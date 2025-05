Još pet dana traje natječaj KodiraONA, razgovarali smo s lanjskom pobjednicom

Donosimo intervju s pobjednicom lanjskog natječaja za studentice Kodira<ONA>. Ona je Iva Tereza Čagalj, danas je zaposlenica u timu Studenac Digital na poziciji Junior Data Scientist

Maloprodajni lanac Studenac već treću godinu zaredom provodi projekt Kodira<ONA> – inicijativu posvećenu prepoznavanju i poticanju izvrsnosti mladih žena u području digitalnih tehnologija, programiranja i analize podataka. Natječaj je namijenjen studenticama koje posjeduju osnovno znanje iz prediktivne analitike te vladaju barem jednim programskim jezikom.

Prijave za natječaj otvorene su od 7. do 26. svibnja 2025. godine, a sve zainteresirane kandidatkinje mogu se prijaviti putem obrasca na mrežnoj stranici projekta. Pobjednica ove godine dobiva šestotjedni mentorski program s timom Studenac Digitala te polusatno predavanje na konferenciji .debug 2025, gdje će imati priliku predstaviti svoje pobjedničko rješenje.

Prošle godine na natječaju Kodira<ONA> pobijedila je Iva Tereza Čagalj, pa smo je upitali za dojmove, savjete i preporuke svim studenticama koje razmišljaju o prijavi ove godine.

Za početak, možeš li nam se ukratko predstaviti? Kako je izgledao tvoj put prema IT svijetu?

Prvostupnica sam Informatike i trenutno sam studentica diplomskog studija Podatkovne znanosti i inženjerstva na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Upravo tamo je započeo moj put prema IT svijetu kroz kolegije, praktične projekte i prve doticaje s programiranjem i analizom podataka.

Iako u početku nisam bila sigurna kamo točno idem, kroz vrijeme sam sve više otkrivala koliko me zanima tehnologija, rješavanje problema i rad s podacima, što me i usmjerilo prema ovom području.

Kada si i kako otkrila da te privlači programiranje?

S programiranjem sam se prvi put susrela na fakultetu, i iako mi je u početku sve bilo dosta apstraktno i novo, brzo me privuklo to što se stalno uči i rješavaju konkretni problemi. Kodiranje mi je postalo zanimljivo jer traži logiku, strpljenje i kreativnost. Put do takvog vrsta znanja je strmovit s puno uspornika, ali osjećaj koji se javi kada konačno riješim neki problem je motivirajući.

Kako vidiš položaj žena u IT industriji danas? Zašto si se odlučila razvijati upravo u ovom sektoru?

Čini mi se da je broj žena u IT sektoru u uzlaznom trendu, što je ohrabrujuće, ali izazovi i dalje postoje. Prema statistikama, žene su i dalje u manjini, a često se suočavamo s predrasudama i potrebom za dodatnim dokazivanjem.

Važno je mijenjati percepciju o tome tko “pripada” IT sektoru i stvarati prostor u kojem se svi osjećaju dobrodošlo. Ova industrija pruža puno mogućnosti za rast i razvoj, i želim biti dio te promjene, ne samo za sebe, već i kao podrška ženama koje tek dolaze, uključujući i budućoj pobjednici izazova KodiraONA.

Jesi li imala svoje uzore ili mentorice u IT-u koje su te inspirirale?

Nisam imala jednog konkretnog uzora, ali kroz studij i rad često su me inspirirale uspješne kolegice i profesorice. Njihova posvećenost, znanje i način na koji su se nosile s izazovima u IT okruženju ostavili su snažan dojam na mene.

Prošle godine si pobijedila na natječaju KodiraONA. Što te motiviralo da se prijaviš?

Prijavila sam se jer mi se natječaj činio kao stvarno velika prilika. Besplatna mentorstva u IT-u su jako rijetka, pogotovo za nas koji smo tek na početku karijere. Mentorstvo mi je bio vezan uz struku i ono što me zanima, a budući da nije bilo lako pronaći prvi posao u ovom području, motivacija mi je bila i naučiti nešto konkretno, steći uvid kako izgleda rad u stvarnom IT okruženju i obogatiti svoj životopis stvarnim iskustvom. Sve u svemu, vidjela sam to kao sjajnu odskočnu dasku i nisam požalila.

Kada pogledaš godinu dana unatrag, koliko se toga promijenilo u tvojoj karijeri?

Kada pogledam godinu dana unatrag, stvarno se ne mogu ni sjetiti kako je to prije izgledalo, toliko se toga promijenilo. Imam osjećaj kao da se sve okrenulo za 180°, ali na najbolji mogući način.

Ušla sam dublje u struku, stekla konkretno iskustvo, upoznala ljude iz industrije i dobila puno više samopouzdanja u svoje znanje i sposobnosti. Sad s puno više jasnoće vidim gdje želim ići dalje.

Kako je izgledalo tvoje iskustvo tijekom šestotjednog mentorskog programa u Studenac Digitalu? Koje si vještine i znanja stekla?

Mentorski program u Studenac Digitalu bilo je stvarno odlično iskustvo. Tijekom tih šest tjedana imala sam priliku upoznati se s tehnologijama i alatima koje tim svakodnevno koristi, ali i vidjeti kako izgledaju njihovi stvarni projekti. Bila sam uključena u jedan od aktivnih projekata, gdje sam uz pomoć mentora i kolega radila vlastite analize i konkretno doprinosila timu. Osim što sam usavršila tehničke vještine, puno sam naučila i o timskoj suradnji, načinu rada u agilnom okruženju i općenito o funkcioniranju digitalnog dijela maloprodajnog poduzeća.

Bi li danas preporučila studenticama da krenu sličnim stopama, bez obzira na ovaj natječaj? Ili je biti žena u IT svijetu i dalje izazovno?

Apsolutno bih preporučila studenticama da krenu tim putem, bez obzira na to je li riječ o ovom natječaju ili nekom drugom. Mislim da prvo i najvažnije trebamo same shvatiti koliko vrijedimo, bez obzira na spol.

Da, IT sektor još uvijek zna biti izazovan za žene, ali to ne znači da u njemu nema mjesta za nas. Upravo zato je važno da nas bude što više, da se podržavamo međusobno i da se ne bojimo tražiti svoje mjesto.

Kako si doživjela cijeli proces natječaja, od prijave do finalnog izazova?

Na početku procesa osjećala sam se dosta nesigurno, što mislim da je sasvim normalno kada si tek na početku karijere. Unatoč tome, odlučila sam se maksimalno potruditi i dati sve od sebe pri rješavanju zadatka, jer nisam htjela da mi jednog dana bude žao da nisam barem pokušala. Kada su me kontaktirali s vijesti da sam pobjednica, bila sam presretna. Upravo tome sam i težila, i taj trenutak mi je bio potvrda da se trud i upornost stvarno isplate.

Što bi poručila djevojkama koje bi se htjele prijaviti ove godine?

Djevojkama koje razmišljaju o prijavi poručila bih da se ne dvoume – samo hrabro! Mentorski programi poput KodiraONE rijetka su prilika da kroz stvarni rad upoznaš struku, stekneš korisna znanja i upoznaš inspirativne ljude.

Pobjednica ovogodišnjeg natječaja Kodira<ONA> svoje će rješenje predstaviti na .debugu 2025