa imali su tako prilike uživo vidjeti još jednu poslasticu i zabavnu stranu inače “ozbiljnih” javnih osoba.