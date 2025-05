Zašto sam ušao u Web3: priča jednog Head of Producta

Mario Pavić iz Solflarea o produkt mindsetu, korisnicima koji mijenjaju prioritete i razvoju tehnologije koja redefinira financije

Solflare je jedan od najbrže rastućih kripto walleta na svijetu – i više od toga: to je alat koji milijunima korisnika daje veću kontrolu nad vlastitim financijama. Njihova aplikacija bilježi oko 3.5 milijuna aktivnih korisnika mjesečno, a preko 20 milijardi dolara u digitalnim sredstvima već je pohranjeno u Solflareu. Tvrtka je osnovana 2021. godine i danas zapošljava više od 90 ljudi, s uredima u Zagrebu, Beogradu i Novom Sadu.

Povodom prvog sudjelovanja Solflarea na konferenciji .debug, razgovarali smo s Mariom Pavićem, Head of Product u Solflareu. U intervjuu Mario dijeli svoj karijerni put – od developera do voditelja proizvoda u brzo rastućem kripto startupu – i govori o tome što ga je privuklo upravo ovoj industriji. Dotaknuli smo se i produktne kulture, mindseta koji traže kod novih ljudi, inovacija koje uskoro stižu te zašto je upravo sada pravi trenutak da zakoračimo u Web3 svijet.

Kako je izgledao tvoj karijerni put prije dolaska u Solflare?

Mogao bih vjerojatno napisati vodič kroz IT – počeo sam kao developer, zatim radio kao business analyst/project manager, pa vodio cijeli PM odjel. Kasnije sam bio program manager i product manager, radio konzultacije za tvrtke na temu product managementa, a u međuvremenu i predavao na faksu. Sve to me prirodno dovelo do uloge Head of Producta, gdje danas vodim tim koji razvija proizvode u svijetu kripta.

Što te najviše privuklo baš u Solflare?

Iskreno, prvo me privukla domena i ljudi s kojima sam razgovarao tijekom selekcijskog procesa – odmah se osjetila strast i ambicija tima. Iako sam dotad bio prilično skeptičan prema kriptu, shvatio sam da se nalazimo u trenutku kada se ta tehnologija brzo razvija i da je bolje ukrcati se na taj brod na vrijeme nego kasnije žaliti što nisam. Danas mi je drago što sam donio tu odluku.

Kako bi jednostavno objasno – što je Solflare i koja je njegova misija?

Solflare je kripto novčanik za Solana mrežu koji ljudima omogućuje da jednostavno i sigurno upravljaju svojim digitalnim sredstvima – bilo da trguju, štede, sudjeluju u DeFi projektima ili upravljaju NFT-ima. Naša misija je izgraditi održivo društvo koje se temelji naj financijskoj neovisnosti – da svatko, bez posrednika, može imati kontrolu nad vlastitim novcem i financijskom budućnošću.

Na čemu trenutačno radite – što vam je trenutno u fokusu kao timu?

Trenutno nam je fokus na skaliranju timova i osiguravanje usklađenog i učinkovitog rada, čak i dok brzo rastemo. Želimo zadržati startup energiju, ali uz strukturu koja omogućuje da svaki dio tima zna kamo ide i kako doprinosi većoj slici. Radimo na tome da timovi rastu bez kaosa – postavljamo dobre temelje, jasnu komunikaciju i načine rada koji nam omogućuju da se brzo krećemo, ali i ostanemo koordinirani dok sve više ljudi ulazi u priču.

Koje inovacije ili nove funkcionalnosti uskoro možemo očekivati?

Imamo puno novih i cool stvari na putu! Radimo na integraciji kartica, što će korisnicima omogućiti lakše trošenje kripta u svakodnevnom životu. Uskoro stiže i pregled povijesti portfelja (historical portfolio), nova Explore stranica za otkrivanje dAppova i prilika, kao i verzija novčanika posebno prilagođena za Solana telefon – da, Solana izbacuje svoj vlastiti mobitel! Osim toga, istražujemo načine kako korisnicima omogućiti da ostvaruju zaradu čak i od stablecoinova, što je još jedan korak prema stvarnoj financijskoj neovisnosti.

Kako danas izgledaju vaši produktni i inženjerski timovi i u kojem smjeru planirate rasti?

Već danas radimo u setupu koji jako podsjeća na moderne product timove – timovi su autonomni, vođeni ishodima, a ne samo taskovima, i blisko surađuju s inženjeringom kako bi zajedno rješavali konkretne korisničke probleme. Svaki tim ima jasnu domenu, razumije kontekst i ima prostor donositi odluke koje vode do stvarnog utjecaja. U tom smjeru planiramo nastaviti i dalje, uz dodatno jačanje fokusa na korisničke potrebe i skaliranje strukture kako bi mogla podržati rast proizvoda.

Možeš li podijeliti konkretan primjer gdje je povratna informacija korisnika odredila smjer razvoja?

To je doslovno naš svakodnevni život. Kripto zajednica je izuzetno glasna i angažirana – čak i kad ne tražimo aktivno povratne informacije, one dođu do nas. Ljudi nas, da tako kažem, obožavaju – i to pokazuje kroz to koliko su otvoreni oko svega što im se sviđa, što ih muči i što bi željeli vidjeti u aplikaciji. Taj direktan feedback nam često doslovno preusmjeri prioritete i ubrza razvoj stvari koje su korisnicima zaista bitne.

Kakav mindset i koje vrijednosti tražite kod novih članova tima?

Tražimo ljude koji su proaktivni, samostalni i stvarno znaju svoj zanat – ali istovremeno ne bježe od timskog rada i zajedničkog rješavanja problema. Cijenimo odgovornost, želju da se stvari poguraju naprijed bez čekanja na dozvolu, i mindset u kojem se svaki izazov vidi kao prilika za rast. Volimo kad netko preuzme inicijativu, ne boji se nepoznatog i želi ostaviti trag.

Za koje uloge trenutno tražite nove ljude i na kakvim bi projektima radili?

Bez obzira na specifične otvorene pozicije, uvijek zapošljavamo ljude u product, design, data i engineering timovima, ako se njihov mindset i skillset poklapaju s onim što tražimo. Naš fokus je na pronalaženju najboljih ljudi, a smatramo da za najbolje ljude uvijek ima mjesta na projektima koji oblikuju budućnost našeg proizvoda – od razvoja kartica do inovacija s novim Solana telefonima.

Kako ljudi mogu saznati više o vama ili se prijaviti na otvorene pozicije?

Najbolji start je na našem webu i career stranici, gdje objavljujemo otvorene pozicije. Ako ne vidiš nešto za sebe, pošalji nam otvorenu molbu – rado ćemo te upoznati.

Za malo doze naše kulture i “behind the scenes” sadržaja, zaprati nas na LinkedInu i Instagramu – tamo dijelimo priče naših ljudi, tech izazove, evente koje organiziramo ili na kojima sudjelujemo i karijerne prilike koje nudimo.

Neka poruka za kraj?

Dođite nas upoznati uživo na Debug konferenciji! Navratite do našeg bootha s vibrom Maldiva – očekuje vas sladoled, dobra ekipa i jako cool proizvod :). Tu smo za sva vaša pitanja o radu u Solflare-u, od tehnologije do kulture. Pripremili smo i razne nagradne igre u kojima možete osvojiti ozbiljno dobar merch. Vidimo se na .debugu!

Solflare na .debug 2025 donosi dva predavanja, jedan panel i ljetnu atmosferu na boothu:

🎤 Design stage, 12.06. u 11:15h #design

Katarina Stepanović, Product Designer: Od startupa do globalnog brenda – priča o redizajnu Solflare walleta koji koristi 3.5+ M ljudi.

💬 Panel diskusija, 13.06. u 12:45h, #community

Filip Dragoslavić, Co-founder & Co-CEO, priča u Laubi o tome kako Solflare mijenja financije. Ako te zanima Web3 i budućnost novca – vidimo se tamo!

⚙️ Hard-core stage, 13.06. u 16.00h #cyber

Marko Jovanović, Backend Developer: Kako preživjeti bullrun sa 3.5M korisnika – real-life backend priča o performansama i skaliranju.