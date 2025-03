Sofascore: Novi direktor proizvoda je Dejan Vasko

Iz domaće sportske aplikacije Sofascore najavljuju novu eru razvoja vlastitog proizvoda i pomicanje granica onoga što je moguće dobiti iz sportskih podataka i zajednice

Sofascore je od svojih početaka gradio proizvod kroz oči sportskih zaljubljenika – stvarajući nešto što bi i sami željeli koristiti. Danas, kada milijuni ljudi širom svijeta prate rezultate upravo putem te platforme, ključno je nastaviti razvijati proizvod u skladu s njihovim potrebama. S tim ciljem, Dejan Vasko preuzima ulogu Chief Product Officera, donoseći dugogodišnje iskustvo, stratešku viziju i duboko razumijevanje korisnika.

“Naš proizvod smo u počecima razvijali djelomično i za sebe, jer smo željeli stvoriti točno ono što i sami očekujemo od aplikacije za praćenje sportskih rezultata. Danas je Sofascore prerastao u mnogo više od toga – sportsku platformu čiji je razvoj uvelike vođen povratnim informacijama korisnika”, izjavio je Vasko.

“Wikipedija za sport”

U novoj ulozi, Vasko će se usredotočiti na balansiranje inovacija i izvedivosti ideja unutar product roadmapa, pri čemu će otvorena komunikacija biti ključna. “Smatram da svatko treba biti slobodan podijeliti ideje, na nama je da pronađemo ravnotežu između korisničkih zahtjeva i mogućnosti za njihovu implementaciju”, smatra Vasko te dodaje “Testiramo razne ideje, no moramo biti strpljivi i dati im vremena da ‘puste korijenje’ i nastave same živjeti, bez naših dodatnih uplitanja. Tada ideje mogu mijenjati smjer razvoja. Dobar primjer za to je Netflix, započeli su s najmom DVD-ova, a vidite gdje se do danas razvio njihov poslovni model.”

Među budućim iskoracima tvrtke su testiranja novih segmenata, poput livestreama i kreiranje dodatnog sadržaja te vijesti za korisnike, a u budućnosti na ovoj platformi možemo očekivati objavu contenta od strane samih timova i igrača. “Želimo postati centralno mjesto za sportski sadržaj, platforma koja okuplja informacije od medija, klubova i sportaša – svojevrsna Wikipedija za sport”, istaknuo je Vasko.

Održivi rast i globalne prilike

Među ključnim strateškim prioritetima ostaje kontinuiran rast u segmentu najopsežnijeg praćenja sportskih statistika. “Ne vjerujem u čuda preko noći – želimo kontrolirati rast koji smo ostvarili i osigurati njegovu održivost. Investirat ćemo u nove funkcionalnosti i iskoristiti ključne sportske događaje poput Svjetskog prvenstva za dodatnu ekspanziju”, naglašava Vasko.

Poseban fokus bit će na američko tržište, gdje Sofascore vidi veliku priliku uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine. “Naša platforma ima korisnike iz svih zemalja svijeta, svaki sa svojim, drugačijim, navikama korištenja. Useri u SAD-u posebna su priča; kako bismo ih privukli, važno nam je provesti inicijalna istraživanja i prilagoditi iskustvo korištenja, uključujući i početni zaslon aplikacije i druge ključne feature“, dodao je Vasko.

Uz razvoj proizvoda, Dejan će raditi na poticanju bolje suradnje među odjelima. “Ušli smo u fazu kada su nam timovi koji izravno kreiraju Sofascore proizvod postavljeni s vrlo kvalitetnim kadrom, a sada je ključno da potičemo dodatno razumijevanje međusobnih procesa kako bismo zajednički iskoristili maksimalne potencijale”, zaključuje Vasko.

Imenovanjem Dejana Vaska na poziciju CPO-a, Sofascore nastavlja graditi snažan i inovativan proizvod, s jasnim fokusom na rast, korisničko iskustvo i strateški razvoj u novim segmentima.