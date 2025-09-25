EPAM DIAL sada dostupan u novoj kategoriji AWS Marketplacea: AI Agents and Tools

EPAM Systems, vodeći pružatelj usluga digitalne transformacije i proizvodnog inženjeringa, u srpnju je najavio dostupnost platforme DIAL u novoj kategoriji AI Agents and Tools na AWS Marketplaceu. Kupci sada mogu koristiti AWS Marketplace za jednostavno pronalaženje, kupovinu i implementaciju AI agentnih rješenja, uključujući EPAM-ovu DIAL open-source GenAI platformu za poduzeća, koristeći svoje AWS račune, čime se ubrzava razvoj agenata i agentnih radnih tokova.

Što je DIAL?

DIAL je platforma za orkestraciju agentne umjetne inteligencije koja pomaže organizacijama da bez problema integriraju i koriste moćne modele jezika velikih razmjera poput Anthropic Claude iz AWS Bedrocka, unutar svojih postojećih radnih tokova. Ova platforma ne samo da podržava agentne radne tokove i razumijevanje podataka u njihovom prirodnom stanju nego se fokusira na rješavanje ključnih strukturnih izazova implementacije AI-a u produkciju na velikoj skali i u različitim poslovnim funkcijama.

DIAL također uvodi nove pristupe radu sa strukturiranim i nestrukturiranim podacima koristeći AI te potiče suradnju diljem cijele organizacije. EPAM je nedavno predstavio DIAL 3.0 platformu, koja utjelovljuje opsežnu viziju tvrtke i njezinu predanost omogućavanju usvajanja AI tehnologija u poslovnim procesima kroz modularan, open-source pristup. Ovaj pristup učinkovito balansira brzinu inovacija s dugoročnim rješenjima vezanim za kontrolu, interoperabilnost i odgovorno upravljanje.

Prednosti DIAL platforme

„Pružanjem DIAL platforme putem AWS Marketplacea, svojim korisnicima omogućujemo pojednostavljen pristup našoj open-source GenAI orkestracijskoj platformi za poduzeća, što im pomaže da brže i učinkovitije kupuju i implementiraju rješenja za agente,“ izjavio je Vlad Agres, potpredsjednik Cloud Businessa u EPAM-u. „Naši korisnici u sektorima poput zdravstvene zaštite, farmacije, financijskih usluga, osiguranja, maloprodaje te naftne i plinske industrije već koriste ove funkcionalnosti za dodatno unaprjeđenje snage Cloud-Native inženjeringa uz AI, poboljšanje produktivnosti operacija, ubrzavanje usvajanja AI-a te postizanje učinkovitosti na razini cijelog poduzeća.“

Platforma EPAM DIAL nudi ključne mogućnosti, uključujući:

Omogućavanje poslovnim korisnicima da koriste intuitivne QuickApps za brzo stvaranje AI rješenja bez potrebe za kodiranjem.

Pružanje moćnih CodeApps za developere kako bi izradili i implementirali prilagođene aplikacije za poduzeća.

Ove mogućnosti organizacijama omogućuju besprijekornu integraciju AI-a u svakodnevne radne tokove, potičući produktivnost i operativnu učinkovitost na velikoj skali. Osim toga, korisnici imaju mogućnost kreiranja, upravljanja i skaliranja vlastitih sigurnih i prilagođenih AI aplikacija, dobivajući veću fleksibilnost i kontrolu nad svojim rješenjima.

Prednosti kupovine putem AWS Marketplacea

Dostupnost kategorije AI Agents and Tools na AWS Marketplaceu omogućuje kupcima značajno ubrzavanje procesa nabave u svrhu pokretanja AI inovacija, skraćujući vrijeme potrebno za evaluacije dobavljača i složene pregovore. Centralizirana kupovina putem AWS računa korisnicima omogućuje zadržavanje transparentnosti i kontrole nad licenciranjem, plaćanjima i pristupom putem AWS-a.

Za više informacija o DIAL-u na AWS Marketplaceu, posjetite: AWS Marketplace: EPAM AI DIAL