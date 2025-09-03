Infobipovo rješenje smanjuje redove u zračnim lukama i pojednostavljuje putovanja

Infobip i Virgin Atlantic olakšavaju prijavu putnika na londonskom Heathrowu putem WhatsApp poruka, praktičniji proces unaprjeđuje iskustvo putnika i povećava operativnu učinkovitost

Globalna cloud komunikacijska platforma Infobip je udružila snage s britanskom aviokompanijom Virgin Atlantic kako bi značajno povećala stopu online prijava putnika koji polaze iz zračne luke London Heathrow putem inovativnog WhatsAppa rješenja za razmjenu poruka. Zahvaljujući Infobipovoj platformi Moments za angažman korisnika, ovaj brži i praktičniji proces prijave unaprjeđuje iskustvo putnika i povećava operativnu učinkovitost.

Putnici prije dolaska u zračnu luku primaju poruku putem WhatsAppa, s izravnom poveznicom na aplikaciju ili web stranicu aviokompanije, kako bi ih se potaknulo na prijavu na let. Za one koji nisu dostupni putem WhatsAppa, sustav se automatski prebacuje na SMS, čime se osigurava maksimalna pokrivenost. Ovaj automatizirani pristup potiče putnike da naprave prijavu prije dolaska u zračnu luku, što pomaže smanjiti gužve i vrijeme čekanja u redovima. Nakon prijave, putnici putem WhatsAppa primaju dodatne korisne informacije, poput broja terminala i zone.

Glavni cilj ove suradnje je povećati broj putnika koji obavljaju online prijavu na let prije dolaska u zračnu luku. Rješenje je već donijelo impresivne rezultate. Od uvođenja Infobipovog sustava za razmjenu poruka, Virgin Atlantic bilježi porast online prijava od 11 %. Ključne značajke uključuju ciljane poruke, automatizirane podsjetnike i pouzdane mehanizme za isporuku poruka.

Simon Langthorne, Voditelj CRM-a u Virgin Atlanticu, izjavio je: „Izuzetno smo zadovoljni rezultatima našeg partnerstva s Infobipom. Pružanje praktičnih, pravovremenih obavijesti putem WhatsAppa unaprjeđuje korisničko iskustvo naših gostiju i pojednostavljuje naše poslovanje. Ova inicijativa dio je naše šire predanosti korištenju pametnih tehnologija usmjerenih gostima kako bismo unaprijedili svaku fazu putničkog iskustva.”

Ante Pamuković

Ante Pamuković, Predsjednik za međunarodno poslovanje u Infobipu, dodao je: “Ova suradnja pokazuje kako digitalna rješenja za razmjenu poruka mogu donijeti konkretne poslovne rezultate i poboljšati zadovoljstvo korisnika. Ponosni smo što podržavamo Virgin Atlantic i veselimo se zajedničkom razvoju dodatnih inovacija u području iskustva putnika.”

Virgin Atlantic planira uvesti ovo rješenje i na drugim većim britanskim zračnim lukama, kasnije ove godine, uključujući Edinburgh i Manchester, čime će omogućiti većem broju putnika jednostavnije iskustvo prijave.

Iako je WhatsApp vrlo popularan u Ujedinjenom Kraljevstvu, Infobipova platforma podržava višekanalne mogućnosti. Komunikacija se lako može prilagoditi drugim zemljama ili regijama gdje se preferiraju platforme poput RCS-a ili SMS-a, čime se osigurava da aviokompanije dosegnu putnike na njihovoj omiljenoj aplikaciji za razmjenu poruka gdje god se nalazili.

Related Posts

Regionalno umrežavanje u IT sektoru – šansa za rast, suradnju i inovaciju
  • 4. rujna 2025.
  • Sandro Vrbanus

Spanov Centar kibernetičke sigurnosti postao obrazovna ustanova
  • 3. rujna 2025.
  • Sandro Vrbanus

Infobip omogućuje SMS komunikaciju u više od 100 novih zemalja
  • 28. kolovoza 2025.
  • Sandro Vrbanus

Što industrija bioloških znanosti razumije (i griješi) o umjetnoj inteligenciji
  • 27. kolovoza 2025.
  • Sandro Vrbanus

Unlock Rijeka 2025: Grad koji teče postaje središte IT industrije
  • 20. kolovoza 2025.
  • Sandro Vrbanus

Span u prvoj polovici godine s velikim rastom prihoda i udvostručenjem dobiti
  • 31. srpnja 2025.
  • Sandro Vrbanus

Infobip proslavio završetak ljetnog pripravništva u Vodnjanu
  • 29. srpnja 2025.
  • Sandro Vrbanus

Aircash i Mastercard potpisali novi ugovor o suradnji
  • 25. srpnja 2025.
  • Sandro Vrbanus