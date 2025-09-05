Održano prvo izdanje Q Leadership Breakfasta

Cilj ovih okupljanja je kroz konkretne primjere s liderima vodećih hrvatskih kompanija razgovarati o tome što razne tehnologije znače za današnje poslovanje

Domaća IT tvrtka Q organizirala je prvo izdanje Q Leadership Breakfasta, serije neformalnih jutarnjih događaja na kojima će lideri domaćih kompanija raspravljati o ključnim tehnologijama. Na ovotjednom druženju, na temu “AI agenti u poslovnom okruženju” istaknuto je kako ovom tehnologijom organizacije mogu ostvariti uštede do 40 posto, te u pet minuta ili manje provesti analize poslovanja, obraditi ogromne količine ulaznih i izlaznih faktura te sastaviti cjelovite ponude.

AI agenti donose 30 do 40 posto uštede

“AI agenti sposobni su automatizirati mnoštvo zadataka u organizacijama i osigurati uštedu od oko 30 do 40 posto. No, kompanije koje u taj proces uđu nespremne, s neposloženim podacima i procesima, uvijek će imati problema s ostvarenjem punog potencijala AI agenata. Zato naglašavamo da je to prvi i najbitniji korak, nakon čega definiramo procese koji se mogu automatizirati”, naglasio je Hrvoje Gorajščan, glavni direktor tvrtke Q.

AI agenti su inteligentni algoritmi sposobni preuzeti čitave skupine rutinskih zadataka, od korisničke podrške do obrade podataka, oslobađajući vrijeme zaposlenika za strateške i kreativne zadatke. Oni najpoznatiji, poput ChatGPT-ja, Alexe i DeepSeeka služe za širok raspon primjena, dok oni kakve izrađuje Q služe kao odgovor na specifične poslovne potrebe klijenata. Na održanom Q Leadership Breakfastu predstavljeni su primjeri kako se ove tehnologije već primjenjuju u praksi i raspravljalo se o potencijalnim izazovima i prilikama za domaće tvrtke.

“Sva rješenja u Q-u razvijamo s human-in-the loop pristupom, a zahvaljujući našim velikim AI timovima možemo dodijeliti adekvatnu osobu za potrebu svakog specifičnog klijenta i njegovih projekata. AI agenti koje isporučujemo su potpuno custom-made i izrađenu u okviru ekosustava koje klijent već koristi”, istaknuo je Zlatko Matokanović, direktor istraživanja i razvoja AI-ja u tvrtki Q.

Kako ističu iz Q-a, cilj ovih okupljanja je kroz konkretne primjere s liderima vodećih hrvatskih kompanija razgovarati o tome što razne tehnologije znače za današnje poslovanje i otvoriti prostor za razmjenu iskustava. Ovi tematski doručci okupljat će predstavnike brojnih domaćih tvrtki, uz case studyje stručnjaka iz Q-a i rasprave okupljenih.