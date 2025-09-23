Od koda do kulture: Kako Endava gradi AI-native radno okruženje

Autorice: Magdalena Magličić i Ljiljana Tušek Puhalo

Unutar Endavine transformacije u kojoj umjetna inteligencija postaje temeljna sposobnost, a ne samo alat

Dok mnoge kompanije još uvijek istražuju načine kako integrirati umjetnu inteligenciju (AI) u svoje poslovanje, Endava odlučno gradi kulturu u kojoj je AI ključni pokretač. Ono što je započelo kao tehnološka inicijativa, preraslo je u mnogo više: ključan zaokret prema AI-native pristupu, u kojem su timovi iz svih odjela osnaženi i potaknuti da stvaraju, eksperimentiraju i vode s pomoću umjetne inteligencije.

Umjetna inteligencija, vođena ljudskim pristupom

U središtu ove transformacije nalazi se primjena ChatGPT Enterprise, koja je započela uspješnim pilotom i postepeno se širilo na razini cijele kompanije. Od automatizacije rutinskih zadataka, do pretraživanja i primjene internih znanja, unaprjeđenja istraživanja i podrške donošenju odluka, zaposlenici su potaknuti da kreiraju vlastite GPT modele prilagođene za specifične namjene: od analize dokumentacije do kompleksnog inženjeringa. Ono što je ključna snaga ove inicijative jeste njena dostupnost svima, bez obzira na tehničku stručnost ili senioritet pozicija. Upravo ta pristupačnost stvara prostor za znatiželju, eksperimentiranje i kontinuirano usavršavanje timova na globalnoj razini.

Kako Endava nastavlja širiti ovakve inicijative, paralelno jača i svoju sposobnost da klijentima pomogne u njihovim AI transformacijama, temeljeći je na vlastitom iskustvu. Uz to, Endava je postala osnivački partner u ekskluzivnom OpenAI Beta Services Partner programu, čime omogućuje još dublju suradnju s OpenAI-jem na razvoju rješenja za rane korisnike te zajedničkom kreiranju proizvoda i usluga koji prvi dolaze na tržište. Rezultat? Radna snaga koja ne samo da se prilagođava AI-ju, već aktivno sudjeluje u oblikovanju njegove budućnosti.

Od eksperimenta do stvarnog učinka: Innovation Lab na djelu

Endavina kulturna transformacija nije vidljiva samo kroz usvajanje alata, već i kroz činjenicu da zaposlenici stvaraju potpuno nova rješenja od nule. Inovacija u Endavi nije floskula, već način razmišljanja koji ljudima pomaže rasti, stvarati i pružati vrijednost. Izvrsni primjer tog mentaliteta je Innovation Lab, prostor u kojem globalni timovi surađuju na razvoju odvažnih ideja i stvaranju funkcionalnih prototipova. Ovdje inženjeri, dizajneri i vizionari udružuju snage kako bi razvijali projekte od početne ideje do konkretne primjene. Timovi sami biraju tehnologije, definiraju arhitekturu i postavljaju kriterije uspjeha.

Ljiljana Tušek Puhalo, Agile Project Manager u Endava Hrvatska i sudionica ovogodišnjeg Innovation Lab-a, podijelila je svoje dojmove: „Rijetko imate priliku biti ne samo dio izvedbe, već i arhitekt same vizije. Imali smo mogućnost graditi projekt od samih temelja i pretvoriti iskru ideje u nešto stvarno, opipljivo i s velikim učinkom.“

No, kako ističe, najteži korak je doći do same ideje. U svijetu prepunom proizvoda i platformi, kako stvoriti nešto što se ističe? Za Ljiljanin tim, odgovor je bio u umjetnoj inteligenciji, ne samo kao trendu, već kao prirodnom rješenju.

„Radili smo na alatu koji koristi računalni vid i strojno učenje za analizu kontrasta teksta na web stranicama. Fokus je bio na otkrivanju i rješavanju potencijalnih problema pristupačnosti u korisničkom sučelju,“ dodala je.

Alat pomaže developerima i dizajnerima osigurati da web sučelja zadovoljavaju standarde pristupačnosti te da su optimizirana za korisnike s oštećenjem vida, dok pritom ne gube estetsku vrijednost. Ovo iskustvo pokazuje kako inovativna kultura u Endavi omogućuje pojedincima da pređu granicu same izvedbe i postanu vlasnici ideja, dok paralelno razvijaju vještine u najnaprednijim tehnološkim područjima.

Magdalena Magličić, Frontend Developer i članica istog tima, također ističe transformativnu vrijednost iskustva:

„Iako sam frontend developer, u Innovation Labu sam radila na AI arhitekturi, od modela do evaluacije outputa. Jasnije mi je koje su mogućnosti i granice strojnog učenja, ali i bolje razumijem u koju bih se ulogu najbolje uklopila da me sutra pitaju da radim na klijentskom projektu koji primjenjuje AI tehnologiju. “

I Ljiljana i Magdalena slažu se da tvrtke koje žele ostati relevantne u AI eri moraju ulagati u kulturu, ne samo u alate. „Nemojte čekati da klijent zatraži AI,“ poručuje Magdalena. „Stvorite prostor u kojem developeri mogu istraživati iz znatiželje. U protivnom, potražit će inovativnije okruženje negdje drugdje.“

Ljiljana dodaje: „Nije stvar samo u alatima. Riječ je o kulturi u kojoj se ljudi osjećaju slobodno učiti, testirati i doprinositi. Kad to postane dio svakodnevice, AI prestaje biti „buzzword“ i postaje stvarni dio identiteta tima.“

Pretvarajući znatiželju u sposobnost, a eksperimentiranje u stručnost, Endava ne samo da se priprema za budućnost rada već je aktivno oblikuje.