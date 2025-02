Kako privući investitore? Saznaj na nadolazećem TGG Business Meetupu!

Osječka IT zajednica ima jedinstvenu priliku sudjelovati na edukativnim predavanjima posvećenima razvoju poslovanja i investicijama u IT industriji. The Geek Gathering organizira Business Meetup 10. veljače u Trica Caffe Baru u Osijeku, s početkom u 18:00 sati.

Na ovom događaju sudionici će moći poslušati dvoje vrhunskih predavača koji će podijeliti praktična znanja i iskustva iz područja razvoja poslovanja, investicija i investicijskih fondova.

Srđan Kovačević (CEO & Co-founder, Orqa) otvorit će meetup predavanjem pod nazivom How We Successfully Raised Over €5.8 Million in Investments. U svom izlaganju Srđan će podijeliti kako je Orqa osigurala 5,8 milijuna eura u seed investicijskoj rundi predvođenoj Lightspeed Venture Partnersom te će govoriti o izazovima otvaranja novog postrojenja u SAD-u.

Stevica Kuharski (Partner, Fil Rouge Capital) govorit će na temu Why (Not) Invest in an AI Startup: A Perspective from Technical, Business, and Investor Standpoints. U svom predavanju Stevica će podijeliti jedinstvenu perspektivu o razlozima za ulaganje – ili neulaganje – u AI startup, istražujući tehničke, poslovne i investitorske aspekte.

Nakon predavanja slijedi neformalno druženje i networking. Ovo je idealna prilika za razmjenu ideja, povezivanje s kolegama iz industrije i stjecanje novih uvida u područja investicija, fondova, razvoja poslovanja i razvoja proizvoda.

Ulaz je besplatan, ali je broj mjesta ograničen. Obavezna je rezervacija putem poveznice.

Pridružite se TGG Business Meetupu i otkrijte kako ubrzati rast svoje tvrtke, startupa ili proizvoda uz savjete najboljih iz industrije.