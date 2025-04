Razgovori o izazovima u hrvatskom IT-ju između vladajućih i predstavnika industrije

Ministar Damir Habijan bio je u posjetu Sofascoreu i CISEx-u gdje je s vodećim predstavnicima domaće tehnološke zajednice razgovarao o ključnim izazovima i prilikama

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Damir Habijan, posjetio je tvrtku Sofascore i udrugu CISEx (Hrvatska udruga nezavisnih izvoznika softvera), gdje je s vodećim predstavnicima tehnološke zajednice razgovarao o ključnim izazovima i prilikama za razvoj digitalne industrije u Hrvatskoj.

Na sastanku su sudjelovali ministar Habijan sa suradnicima, suosnivači Sofascorea, Zlatko Hrkać i Ivan Bešlić, koji je ujedno i predsjednik CISEx-a te Frane Borozan, dopredsjednik CISEx-a i suosnivač tvrtke Syskit.

Tijekom razgovora istaknuta je važnost Hrvatske kao izvrsnog mjesta za život i rad u IT industriji, što dokazuju mnoge hrvatske kompanije poput Sofascorea, Syskita, Aircasha, Rimca, Infobipa, unatoč tomu što se suočavamo s rastućim troškovima rada. Bešlić i Hrkać, suosnivači Sofascorea, jedne od vodećih hrvatskih tehnoloških tvrtki s 330 zaposlenih i više od 30 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, naglasili su jedan od ključnih izazova digitalne industrije u Hrvatskoj – spor i neučinkovit administrativni sustav koji prisiljava vlasnike IT kompanija na otvaranje vanjskih podružnica ili čak preseljenje poslovanja, što dovodi do gubitka poreznih prihoda za državu.

Ministar Habijan poručio je: “Digitalna transformacija je na razini Europske unije projekt od najvišeg značaja, a Hrvatska se mora uključiti u te razgovore. Iskustva i potrebe kompanija iz IT sektora su nam temelj za buduće pozitivne promjene do kojih možemo doći samo zajedničkom suradnjom.”

Izazovi i prilike hrvatske IT industrije

Ministar i predstavnici IT sektora složili su se da je jačanje IT zajednice ključno za stvaranje visokokvalitetnih projekata s većom dodanom vrijednošću te da IT sektor ima značajan utjecaj na ekonomsku budućnost države. “Hrvatska IT scena već sada ima bitan doprinos BDP-u Hrvatske, no industrija raste i IT sektor postaje strateški sektor za budućnost Hrvatske.” izjavio je Frane Borozan.

Potreba za digitalizacijom javne uprave

Jedna od glavnih tema sastanka bila je nužnost ubrzanja digitalizacije javne uprave. Među prijedlozima koji su izneseni istaknuti su:

Uvođenje digitalnog javnog bilježnika kako bi se ugovori manje vrijednosti mogli potpisivati i verificirati online, čime bi se smanjili administrativni troškovi i povećala učinkovitost.

Omogućavanje digitalnog apostilla na dokumente, kao što to već rade Belgija, Estonija i Španjolska.

Automatizacija građevinskih dozvola te slanje digitalnih rješenja umjesto klasične pošte.

Ubrzavanje rada sudskog registra koji trenutno bilježi dugotrajne zastoje u ažuriranju podataka, što negativno utječe na poslovne procese u zemlji.

Iz ministarstva poručuju da se trenutno završavaju desetine projekata čiji će se efekti vidjeti na razini cijele države, poput poboljšanja u korištenju e-građana. Drugi projekti iz segmenta digitalizacije odnose se prvenstveno na daljnju digitalizaciju sudskog registra te projekt uvođenja e-walleta, koji će u skladu s europskim zakonima ponuditi digitalno rješenje za identifikaciju.

“U svjetlu aktualnih svjetskih zbivanja,” naglašava Bešlić, “važnost osamostaljivanja Europe postaje prioritet, što znači da su strateški projekti koji imaju za cilj osnaživanje Hrvatske postali još važniji.”

Budućnost CISEx-a

Tijekom sastanka najavljeno je predstavljanje novog identiteta i strategije udruge CISEx svom članstvu i široj, zainteresiranoj IT javnosti, koje će se održati 14. travnja u zagrebačkoj Wespi. Novi smjer udruge naglašava jači fokus na Hrvatsku i europsko tržište, uz cilj da Hrvatska postane centar izvrsnosti za razvoj digitalnih proizvoda i usluga.

Predstavnici Sofascorea i CISEx-a izrazili su zadovoljstvo konstruktivnim dijalogom s ministrom Habijanom te vjeruju kako će se kroz daljnju suradnju ostvariti pozitivne promjene za razvoj digitalne ekonomije u Hrvatskoj.